Azeri Nagydíj: Russell visszatért a vb-címért zajló küzdelembe – nemzetközi sajtóvisszhang

Spanyolország
Marca: „George Russellnek a vártnál keményebben kellett küzdenie, miután két biztonsági autós szakasz is hátrányos helyzetbe hozta, de felülmúlta Max Verstappent az Azeri Nagydíjon. Ez volt a brit Mercedes-pilóta harmadik győzelme a szezonban.”
Mundo Deportivo: „Russell mindössze egytized másodperccel előzte meg a kiválóan teljesítő Max Verstappent. A holland pilóta volt a nap hőse, aki látványos felzárkózással a nyolcadik helyről a másodikra küzdötte fel magát. Zseniális teljesítményét azonban nem tudta győzelemmel megkoronázni, mivel a Mercedes versenyzője példaértékű higgadtságról és acélos idegekről tett tanúbizonyságot.”
As: „Nem mondhatnánk, hogy kiegyenlített volt a küzdelem az első és a második között. A Mercedes előnyre tett szert, miközben Verstappennek a nyolcadik helyről kellett előreverekednie magát. Ám hiába: Russell elkerülte a veszélyt, és a két sikerre éhes Red Bull-pilóta előtt megnyerte harmadik futamát a 2026-os szezonban.”
El País: „George Russell három hónap elteltével ismét győzött. Ez a brit versenyző harmadik bakui sikere volt. A futamot az elejétől kezdve uralta, és Verstappen nyomása ellenére is végig kézben tartotta az irányítást.”
Olaszország
Gazzetta dello Sport: „Győzelem, leggyorsabb kör, pole pozíció. A bakui versenyhétvégének egyetlen királya van: George Russell, aki Mercedesével uralta a szezon 15. Formula–1-es nagydíját. Hibátlanul teljesítette a meglepetésekkel teli futamot, és az utolsó tíz körben visszaverte Max Verstappen támadásait – a holland végül kevesebb mint kéttized másodperces hátránnyal a második helyen ért célba.”
Corriere dello Sport: „Idegőrlő befutó Azerbajdzsánban! A legendás bakui utcai pályán rendezett verseny rendkívül szoros küzdelmet hozott: Russell mindössze egytized másodperccel Verstappen előtt haladt át a célvonalon.”
Corriere della Sera: „Megkönnyebbült kiáltással haladt át George Russell a célvonalon. Mindenkin felülkerekedett – beleértve Verstappent is, aki állandó fenyegetéssel minden eszközzel igyekezett elrontani a szombatját.”
Nagy-Britannia
Daily Mail: „Épphogy csak. Egytized másodperc, ami gyakorlatilag célfotót jelent. George Russell győzelme – amelyet a közvetlenül mellette haladó Max Verstappennel vívott drámai csatában szerzett meg – mégis azt jelenti, hogy a brit versenyző már látja a horizonton a hőn áhított célt: a világbajnoki címet. Igaz, talán még távcsőre van szükség ahhoz, hogy tisztán kivehető legyen.”
Independent: „George Russell visszatért a világbajnoki címért zajló küzdelembe azzal, hogy – Max Verstappent maga mögött tartva – mindössze egytized másodperces előnnyel megnyerte az izgalmas Azeri Nagydíjat, miközben vb-riválisa, Kimi Antonelli az ötödik helyen végzett. Russell már szinte lemondott a címről a madridi futam után, ahol Antonelli megszerezte szezonbeli nyolcadik győzelmét, és 81 pontra növelte összetettbeli előnyét.”
Guardian: „Russell magabiztos, rajt-cél győzelmet aratott az Azeri Nagydíjon, amivel újra élnek világbajnoki reményei. Bár mercedeses csapattársa és a bajnokságot vezető Kimi Antonelli a 16. rajthelyről az ötödikre küzdötte fel magát, a brit pilótának sikerült 15 ponttal csökkentenie az olasz versenyzővel szembeni hátrányát.”
Sun: „Russell elbírta a nyomást, maga mögött tartotta Max Verstappent, és négy hónap elteltével ünnepelhetett ismét. A brit Mercedes-pilóta mindössze 0,196 másodperces, hajszálnyi előnnyel haladt át a célvonalon, ezzel némi reménysugarat felcsillantva a világbajnoki címért folyó küzdelemben.”
F1, 2026 ADATBANK
Franciaország
L'Équipe: „Ahogy az az időmérőn mutatott elsöprő fölénye – a második helyezett Leclerc-rel szembeni nyolctizedes előnye – alapján várható volt, szombaton George Russell (Mercedes) nyerte meg az Azeri Nagydíjat Bakuban. A második helyezett Max Verstappennel szembeni győzelmi különbsége – két tizedmásodperc – azonban jelentősen kisebb volt a vártnál.”
Svájc
Blick: „George Russell a Mercedesszel idei harmadik győzelmét aratta. Az első rajtkockából indulva magabiztos versenyzéssel szerezte meg a 25 bajnoki pontot. Csapattársa és a bajnokság éllovasa, Kimi Antonelli nem tudta megismételni monzai bravúrját – akkor a 19. helyről indulva győzött -, ám Bakuban így is ismét lenyűgöző teljesítményt nyújtott: a 16. helyről az ötödikre küzdötte fel magát, és tíz pontot gyűjtött.”