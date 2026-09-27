Nemzeti Sportrádió

Az üres kapus gólok sokba kerültek, a magyar női kéziválogatott hét év után kikapott a románoktól

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.27. 14:50
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Vámos Petra (fehérben) nagy küzdelemben (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
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A magyar női kézilabda-válogatott 33–30-ra kikapott Bukarestben a románoktól, így a házigazda szerezte meg a bronzérmet az Eurokupa négyes döntőjében.

NŐI KÉZILABDA EUROKUPA
NÉGYES DÖNTŐ
A 3. HELYÉRT
MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA 30–33 (16–16)
Bukarest. Vezette: Oyarzun, Zaragueta (spanyolok)

Legutóbb tavaly, a világbajnokság rotterdami középdöntőjében találkozott a két együttes, akkor a magyar csapat 34–29-re kerekedett felül. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együtteséből ezúttal a kapus Bukovszky Anna és az irányító Kajdon Blanka maradt ki.

Szemerey Zsófi három védéssel kezdett a magyar kapuban, társai pedig elöl több rontott passzal, sok hibával. Tíz perc után egyre pontosabbá vált a magyar támadójáték, a 17. perc végére sikerült háromgólos különbséget kialakítani (10–7). Kuczora Csenge bal bokája sérülése miatt korán pihenőre kényszerült, Klujber Katrin viszont remek helyzetkihasználással vezér tudott lenni támadójátékban, a szünetig hétszer volt eredményes. A házigazda 13–13-nál egyenlített, és bár a magyar válogatott uralta az első játékrész jelentős részét, Szemerey 12. védése kellett, hogy a szünetre döntetlen legyen az állás.

Nem indult jól a második játékrész, a magyar védekezés hatékonysága visszaesett és a támadójáték is bizonytalanná vált, több mint hat perc alatt nem tudott betalálni akcióból Golovin együttese, így négygólos előnyre tett szert a decemberi Európa-bajnokság társházigazdája (17–21). A beálló körüli védekezéssel gondjai akadtak a magyar együttesnek, elöl azonban javult a teljesítmény, majd a hatosfal is rendezte sorait, egy négyes sorozattal 23–23-nál egyenlített a nemzeti csapat. Az utolsó negyedórába lépve egymás után három üres kapus gólt szereztek a románok (25–29), az 54. percben, 31–27-es hazai vezetésnél hét a hat elleni játékra állt át támadásban a magyar válogatott. Ez sem segített azonban, végül három találattal kikapott Golovin Vlagyimir csapata.

Szemerey 13, Böde-Bíró Blanka négy védéssel zárt.

Golovin az M4 Sportnak úgy értékelt, az első félidő vége felé siklott ki a mérkőzés.

„Az a rendszer, amivel kezdtünk, működött, tudtunk segíteni Szemerey Zsófinak, ő pedig védett” – hangsúlyozta a szövetségi kapitány, aki a fáradtságnak tudta be, hogy később már nem az a védekezés volt a kapus előtt, ami kellett volna, ezért tudott visszajönni a meccsbe és egyenlíteni a román válogatott. A szövetségi kapitány kiemelte: a második félidő eleje nagyon fontos, mert sokszor „ott dőlnek el a dolgok”, de ott az első tíz percet elveszítette csapata négy góllal. Úgy vélte, sok energiát vett el a zárkózás, és bár „sok mindent kompenzáltunk akarattal”, a románok visszaállították előnyüket és megnyerték a bronzmérkőzést.

Ez volt a két együttes 104. egymás elleni mérkőzése, ezeken magyar szempontból a mérleg 60 győzelem, kilenc döntetlen és immár 35 vereség. A románok a 2019-es világbajnokság után ünnepelhettek ismét győzelmet Magyarország ellen.

Az Eurokupa mostani kiírásában a 2024-es kontinensviadal három érmese, illetve az idei Európa-bajnokság öt társrendezője szerepelt két négyes csoportban. Ezek a válogatottak nem vettek részt az Eb selejtezősorozatában. A csoportok első két helyezettje jutott a négyes döntőbe.

További részletek hamarosan...
 

 

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