Azeri Nagydíj: Russell visszatért a vb-címért zajló küzdelembe – nemzetközi sajtóvisszhang

As: „Nem mondhatnánk, hogy kiegyenlített volt a küzdelem az első és a második között. A Mercedes előnyre tett szert, miközben Verstappennek a nyolcadik helyről kellett előreverekednie magát. Ám hiába: Russell elkerülte a veszélyt, és a két sikerre éhes Red Bull-pilóta előtt megnyerte harmadik futamát a 2026-os szezonban.”

El País: „George Russell három hónap elteltével ismét győzött. Ez a brit versenyző harmadik bakui sikere volt. A futamot az elejétől kezdve uralta, és Verstappen nyomása ellenére is végig kézben tartotta az irányítást.”

Olaszország

Gazzetta dello Sport: „Győzelem, leggyorsabb kör, pole pozíció. A bakui versenyhétvégének egyetlen királya van: George Russell, aki Mercedesével uralta a szezon 15. Formula–1-es nagydíját. Hibátlanul teljesítette a meglepetésekkel teli futamot, és az utolsó tíz körben visszaverte Max Verstappen támadásait – a holland végül kevesebb mint kéttized másodperces hátránnyal a második helyen ért célba.”

Corriere dello Sport: „Idegőrlő befutó Azerbajdzsánban! A legendás bakui utcai pályán rendezett verseny rendkívül szoros küzdelmet hozott: Russell mindössze egytized másodperccel Verstappen előtt haladt át a célvonalon.”

Corriere della Sera: „Megkönnyebbült kiáltással haladt át George Russell a célvonalon. Mindenkin felülkerekedett – beleértve Verstappent is, aki állandó fenyegetéssel minden eszközzel igyekezett elrontani a szombatját.”

Nagy-Britannia

Daily Mail: „Épphogy csak. Egytized másodperc, ami gyakorlatilag célfotót jelent. George Russell győzelme – amelyet a közvetlenül mellette haladó Max Verstappennel vívott drámai csatában szerzett meg – mégis azt jelenti, hogy a brit versenyző már látja a horizonton a hőn áhított célt: a világbajnoki címet. Igaz, talán még távcsőre van szükség ahhoz, hogy tisztán kivehető legyen.”