Vasárnapi sportműsor: folytatódik a Nemzetek Ligája, román–magyar női kézimeccs a bronzért
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
17.30 és 19.00: az északír és a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Belfast
NEMZETEK LIGÁJA
2. FORDULÓ
A-LIGA
2. CSOPORT
18.00: Szerbia–Hollandia, Belgrád (Tv: Spíler2)
20.45: Németország–Görögország, Augsburg (Tv: Spíler1)
4. CSOPORT
18.00: Dánia–Wales, Koppenhága (Tv: Spíler1)
20.45: Norvégia–Portugália, Oslo (Tv: Spíler2)
B-LIGA
3. CSOPORT
18.00: Ausztria–Koszovó, Bécs (Tv: Match4)
20.45: Izrael–Írország, Debrecen
D-LIGA
1. CSOPORT
18.00: Gibraltár–Andorra, Gibraltár
2. CSOPORT
15.00: Litvánia–Azerbajdzsán, Kaunas
NB III
9. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda Master Good II–Bacsó Beton-Cigánd SE
16.00: Hajdúnánás FK–Eger SE
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Zalaegerszegi TE FC II
11.00: Puskás Akadémia FC II–Balatonalmádi SE
16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Dorogi Bányász FC
18.00: Haladás FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
DÉLKELETI CSOPORT
16.00: ESMTK–Meton-FC Dabas SE
16.00: BKV Előre–Békéscsaba 1912 Előre
DÉLNYUGATI CSOPORT
16.00: BFC Siófok–Paksi FC II
NŐI NB I
10. FORDULÓ
16.00: Szekszárd–FTC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ
19.00: Buffalo Bills–Los Angeles Chargers
19.00: Cleveland Browns–Carolina Panthers
19.00: Detroit Lions–New York Jets
19.00: Indianapolis Colts–Houston Texans
19.00: Jacksonville Jaguars–New England Patriots (Tv: Arena4)
19.00: Miami Dolphins–Kansas City Chiefs
19.00: New York Giants–Tennessee Titans
19.00: Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals
19.00: Washington Commanders–Seattle Seahawks
22.05: San Francisco 49ers–Arizona Cardinals
22.25: Tampa Bay Buccaneers–Minnesota Vikings
22.25: Dallas Cowboys–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
22.25: New Orleans Saints–Las Vegas Raiders
Hétfő, 2.20: Denver Broncos–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
WTT-sorozat, feeder, Linz
10.00: férfiak, egyes, elődöntő
Benne: András Csaba, Ivor Ban (magyar, horvát, 3.)–Connor Green, Mateusz Zalewski (angol, lengyel) 11.00
16.30: egyes és páros döntő
ATLÉTIKA
8.15: terepfutás, Golden Trail World Series, Great Wall (Tv: Eurosport2)
8.45: Berlini Maratoni
9.00: Varsói Maratoni
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 6. forduló, Le Mans
13.45: 3. futam (Tv: Match4)
16.45: 4. futam (Tv: Match4)
NASCAR Cup Series
21.00: Hollywood Casino 400 (Tv: Match4)
GOLF
21.00: Presidents Cup, Chicago, 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.00: Gyergyói HK–Újpesti TE
17.30: SC Csíkszereda–Dunaújvárosi Acélbikák
17.30: Háromszéki Ágyúsok–DVTK Jegesmedvék
18.30: Debreceni EAC–Corona Brasov
OSZTRÁK LIGA
15.30: FTC-Telekom–Red Bull Salzburg (osztrák) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Pioneers Voralberg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19, Feldkirch
17.00: Pustertal Wölfe (olasz)–Black Wings Linz (osztrák), Bruneck
17.30: EC KAC (osztrák)–Graz 99ers (osztrák), Klagenfurt
17.30: TWK Innsbruck (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz), Innsbruck
18.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–VSV Villach (osztrák), Ljubljana
KERÉKPÁR
HORVÁT KÖRVERSENY
13.00: férfiak, 6. szakasz (Tv: Eurosport1)
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTRÉAL
15.00: férfi mezőnyverseny, 273.7 km (Valter Attila) (Tv: M4 Sport, Eurosport1)
MOUNTAIN BIKE
Világkupa, downhill, Whistler
22.00: nők (Tv: Eurosport1)
23.00: férfiak (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI EUROKUPA
NÉGYES DÖNTŐ, BUKAREST
A 3. HELYÉRT
13.15: Magyarország–Románia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
DÖNTŐ
16.00: Norvégia–Dánia (Tv: M4 Sport)
FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG
Egyiptom
Csoportkör. B-csoport, 2. forduló
12.00: Muntanda Derb Szultan (marokkói)–Pinheiros (brazil) (Tv: Sport1)
14.15: Barca (spanyol)–Zamalek (egyiptomi) (Tv: Sport1)
16.45: Füchse Berlin (német)–Veszprém (Tv: Sport1)
18.45: Al-Ahli (egyiptomi)–Burgan (kuvaiti) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
18.00: ETO University HC–Ferencvárosi TC
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
19.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–Csata TKK
WNBA, RÁJÁTSZÁS
20.00: Minnesota Lynx–New York Liberty (Tv: Sport2)
22.00: Las Vegas Aces–Indiana Fever (Tv: Sport2)
LÓSPORT
16.00: galoppverseny, Kincsem Park (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
Superbike-vb, Cremona
11.00: SBK, superpole race (Tv: Arena4)
12.45: SPB, 2. verseny (Tv: Arena4)
14.00: SSP, 2. verseny (Tv: Arena4)
15.15: SBK, 2. verseny (Tv: Arena4)
SAKK
9.00: sakkolimpia, Szamarkand, 11. forduló
SPORTLÖVÉSZET
Országos bajnokság, Nemzeti lőtér
50 m puska, három testhelyzet
15.30: női döntő
16.30: férfidöntő 16.30
TÁJFUTÁS
12.00: Európa-bajnokság, váltóverseny (Tv: Sport2)
TENISZ
Laver-kupa, London
13.00: egy páros-, majd (ha szükséges) egyesmérkőzések (Tv: Eurosport 2)
ATP 250-es torna, Csengtu
7.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
ATP 250-es torna, Hangcsou
7.30: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
Benne: Marozsán Fábián (6.)–Kyrian Jacquet (francia)
Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen
11.00: döntő, Csehország–Ukrajna (Tv: M4 Sport)
WTA 500-as torna, Szingapúr
8.30: páros, döntő
10.00: egyes, döntő
WTA 250-es torna, Szöul
6.00: páros, döntő
8.30: egyes, döntő
TORNA
10.30: Mesterfokú országos bajnokság, Győr
TRIATLON
Világbajnoki sorozat, döntő, Pontevedra
18.00: férfi verseny (Dévay Márk, Kiss Gergely, Kropkó Márton, Lehmann Csongor) (Tv: M4 Sport+)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Egy utcakép, ezer lehetőség – GeoGuessr Debre Szabolccsal
7.00: Úszás, 70 év a víz körül – vendég: Hargitay András
8.00: Gólok, győzelmek, fordulatok – így telik a hétvége a sport világában. Mérkőzésnézőben: labdarúgó Nemzetek Ligája – a vonalban: Bene Ferenc
9.00: Bukaresti kaland: női kézilabda Eurokupa négyes döntő – Németh Kornél és Erdei Márk jelentkezik a helyszínről. Huszonegy napos kihívás – a vonalban Antal Ferenc, a SZEOSZ elnöke
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Jó András
13.15: Kézilabda, élő közvetítés a női Eurokupa Magyarország–Románia bronzmérkőzéséről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
15.30: Jégkorong, élő közvetítés az FTC–Salzburg ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt
16.00: Kézilabda, bejelentkezések a női Eurokupa Norvégia–Dánia döntőjéről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
18.00: Kézilabda, élő közvetítés az ETO–Ferencváros férfi NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Marosán György
22.15: Sportvilág