Nemzeti Sportrádió

Azeri Nagydíj: Russell visszatért a vb-címért zajló küzdelembe – nemzetközi sajtóvisszhang

2026.09.28. 10:00
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George Russell izgalmassá teheti az évadot (Fotó: Getty Images)
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Azeri Nagydíj Formula–1 sajtóvisszhang
A nemzetközi sajtó George Russell szoros győzelme mellett arról írt az Azeri Nagydíj másnapján, hogy a brit pilóta ismét nyílttá tette a világbajnoki címért folyó harcot.

Spanyolország

Marca: „George Russellnek a vártnál keményebben kellett küzdenie, miután két biztonsági autós szakasz is hátrányos helyzetbe hozta, de felülmúlta Max Verstappent az Azeri Nagydíjon. Ez volt a brit Mercedes-pilóta harmadik győzelme a szezonban.”

Mundo Deportivo: „Russell mindössze egytized másodperccel előzte meg a kiválóan teljesítő Max Verstappent. A holland pilóta volt a nap hőse, aki látványos felzárkózással a nyolcadik helyről a másodikra küzdötte fel magát. Zseniális teljesítményét azonban nem tudta győzelemmel megkoronázni, mivel a Mercedes versenyzője példaértékű higgadtságról és acélos idegekről tett tanúbizonyságot.”

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A brit 196 ezreddel szelte át a Red Bull előtt a célvonalat. A visszatérő Hadjar azonnal dobogóra állt. Leclerc és Antonelli zárta a top 5-öt a két biztonsági autós szakaszt hozó futamon.

As: „Nem mondhatnánk, hogy kiegyenlített volt a küzdelem az első és a második között. A Mercedes előnyre tett szert, miközben Verstappennek a nyolcadik helyről kellett előreverekednie magát. Ám hiába: Russell elkerülte a veszélyt, és a két sikerre éhes Red Bull-pilóta előtt megnyerte harmadik futamát a 2026-os szezonban.”

El País: „George Russell három hónap elteltével ismét győzött. Ez a brit versenyző harmadik bakui sikere volt. A futamot az elejétől kezdve uralta, és Verstappen nyomása ellenére is végig kézben tartotta az irányítást.”

Olaszország

Gazzetta dello Sport: „Győzelem, leggyorsabb kör, pole pozíció. A bakui versenyhétvégének egyetlen királya van: George Russell, aki Mercedesével uralta a szezon 15. Formula–1-es nagydíját. Hibátlanul teljesítette a meglepetésekkel teli futamot, és az utolsó tíz körben visszaverte Max Verstappen támadásait – a holland végül kevesebb mint kéttized másodperces hátránnyal a második helyen ért célba.”

Corriere dello Sport: „Idegőrlő befutó Azerbajdzsánban! A legendás bakui utcai pályán rendezett verseny rendkívül szoros küzdelmet hozott: Russell mindössze egytized másodperccel Verstappen előtt haladt át a célvonalon.”

Corriere della Sera: „Megkönnyebbült kiáltással haladt át George Russell a célvonalon. Mindenkin felülkerekedett – beleértve Verstappent is, aki állandó fenyegetéssel minden eszközzel igyekezett elrontani a szombatját.”

Nagy-Britannia

Daily Mail: „Épphogy csak. Egytized másodperc, ami gyakorlatilag célfotót jelent. George Russell győzelme – amelyet a közvetlenül mellette haladó Max Verstappennel vívott drámai csatában szerzett meg – mégis azt jelenti, hogy a brit versenyző már látja a horizonton a hőn áhított célt: a világbajnoki címet. Igaz, talán még távcsőre van szükség ahhoz, hogy tisztán kivehető legyen.”

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„Az F1-ben a világ legjobb versenyzőivel akarsz versenyezni, és amikor ilyen történik, az azért van, mert valakiknek nem kellene itt lenniük.”

Independent: „George Russell visszatért a világbajnoki címért zajló küzdelembe azzal, hogy – Max Verstappent maga mögött tartva – mindössze egytized másodperces előnnyel megnyerte az izgalmas Azeri Nagydíjat, miközben vb-riválisa, Kimi Antonelli az ötödik helyen végzett. Russell már szinte lemondott a címről a madridi futam után, ahol Antonelli megszerezte szezonbeli nyolcadik győzelmét, és 81 pontra növelte összetettbeli előnyét.”

Guardian: „Russell magabiztos, rajt-cél győzelmet aratott az Azeri Nagydíjon, amivel újra élnek világbajnoki reményei. Bár mercedeses csapattársa és a bajnokságot vezető Kimi Antonelli a 16. rajthelyről az ötödikre küzdötte fel magát, a brit pilótának sikerült 15 ponttal csökkentenie az olasz versenyzővel szembeni hátrányát.”

Sun: „Russell elbírta a nyomást, maga mögött tartotta Max Verstappent, és négy hónap elteltével ünnepelhetett ismét. A brit Mercedes-pilóta mindössze 0,196 másodperces, hajszálnyi előnnyel haladt át a célvonalon, ezzel némi reménysugarat felcsillantva a világbajnoki címért folyó küzdelemben.”

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2026.01.27. 18:26

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Franciaország

L'Équipe: „Ahogy az az időmérőn mutatott elsöprő fölénye – a második helyezett Leclerc-rel szembeni nyolctizedes előnye – alapján várható volt, szombaton George Russell (Mercedes) nyerte meg az Azeri Nagydíjat Bakuban. A második helyezett Max Verstappennel szembeni győzelmi különbsége – két tizedmásodperc – azonban jelentősen kisebb volt a vártnál.”

Svájc

Blick: „George Russell a Mercedesszel idei harmadik győzelmét aratta. Az első rajtkockából indulva magabiztos versenyzéssel szerezte meg a 25 bajnoki pontot. Csapattársa és a bajnokság éllovasa, Kimi Antonelli nem tudta megismételni monzai bravúrját – akkor a 19. helyről indulva győzött -, ám Bakuban így is ismét lenyűgöző teljesítményt nyújtott: a 16. helyről az ötödikre küzdötte fel magát, és tíz pontot gyűjtött.”

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