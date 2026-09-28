Ez csak egy futballmeccs – vagyis dehogy: ír és izraeli visszhang a debreceni 0–3 után





Ezt azért nem vehetjük biztosra, elég csak az Irish Times hétfő délelőtti vezető cikkének címét idézni: „Írország legyőzte Izraelt egy lehangoló bohózatban, amely után mindenki elárulva érzi magát”… A várható negatív hangokról a kapitány így beszélt:



„Tiszteletben tartjuk mindenki véleményét, így a tiltakozókét is, soha egy rossz szavunk nem volt rájuk. De az túlmegy egy határon, ha a játékosok, a családjaik fenyegetést kell, hogy elviseljenek. Nagyon nehéz helyzet volt ez sokuk számára, remélem, a következő mérkőzésen ezt már nem kell érezniük. Támogatásukról biztosították a tiltakozást, és nemcsak Írország, hanem az egész világ figyelmét felkeltették. Az ilyen demonstrációnak rendszerint éppen az a célja, hogy ráirányítsa a figyelmet egy adott helyzetre. Úgy vélem, ez megtörtént. A játékosok ezt képviselték minden tettükkel, minden megnyilvánulásukkal.”



A kapitány külön is szólt két játékosáról: az egyikük Gavin Bazunu, aki nem volt hajlandó pályára lépni:



„Szerintem ő is örül, hogy megnyertük a meccset. Senki sem kérdőjelezi meg a döntését. Egyedül az időzítés okozott némi problémát, de senki sem próbálta rábírni a véleménye megváltoztatására, a csapatunk tagja most is, az is marad. Ez volt az első eset, hogy a játékosok véleménye nem egyezett egy fontos kérdésben, ez sokaknak kellemetlen helyzetet teremtett, de végül úgy döntöttek, hogy lejátsszák a mérkőzést.”



Ami pedig Finn Azazt, az anyai ágon izraeli származású középpályást illeti (aki amúgy nem lépett pályára a meccsen):



„Neki különösen nehéz ez a helyzet, köszönettel tartozom neki. Nem elég gazdag az angol szókincsem ahhoz, hogy érzékeltessem, milyen büszke vagyok rá, amiért ebben a helyzetben is itt akart lenni a csapattal.”