Nemzeti Sportrádió

Nem láthattunk gólt a szlovén–skót NL-meccsen

R. P.R. P.
2026.09.26. 17:09
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Robbie Ure (10-essel) a kapufát találta el (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája Szlovénia Skócia
A labdarúgó Nemzetek Ligájában, a B-ligában Szlovénia és Skócia 0–0-s döntetlent játszott Ljubljanában

A meccs két legnagyobb helyzetét az első félidőben láthattuk. A 32. percben Erik Janza szöglete után Vanja Drkusic fejelt nagy helyzetben, de a labda a kapufa és a léc találkozásánál csattant.

A skótok is hasonlóan jártak az első félidő végén. Robbie Ure 20 méterről laposan lőtt, de a labda a kapufa szélét kívülről súrolva mellé ment.

Aljosa Matko, az Újpest FC szlovén csatára végigjátszotta a találkozót.

Így maradt a 0–0. Este az Észak-Macedónia–Svájc meccs győztese a csoport élére áll.

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
1. CSOPORT
Szlovénia–Skócia 0–0

Később
20.45: Észak-Macedónia–Svájc

 

Nemzetek Ligája Szlovénia Skócia
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