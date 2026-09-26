Nem láthattunk gólt a szlovén–skót NL-meccsen

A meccs két legnagyobb helyzetét az első félidőben láthattuk. A 32. percben Erik Janza szöglete után Vanja Drkusic fejelt nagy helyzetben, de a labda a kapufa és a léc találkozásánál csattant.

A skótok is hasonlóan jártak az első félidő végén. Robbie Ure 20 méterről laposan lőtt, de a labda a kapufa szélét kívülről súrolva mellé ment.

Aljosa Matko, az Újpest FC szlovén csatára végigjátszotta a találkozót.

Így maradt a 0–0. Este az Észak-Macedónia–Svájc meccs győztese a csoport élére áll.

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

1. CSOPORT

Szlovénia–Skócia 0–0

Később

20.45: Észak-Macedónia–Svájc