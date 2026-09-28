Spartathlon: így szólt a Himnusz Bódis Tamás tiszteletére – videó

Vasárnap este hivatalosan is befejeződött a 2026-os Sparthatlon, amely történelmi magyar sikert hozott, hiszen Bódis Tamás pályacsúccsal, 19:40.51 órás idővel nyerte meg a legendás, csaknem 246 kilométeres, Athén-Spárta ultrafutóversenyt. Amit nem mellékesen a 25 magyar indulóból 22-en teljesítettek idén.



Bódis Tamás vasárnap este, Szpártiban hivatalos záróceremónia, illetve ünnepélyes díjátadó keretében kapta meg a győztesnek járó plakettet és a magyar Himnuszt is eljátszották a tiszteletére.



EREDMÉNYHIRDETÉS: ÍGY SZÓLT A MAGYAR HIMNUSZ BÓDIS TAMÁS TISZTELETÉRE, 3:50-TŐL

Hétfőn délelőtt a levezető program részeként a Spárta Stadionban egymérföldes alsógatyás futáson indulhattak az idei Sparthatlon résztvevői, kedden pedig még egy gálavacsorát is rendeznek a tiszteletükre Görögországban.

ALSÓGATYÁS FUTÁS

SPARTATHLON 2026 (Athén–Spárta, 246 km)

AZ 1–3. HELYEZETTEK ÉS A CÉLBA ÉRT MAGYAROK

FÉRFIAK

1. Bódis Tamás 19:40:51

2. Fotisz Ziszimopulosz (görög) 51:50 perc hátrány

3. Tomi Ronkainen (finn) 1:45:45 óra hátrány

... 8. Váradi Bence 3:54:51 ó h.

... 14. Vachtler Ferenc 5:49:27 ó h.

... 24. Sipos Ádám 6:50:46 ó h.

... 35. Spisák Emil 8:29:22

... 36. Molnár Péter 8:34:57

... 46. Hadi Attila 9:10:51 ó h.

... 54. Sánta Norbert 9:46:26 ó h.

... 72. Kormos Attila 11:42:59 ó h.

... 81. Lovász Zsolt 11:47:16 ó h.

... 118. Csete Roland 13:25:58 ó h.

... 126. Sed Krisztián 13:35:43 ó h.

... 134. Ambrus Károly 13:47:38 ó h.

... 138. Káldi Péter 13:58:28 ó h.

... 154. Elblinger Bálint 14:22:17 ó h.

... 174. Ébner László 14:46:41 ó h.

... 189. Simonyi Balázs 15:00:06 ó h.

... 199. Bazsó Tibor 15:06:41 ó h.

... 206. Krizsán Zsolt 15:12:15 ó h.

... 227. Bognár Ákos 15:33:31 ó h.

NŐK

1. Deszpoina Szimantraku (görög) 24:45:43

2. Radka Churanová (cseh) 1:20:13 ó h.

3. Lemonia Panagiotu (görög) 2:12:21 ó h.

4. Császár-Szabó Veronika 2:59:07 ó h.

... 13. Kovácsné Kalmár Edina 6:38:07 ó h.

A 25 magyar indulóból hárman adták fel a versenyt a cél előtt: Boros Richárd, Farkas Zoltán Károly és Turos Izabella.