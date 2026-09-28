A WADA közzétette a 2027-es tiltólistát

Az éves frissítés meghatározza azokat a szereket és módszereket, amelyek versenyeken és azokon kívül, vagy bizonyos sportágakban tiltottak, továbbá fontos információkkal szolgál a sportolók és segítőik számára a doppingellenes szabályok véletlen megsértésének elkerülése érdekében. A sportolók továbbra is felelősséggel tartoznak a szervezetükben kimutatott tiltott szerekért és az alkalmazott tiltott módszerekért. Amennyiben bizonytalanság merül fel egy szer vagy módszer státuszával kapcsolatban, a WADA azt javasolja a sportolóknak, hogy kérjenek tájékoztatást az illetékes doppingellenes szervezettől. Azok, akiknek tiltott szer vagy módszer alkalmazására irányuló, igazolt orvosi szükségletük van, terápiás célú mentesség (TUE) iránti kérelmet nyújthatnak be.

A WADA foglalkozott az összeférhetetlenség kérdésével is, amely akkor merül fel, amikor a nemzeti doppingellenes szervezetek, az úgynevezett NADO-k felelősek saját országuk nemzetközi versenyeken résztvevő sportolóinak tesztelési felügyeletéért. Az ügynökség honlapjának anyaga szerint a január 1-jén hatályba lépő módosítások meghatározzák a rendező NADO-k szerepét az olimpiák és paralimpiák doppingellenes programjában, különösen azáltal, hogy egyértelművé teszik: a rendező nemzeti doppingellenes szervezetek nem vehetnek részt sem a tesztelosztás tervezésében, sem a tesztelésre szánt sportolók kiválasztásában.

A módosítások korlátozzák a NADO-kat és a házigazdák állampolgárságával rendelkező mintavételi személyzetet a rendező ország sportolóinak tesztelésében, bár kivételek tehetők, ha ez ésszerűen nem kivitelezhető. Továbbra is a nemzetközi sportági szövetségek döntik el, hogy helyénvaló-e alkalmazni a NADO-kat a nagyobb nemzetközi eseményeken a potenciális vagy vélt összeférhetetlenség vagy elfogultság alapján.

A WADA útmutatása szerint a NADO-k változatlanul fontos szerepet játszhatnak és fognak játszani a nagyobb eseményeken, beleértve a doppingellenes küzdelem olyan kérdéseit is, mint az oktatás, valamint a hírszerzés és az információ-megosztás.