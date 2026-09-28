Nemzeti Sportrádió

Rudolf Gergely: Nem látni olyan csatárokat, akik dörömbölnének a válogatott ajtaján

2026.09.28. 09:46
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Rudolf Gergely (Fotó: Kovács Péter)
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Rudolf Gergely Nemzetek Ligája magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott Észak-Írország vendégeként lép pályára hétfőn este a Nemzetek Ligájában. Lapunk megkeresésére a korábbi magyar válogatott labdarúgó, Rudolf Gergely is elmondta véleményét a nemzeti csapat helyzetéről.

„Nagyon hiányzik Sallai Roland és Varga Barnabás a válogatottból. Az ukránok ellen különösen érződött, mennyire kevés az olyan játékosunk elöl, aki egy az egyben meg tudja verni a védőjét, vagy a beadásoknál igazán veszélyes. Elszomorító, hogy nem látni olyan csatárokat, akik dörömbölnének a válogatott ajtaján. Az újonc Jurek Gábor ugyanakkor üde színfolt volt, két megmozdulásával lehetőséget teremtett, benne látok fantáziát a folytatásra. Észak-Írország ellen nem feltétlenül mennék bele a fizikailag megerőltető csatába, mert abban az ellenfél rendkívül erős – inkább a gyors, elmozgó játékosokra és a kombinatív futballra építenék, akár kontrákból is veszélyesek lehetünk” – fogalmazott a válogatottban 28 meccsen pályára lépő egykori csatár, megjegyezve, hogy a sok, viszonylag új futballista miatt is akadozhat a nemzeti együttes játéka. 

„Persze, Marco Rossi sokkal jobban látja, mire van szüksége a csapatnak, ám azt figyelembe kell venni, hogy erősen átalakuló válogatottról beszélünk. Nagyon sok új és fiatal futballista került be, nekik meg kell szokniuk ezt a szintet és az ezzel járó nyomást – emlékszem, az első válogatott meccsemen egyszerűen kivezettem a labdát az oldalvonalon, annyira dolgozott bennem a drukk. Ilyenkor idő kell, mire az ember belerázódik, de a sűrű menetrendből adódóan abból van a legkevesebb. A szurkolók ugyanakkor végig a csapat mellett álltak az ukránok ellen is, amit nagyon jó volt látni” – mondta Rudolf. 

NEMZETEK LIGÁJA
B2-CSOPORT
2. forduló. Szeptember 28., hétfő
20.45: Észak-Írország–Magyarország – élőben az NSO-n! 

Rudolf Gergely Nemzetek Ligája magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott
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