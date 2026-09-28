Rudolf Gergely: Nem látni olyan csatárokat, akik dörömbölnének a válogatott ajtaján

„Nagyon hiányzik Sallai Roland és Varga Barnabás a válogatottból. Az ukránok ellen különösen érződött, mennyire kevés az olyan játékosunk elöl, aki egy az egyben meg tudja verni a védőjét, vagy a beadásoknál igazán veszélyes. Elszomorító, hogy nem látni olyan csatárokat, akik dörömbölnének a válogatott ajtaján. Az újonc Jurek Gábor ugyanakkor üde színfolt volt, két megmozdulásával lehetőséget teremtett, benne látok fantáziát a folytatásra. Észak-Írország ellen nem feltétlenül mennék bele a fizikailag megerőltető csatába, mert abban az ellenfél rendkívül erős – inkább a gyors, elmozgó játékosokra és a kombinatív futballra építenék, akár kontrákból is veszélyesek lehetünk” – fogalmazott a válogatottban 28 meccsen pályára lépő egykori csatár, megjegyezve, hogy a sok, viszonylag új futballista miatt is akadozhat a nemzeti együttes játéka.

„Persze, Marco Rossi sokkal jobban látja, mire van szüksége a csapatnak, ám azt figyelembe kell venni, hogy erősen átalakuló válogatottról beszélünk. Nagyon sok új és fiatal futballista került be, nekik meg kell szokniuk ezt a szintet és az ezzel járó nyomást – emlékszem, az első válogatott meccsemen egyszerűen kivezettem a labdát az oldalvonalon, annyira dolgozott bennem a drukk. Ilyenkor idő kell, mire az ember belerázódik, de a sűrű menetrendből adódóan abból van a legkevesebb. A szurkolók ugyanakkor végig a csapat mellett álltak az ukránok ellen is, amit nagyon jó volt látni” – mondta Rudolf.

NEMZETEK LIGÁJA

B2-CSOPORT

2. forduló. Szeptember 28., hétfő

20.45: Észak-Írország–Magyarország – élőben az NSO-n!