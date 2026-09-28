Nemzeti Sportrádió

Nem élvezi a népszerűséget Vozinha, régi életét szeretné visszakapni

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.28. 09:30
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Úgy tűnik, Vozinha visszasírja korábbi életét... (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Vozinha Colo-Colo Zöld-foki-szigetek
A 40 éves kapus, Vozinha a világbajnokságon vált ismertté, miután a szerényebb erőt képviselő Zöld-foki-szigetek kapujában remekelt. A hirtelen jött népszerűség azonban egyáltalán nem teszi boldoggá, sőt saját bevallása szerint sokkal jobban szerette korábbi életét.

„Elvesztettem a nyugalmamat és a békémet. Már nincs magánéletem, vagy legalábbis sokkal kevesebb, mint korábban. Most, ha elmegyek egy étterembe, mindig akad valaki, aki fényképet vagy autogramot kér, vagy ami még rosszabb, egyszerűen videózni kezd. Ez változtatta meg leginkább az életemet, és úgy érzem, nem tehetek ellene semmit” – mondta a kapus az Observernek.

Vozinha a világbajnokságon robbant be a köztudatba, amikor Zöld-foki-szigetek 0–0-s döntetlent ért el Spanyolország ellen. A mérkőzésen mutatott teljesítménye után rengeteg új követőt szerzett a közösségi médiában, a figyelem pedig őt is meglepte.

„A csapat egyik tagja odajött hozzám, és azt mondta, egymillió követőm van. Fogalmam sem volt, miről beszél, azt hittem, viccel...” – idézte fel.

A hírnévvel járó élet azonban nem az, amire vágyik: „Sokan szeretnének híresek lenni és közszereplőként élni, de ennek csak a pozitív oldalát látják. Ha őszinte akarok lenni, és felajánlanák a mostani életemet vagy azt, amelyet korábban éltem, a régit választanám.”

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A chilei szövetség elismerése jeléül engedélyezte, hogy Vozinha – akinek teljes neve Josimar José Évora Dias – a mezén jól ismert becenevét viselje.

A világbajnokság idején szabadon igazolható Vozinha több klub érdeklődését is felkeltette, végül Chilébe szerződött, és jelenleg a Colo-Colo kapusa. Teljesítményét azóta is elismerik: bekerült a France Football által a Jasin-díj jelöltjei közé, amelyet a 2025–2026-os idény legjobb kapusának adnak át.

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