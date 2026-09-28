Nemzeti Sportrádió

Nagyvadak, ha találkoznak, avagy Belgium Franciaországot fogadja az NL-ben

GY. B.GY. B.
2026.09.28. 11:15
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Fotók: Getty Images
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francia válogatott Nemzetek Ligája belga válogatott Franciaország Zinédine Zidane Mark van Bommel Belgium
Mark van Bommel és Zinédine Zidane egyaránt győzelemmel kezdett válogatottja élén, a belgák hazai mérlege kiváló, a franciákkal szembeni már kevésbé.

Győzelemmel kezdett mindkét szövetségi kapitány a válogatottja élén, de a hétfői rangadó után legfeljebb egyikük mérlege maradhat makulátlan. A házigazda belgáknál Mark van Bommel debütált sikeresen, csapata ráadásul egy nagyvadat, az olasz válogatottat „terítette le” Rómában (2–0), ami még akkor is bravúrnak számít, ha a négyszeres világbajnok jelene nagyon távol áll a múltjától. A franciák eközben Zinédine Zidane vezetésével Törökországban nyertek (1–0), ami a reális erőviszonyokat tekintve a papírformának felelt meg.

Mark van Bommel tehát most mutatkozik be hazai pályán, amihez önbizalmat adhat a belga csapat kiváló vendéglátói mérlege – a „vörös ördögök” csaknem két éve veretlenek odahaza –, ugyanakkor aggasztó lehet, hogy Franciaország ellen az előző öt összecsapását Belgium egyaránt elveszítette. A hazaiak nélkülözik majd a sérült Leandro Trossard-t (bokasérülés), Amadou Onanát (térdprobléma) és Jérémy Dokut (vádligondok), Thibaut Courtois pedig megegyezett a kapitánnyal, hogy (egyelőre) nem véd a válogatottban. A franciáknál Kylian Mbappé hiánya jelenti a legfájóbb veszteséget – a csatár közvetlenül azután szenvedett térd­sérülést, hogy megszerezte a győztes gólt Törökországban.

NEMZETEK LIGÁJA
2. FORDULÓ
A-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Belgium–Franciaország, Brüsszel (Tv: Spíler2)
20.45: Törökország–Olaszország, Bursa (Tv: Spíler1)

francia válogatott Nemzetek Ligája belga válogatott Franciaország Zinédine Zidane Mark van Bommel Belgium
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