„Ez a futball, barátom…” – Bernardo Silva így intézte el sportszerűtlenségét

Már a 93. perc pergett, amikor Bernardo Silva megtámadta Martin Ödegaardot, majd egy-két ütemmel azt követően, hogy a norvég megvált a labdától, jó alaposan alárúgott, mintha csak egy korábbi sérelemért fizetett volna meg az Arsenalból jól ismert riválisnak. Íme:

Ödegaard sántikálva hagyta el a stadiont, és bár úgy véli, csütörtökön képes lesz pályára lépni Wales ellen, hangot adott felháborodásának:



„Ilyesminek nincs helye a futballpályán. Szégyen, hogy valaki képes így viselkedni. Elborulhatott az agya. Régen elrúgtam már a labdát, amikor odalépett. Képtelen vagyok megérteni az ilyesmit” – füstölgött Ödegaard, hozzátéve, hogy Bernardo Silva a megbánás semmi jelét sem mutatta, szó sem volt bocsánatkérésről.



Hétfőn a portugál A Bola is vezető helyen tért vissza a sportszerűtlen mozdulatra, rövid cikkét azzal a videóval illusztrálva, amelyik rögzítette Bernardo Silva szótlan átviharzását a mérkőzés utáni vegyes zónán, és azt, amint az ajtóból hetykén visszaszól az esetről kérdező újságírónak: „Ez a futball, barátom…”





Describe Bernardo Silva in one word. He injured Martin Odegaard. Don't hold backpic.twitter.com/dfKTTiiDmF — Triple M (@Trip_ple____M) September 28, 2026



A közösségi médiát bejárták azok a mérkőzés utáni képsorok is, amelyeken Erling Haaland pacsizik Bernardo Silvával, de gyorsan és kissé barátságtalanul kibontakozik a korábbi City-klubtárs öleléséből – ami akár a csúnya belépő miatt is történhetett…



