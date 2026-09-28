„Ez a futball, barátom…” – Bernardo Silva így intézte el sportszerűtlenségét
Már a 93. perc pergett, amikor Bernardo Silva megtámadta Martin Ödegaardot, majd egy-két ütemmel azt követően, hogy a norvég megvált a labdától, jó alaposan alárúgott, mintha csak egy korábbi sérelemért fizetett volna meg az Arsenalból jól ismert riválisnak. Íme:
Ödegaard sántikálva hagyta el a stadiont, és bár úgy véli, csütörtökön képes lesz pályára lépni Wales ellen, hangot adott felháborodásának:
„Ilyesminek nincs helye a futballpályán. Szégyen, hogy valaki képes így viselkedni. Elborulhatott az agya. Régen elrúgtam már a labdát, amikor odalépett. Képtelen vagyok megérteni az ilyesmit” – füstölgött Ödegaard, hozzátéve, hogy Bernardo Silva a megbánás semmi jelét sem mutatta, szó sem volt bocsánatkérésről.
Hétfőn a portugál A Bola is vezető helyen tért vissza a sportszerűtlen mozdulatra, rövid cikkét azzal a videóval illusztrálva, amelyik rögzítette Bernardo Silva szótlan átviharzását a mérkőzés utáni vegyes zónán, és azt, amint az ajtóból hetykén visszaszól az esetről kérdező újságírónak: „Ez a futball, barátom…”
A közösségi médiát bejárták azok a mérkőzés utáni képsorok is, amelyeken Erling Haaland pacsizik Bernardo Silvával, de gyorsan és kissé barátságtalanul kibontakozik a korábbi City-klubtárs öleléséből – ami akár a csúnya belépő miatt is történhetett…