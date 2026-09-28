Nem élvezi a népszerűséget Vozinha, régi életét szeretné visszakapni

„Elvesztettem a nyugalmamat és a békémet. Már nincs magánéletem, vagy legalábbis sokkal kevesebb, mint korábban. Most, ha elmegyek egy étterembe, mindig akad valaki, aki fényképet vagy autogramot kér, vagy ami még rosszabb, egyszerűen videózni kezd. Ez változtatta meg leginkább az életemet, és úgy érzem, nem tehetek ellene semmit” – mondta a kapus az Observernek.

Vozinha a világbajnokságon robbant be a köztudatba, amikor Zöld-foki-szigetek 0–0-s döntetlent ért el Spanyolország ellen. A mérkőzésen mutatott teljesítménye után rengeteg új követőt szerzett a közösségi médiában, a figyelem pedig őt is meglepte.

„A csapat egyik tagja odajött hozzám, és azt mondta, egymillió követőm van. Fogalmam sem volt, miről beszél, azt hittem, viccel...” – idézte fel.

A hírnévvel járó élet azonban nem az, amire vágyik: „Sokan szeretnének híresek lenni és közszereplőként élni, de ennek csak a pozitív oldalát látják. Ha őszinte akarok lenni, és felajánlanák a mostani életemet vagy azt, amelyet korábban éltem, a régit választanám.”