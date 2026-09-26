Nem láthattunk gólt a szlovén–skót NL-meccsen
A labdarúgó Nemzetek Ligájában, a B-ligában Szlovénia és Skócia 0–0-s döntetlent játszott Ljubljanában
A meccs két legnagyobb helyzetét az első félidőben láthattuk. A 32. percben Erik Janza szöglete után Vanja Drkusic fejelt nagy helyzetben, de a labda a kapufa és a léc találkozásánál csattant.
A skótok is hasonlóan jártak az első félidő végén. Robbie Ure 20 méterről laposan lőtt, de a labda a kapufa szélét kívülről súrolva mellé ment.
Aljosa Matko, az Újpest FC szlovén csatára végigjátszotta a találkozót.
Így maradt a 0–0. Este az Észak-Macedónia–Svájc meccs győztese a csoport élére áll.
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
1. CSOPORT
Szlovénia–Skócia 0–0
Később
20.45: Észak-Macedónia–Svájc
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