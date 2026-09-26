Vasárnapi sportműsor: folytatódik a Nemzetek Ligája, román–magyar női kézimeccs a bronzért

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

17.30 és 19.00: az északír és a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Belfast

NEMZETEK LIGÁJA

2. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Szerbia–Hollandia, Belgrád (Tv: Spíler2)

20.45: Németország–Görögország, Augsburg (Tv: Spíler1)

4. CSOPORT

18.00: Dánia–Wales, Koppenhága (Tv: Spíler1)

20.45: Norvégia–Portugália, Oslo (Tv: Spíler2)

B-LIGA

3. CSOPORT

18.00: Ausztria–Koszovó, Bécs (Tv: Match4)

20.45: Izrael–Írország, Debrecen

D-LIGA

1. CSOPORT

18.00: Gibraltár–Andorra, Gibraltár

2. CSOPORT

15.00: Litvánia–Azerbajdzsán, Kaunas

NB III

9. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Bacsó Beton-Cigánd SE

16.00: Hajdúnánás FK–Eger SE

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Zalaegerszegi TE FC II

11.00: Puskás Akadémia FC II–Balatonalmádi SE

16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Dorogi Bányász FC

18.00: Haladás FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

DÉLKELETI CSOPORT

16.00: ESMTK–Meton-FC Dabas SE

16.00: BKV Előre–Békéscsaba 1912 Előre

DÉLNYUGATI CSOPORT

16.00: BFC Siófok–Paksi FC II

NŐI NB I

10. FORDULÓ

16.00: Szekszárd–FTC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

19.00: Buffalo Bills–Los Angeles Chargers

19.00: Cleveland Browns–Carolina Panthers

19.00: Detroit Lions–New York Jets

19.00: Indianapolis Colts–Houston Texans

19.00: Jacksonville Jaguars–New England Patriots (Tv: Arena4)

19.00: Miami Dolphins–Kansas City Chiefs

19.00: New York Giants–Tennessee Titans

19.00: Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals

19.00: Washington Commanders–Seattle Seahawks

22.05: San Francisco 49ers–Arizona Cardinals

22.25: Tampa Bay Buccaneers–Minnesota Vikings

22.25: Dallas Cowboys–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

22.25: New Orleans Saints–Las Vegas Raiders

Hétfő, 2.20: Denver Broncos–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

WTT-sorozat, feeder, Linz

10.00: férfiak, egyes, elődöntő

Benne: András Csaba, Ivor Ban (magyar, horvát, 3.)–Connor Green, Mateusz Zalewski (angol, lengyel) 11.00

16.30: egyes és páros döntő

ATLÉTIKA

8.15: terepfutás, Golden Trail World Series, Great Wall (Tv: Eurosport2)

8.45: Berlini Maratoni

9.00: Varsói Maratoni

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 6. forduló, Le Mans

13.45: 3. futam (Tv: Match4)

16.45: 4. futam (Tv: Match4)

NASCAR Cup Series

21.00: Hollywood Casino 400 (Tv: Match4)

GOLF

21.00: Presidents Cup, Chicago, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

16.00: Gyergyói HK–Újpesti TE

17.30: SC Csíkszereda–Dunaújvárosi Acélbikák

17.30: Háromszéki Ágyúsok–DVTK Jegesmedvék

18.30: Debreceni EAC–Corona Brasov

OSZTRÁK LIGA

15.30: FTC-Telekom–Red Bull Salzburg (osztrák) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Pioneers Voralberg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19, Feldkirch

17.00: Pustertal Wölfe (olasz)–Black Wings Linz (osztrák), Bruneck

17.30: EC KAC (osztrák)–Graz 99ers (osztrák), Klagenfurt

17.30: TWK Innsbruck (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz), Innsbruck

18.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–VSV Villach (osztrák), Ljub­ljana

KERÉKPÁR

HORVÁT KÖRVERSENY

13.00: férfiak, 6. szakasz (Tv: Eurosport1)

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTRÉAL

15.00: férfi mezőnyverseny, 273.7 km (Valter Attila) (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

MOUNTAIN BIKE

Világkupa, downhill, Whistler

22.00: nők (Tv: Eurosport1)

23.00: férfiak (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI EUROKUPA

NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST

A 3. HELYÉRT

13.15: Magyarország–Románia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

DÖNTŐ

16.00: Norvégia–Dánia (Tv: M4 Sport)

FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

Egyiptom

Csoportkör. B-csoport, 2. forduló

12.00: Muntanda Derb Szultan (marokkói)–Pinheiros (brazil) (Tv: Sport1)

14.15: Barca (spanyol)–Zamalek (egyiptomi) (Tv: Sport1)

16.45: Füchse Berlin (német)–Veszprém (Tv: Sport1)

18.45: Al-Ahli (egyiptomi)–Burgan (kuvaiti) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

18.00: ETO University HC–Ferencvárosi TC

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

19.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–Csata TKK

WNBA, RÁJÁTSZÁS

20.00: Minnesota Lynx–New York Liberty (Tv: Sport2)

22.00: Las Vegas Aces–Indiana Fever (Tv: Sport2)

LÓSPORT

16.00: galoppverseny, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

Superbike-vb, Cremona

11.00: SBK, superpole race (Tv: Arena4)

12.45: SPB, 2. verseny (Tv: Arena4)

14.00: SSP, 2. verseny (Tv: Arena4)

15.15: SBK, 2. verseny (Tv: Arena4)

SAKK

9.00: sakkolimpia, Szamarkand, 11. forduló

SPORTLÖVÉSZET

Országos bajnokság, Nemzeti lőtér

50 m puska, három testhelyzet

15.30: női döntő

16.30: férfidöntő 16.30

TÁJFUTÁS

12.00: Európa-bajnokság, váltóverseny (Tv: Sport2)

TENISZ

Laver-kupa, London

13.00: egy páros-, majd (ha szükséges) egyesmérkőzések (Tv: Eurosport 2)

ATP 250-es torna, Csengtu

7.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ATP 250-es torna, Hangcsou

7.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

Benne: Marozsán Fábián (6.)–Kyrian Jacquet (francia)

Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen

11.00: döntő, Csehország–Ukrajna (Tv: M4 Sport)

WTA 500-as torna, Szingapúr

8.30: páros, döntő

10.00: egyes, döntő

WTA 250-es torna, Szöul

6.00: páros, döntő

8.30: egyes, döntő

TORNA

10.30: Mesterfokú országos bajnokság, Győr

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, döntő, Pontevedra

18.00: férfi verseny (Dévay Márk, Kiss Gergely, Kropkó Márton, Lehmann Csongor) (Tv: M4 Sport+)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Egy utcakép, ezer lehetőség – GeoGuessr Debre Szabolccsal

7.00: Úszás, 70 év a víz körül – vendég: Hargitay András

8.00: Gólok, győzelmek, fordulatok – így telik a hétvége a sport világában. Mérkőzésnézőben: labdarúgó Nemzetek Ligája – a vonalban: Bene Ferenc

9.00: Bukaresti kaland: női kézilabda Eurokupa négyes döntő – Németh Kornél és Erdei Márk jelentkezik a helyszínről. Huszonegy napos kihívás – a vonalban Antal Ferenc, a SZEOSZ elnöke

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Jó András

13.15: Kézilabda, élő közvetítés a női Eurokupa Magyarország–Románia bronzmérkőzéséről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

15.30: Jégkorong, élő közvetítés az FTC–Salzburg ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt

16.00: Kézilabda, bejelentkezések a női Eurokupa Norvégia–Dánia döntőjéről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

18.00: Kézilabda, élő közvetítés az ETO–Ferencváros férfi NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Marosán György

22.15: Sportvilág