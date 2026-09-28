Nemzeti Sportrádió

Hatalmas nyomás alatt építi a jövő olasz válogatottját Roberto Mancini

B. Z.B. Z.
2026.09.28. 11:00
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Roberto Mancini arca árulkodik arról, milyen feladattal kell megbirkóznia az olasz válogatott élén (Fotó: AFP)
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Fiatal kerettel, már a franciák elleni meccsre pihenő több sztárja nélkül utazott Törökországba az olasz nemzeti csapat, amely máris eredménykényszerben játszik.

Nagy kihívás ... Az olasz válogatott Nemzetek Ligája második fordulójában máris nagy nyomás alatt lép pályára Törökországban: Roberto Mancini együttese a Belgium elleni hazai 2–0-s vereség után hétfő este Bursában keres javítási lehetőséget. A szakember visszatérése az olasz kispadra egyelőre nem hozta meg a kívánt eredményt, de a szövetségi kapitány a római kudarc után elsősorban a második félidőből próbált erőt meríteni, legalábbis a Corriere dello Sport beszámolója szerint: „Arra a huszonöt percre építhetünk, amikor nagyon agresszíven játszottunk, megszereztük a lecsorgó labdákat, és gyakorlatilag semmit sem engedtünk az ellenfélnek.”

A kapitány ugyanakkor pontosan megnevezte a javítandó tételeket is: az olaszoknak kevesebb labdát kell eladniuk, higgadtabban kell birtokolniuk, és nem szabad erőltetniük azokat a megoldásokat, amelyekhez nincs meg a megfelelő terület. Amúgy az új keret tudatosan a megújulás jegyében alakult, a kapitány a tapasztaltabb futballisták egy részét otthon hagyta, miközben számos fiatalnak adott lehetőséget, mondván, „…azért hívtam meg a fiatalokat, hogy közvetlenül megismerjük őket, és már a jövő csapatát építhessük”, és ehhez hozzátette, hogy a válogatott előtt álló négy tétmérkőzés miatt nincs idő hosszú kísérletezgetésre, gyorsan kell megtalálni azokat a játékosokat, akikre az új ciklusban támaszkodhat: „Olyan csapatot akarok, amely uralja a mérkőzéseket és jól játszik. Nem lehet mindig győzni, de megpróbáljuk…”

Törökországban viszont az elvek mellett eredményre is szükség lesz, mert az újabb pontvesztés jelentősen megnehezítené a csoportbeli felzárkózást. Roberto Mancini a sűrű program miatt radikálisan megosztotta a keretét. Tíz játékos – köztük Nicolo Barella, Gianluca Man­cini, Samuele Ricci vagy Daniel Maldini – a covercianói edzőközpontban maradt, személyre szabott edzésprogrammal készül, míg 23 futballista utazott el Bursába. Érthető néhány kulcsjátékos pihentetése: Olaszországra Törökország után franciaországi vendégszereplés vár. Az olaszok keretét sérülések is szűkítik. Nicolo Zaniolo izomprobléma miatt már elhagyta az edzőtábort, Federico Dimarco pedig klubcsapatánál összeszedett sérülése után nem épült fel időben, helyére Matteo Ruggeri kapott meghívót.

A házigazda szempontjából természetesen ugyanolyan fontos a találkozó. Az olasz Vincenzo Montella által irányított török együttes odahaza 1–0-ra kikapott a franciáktól, de a szakember szerint együttese nagy energiával és szervezettséggel futballozott. Montella most hazája válogatottja ellen készül: „Mindenkit szívesebben kaptam volna, mint Olaszországot” – mondta a Gazzetta dello Sportnak.

NEMZETEK LIGÁJA
2. FORDULÓ
A-LIGA, 1. CSOPORT
20.45: Törökország–Olaszország, Bursa (Tv: Spíler1)

Nemzetek Ligája török labdarúgó-válogatott olasz labdarúgó-válogatott beharangozó
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