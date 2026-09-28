Nemzeti Sportrádió

„Ez a futball, barátom…” – Bernardo Silva így intézte el sportszerűtlenségét

K. Zs.K. Zs.
2026.09.28. 12:31
Martin Ödegaard itt még békítő szerepben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Martin Ödegaard Nemzetek Ligája Bernardo Silva
Már nem sok volt hátra a Norvégia–Portugália (1–2) mérkőzésből a labdarúgó Nemzetek Ligája vasárnapi játéknapján, de még belefért, hogy Bernardo Silva olyasmit tegyen, amiről mindkét ország médiája kiemelt helyen írhat hétfőn is.

Már a 93. perc pergett, amikor Bernardo Silva megtámadta Martin Ödegaardot, majd egy-két ütemmel azt követően, hogy a norvég megvált a labdától, jó alaposan alárúgott, mintha csak egy korábbi sérelemért fizetett volna meg az Arsenalból jól ismert riválisnak. Íme:

Ödegaard sántikálva hagyta el a stadiont, és bár úgy véli, csütörtökön képes lesz pályára lépni Wales ellen, hangot adott felháborodásának:

„Ilyesminek nincs helye a futballpályán. Szégyen, hogy valaki képes így viselkedni. Elborulhatott az agya. Régen elrúgtam már a labdát, amikor odalépett. Képtelen vagyok megérteni az ilyesmit” – füstölgött Ödegaard, hozzátéve, hogy Bernardo Silva a megbánás semmi jelét sem mutatta, szó sem volt bocsánatkérésről.

Hétfőn a portugál A Bola is vezető helyen tért vissza a sportszerűtlen mozdulatra, rövid cikkét azzal a videóval illusztrálva, amelyik rögzítette Bernardo Silva szótlan átviharzását a mérkőzés utáni vegyes zónán, és azt, amint az ajtóból hetykén visszaszól az esetről kérdező újságírónak: „Ez a futball, barátom…”

 


A közösségi médiát bejárták azok a mérkőzés utáni képsorok is, amelyeken Erling Haaland pacsizik Bernardo Silvával, de gyorsan és kissé barátságtalanul kibontakozik a korábbi City-klubtárs öleléséből – ami akár a csúnya belépő miatt is történhetett…

 

Kapcsolódó tartalom

A portugálok kapitánya elárulta, miért nem játszott Ronaldo Norvégia ellen

Stale Solbakken pedig így értékelt: „Mi voltunk a jobb csapat, de néha ez nem elég... Többet birtokoltuk a labdát az ellenfélnél, helyzetünk is több volt.”

Nyland óriási bakiját nem bírták el a norvégok, nyertek a portugálok Oslóban

Erling Haaland betalált, Cristiano Ronaldo a kispadon maradt; a dánok legyőzték a walesi válogatottat.


 

 

Martin Ödegaard Nemzetek Ligája Bernardo Silva
Legfrissebb hírek

Olvasóinknál Tóth Alex venné át Csongvai helyét a kezdőcsapatban, Jurek Gábor kezdene a csatársorban

Magyar válogatott
1 órája

Nemzetek Ligája: két Liverpool-játékos is megsérült

Angol labdarúgás
1 órája

Nagyvadak, ha találkoznak, avagy Belgium Franciaországot fogadja az NL-ben

Minden más foci
3 órája

Hatalmas nyomás alatt építi a jövő olasz válogatottját Roberto Mancini

Minden más foci
3 órája

Ez csak egy futballmeccs – vagyis dehogy: ír és izraeli visszhang a debreceni 0–3 után

Minden más foci
4 órája

Rudolf Gergely: Nem látni olyan csatárokat, akik dörömbölnének a válogatott ajtaján

Magyar válogatott
5 órája

A portugálok kapitánya elárulta, miért nem játszott Ronaldo Norvégia ellen

Minden más foci
5 órája

Nemzetek Ligája: Klopp szerint nem ilyen rossz a német válogatott

Minden más foci
6 órája