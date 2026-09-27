Feszült végjáték után a Veszprém legyőzte a Füchse Berlint, és gyakorlatilag bejutott a klub-vb döntőjébe

Sokkal hektikusabb meccset vívott a klubvilágbajnokságon a Veszprém férfi kézilabdacsapata a Füchse Berlin ellen, mint alig két hete a Bajnokok Ligájában. A magyar bajnok jól kezdett, de az első félidő második felében mintha lefagyott volna, öt gól is volt a németek előnye. Mathias Gidsel ezúttal bombaformában játszott, és nem maradt magára, felzárkózott hozzá az irányító Tobias Gröndahl és a kapus Lasse Ludwig is.

Az Építők érezte, hogy több kell, ezért nagyon bekezdett a második félidő elején, háromszor is támadhatott az egyenlítésért, ami sikerült, ám nem tartott tovább a lendület. Hullámzó maradt a teljesítmény, az emberelőnyös helyzeteket ugyan ki tudta használni, de ez csak arra volt elég, hogy látótávolságon belül maradjon.

Pedig kapusai, Emil Nielsen és Mikael Appelgren is jól védett, olykor kiélezett pillanatokban tartották meccsben a gárdát. Azonban a másik oldalon is remek volt a kapusteljesítmény, a végül a mérkőzés emberének választott Ludwig mintha minden lövésbe beleért volna, ami demoralizáló volt. A Veszprém mégis fel tudott állni, mert egy pillanatra sem adta fel, és a végére a Berlin játékosai elfáradtak.

Döntetlen állásnál, 36 másodperccel a vége előtt Xavier Pascual időt kért, és tudni lehetett, ha csapata, a Veszprém gólt szerez, már biztosan nem kap ki. Nedim Remili távoli lövése becsorgott Ludwig mellett, így a legjobbkor vette át az együttes a vezetést. Az ellenfél edzője, Nicolej Krickau is kikérte az idejét, de már csak 6 másodperc volt hátra.

Amikor újra játékba került a labda, a remekül védekező Thiagus Petrus nem finomkodott, kapásból földre vitte Mathias Gidselt, amiért ugyan piros lapot kapott, de tette, amit kellett, a csapat érdeke ezt kívánta. Ezzel ugyanis már csak 2 másodperc volt hátra. Gidsel távolról kétségbeesetten rászúrta a labdát, ám Nielsen kispárgázta, ezzel a Veszprém megnyerte a meccset 34–33-ra, azaz két héten belül másodszor győzte le a Füchse Berlint, ezúttal ráadásul nem is jó játékkal.

Bár még egy csoportmeccs hátravan a klub-vb-n, kedden a kuvaiti Burgan ellen, az Építők gyakorlatilag kiharcolta a döntőbe jutást, amelyben október 1-jén a címvédő Barca lesz az ellenfele.



FÉRFI KÉZILABDA-KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

ONE VESZPRÉM HC–FÜCHSE BERLIN (német) 34–33 (16–19)

Újfőváros, 850 néző. Vezette: Hansen, Madsen (dánok)

VESZPRÉM: Nielsen – Lenne 2, MARTINOVIC 5, Pesmalbek 2, Thiagus Petrus, HESAM 8 (2), Descat 4 (2). Csere: APPELGREN (kapus), El-Dera 2, Adel 3, Ali Zein 2, REMILI 4, Cindric 2, Ligetvári. Edző: Xavier Pascual

BERLIN: LUDWIG – Av Teigum 4, GIDSEL 9, GRÖNDAHL 9 (4), Marszenics 2, Langhoff 3, Arino 2. Csere: Darj 1, Pichiri, Zaepfel 1, Prantner, Simak, Freihöfer 2. Edző: Nicolej Krickau

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–0. 10. p.: 6–4. 14. p.: 6–9. 20. p.: 8–13. 28. p.: 14–17. 37. p.: 21–22. 43. p.: 24–27. 48. p.: 28–28. 56. p.: 30–32. 59. p.: 32–33

Kiállítások: 12, ill. 14 perc

Hétméteresek: 8/4, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – A legfontosabb az volt, hogy nyerjünk, de lássuk be, nem ez volt a legjobb meccsünk... Nagyon nehéz volt a Füchse Berlin játékosai ellen kézilabdázni, a leglényegesebbnek azt tartom, hogy végig hittünk abban, hogy győzhetünk. Mindig vissza tudtunk jönni, amikor két-három góllal vezetett az ellenfél, és a végén a szerencse is mellénk állt. Készülünk a következő meccsre, és valószínűleg a döntőre.



TOVÁBBI EREDMÉNYEK

A-CSOPORT

Muntanda Derb Szultan (marokkói)–Pinheiros (brazil) 22–37 (9–15)

Barca (spanyol)–Zamalek (egyiptomi) 39–29 (20–12)

Az állás: 1. Barca 4 pont, 2. Zamalek 2 (71–56), 3. Pinheiros 2 (70–66), 4. Muntanda 0



B-CSOPORT

18.45: Al-Ahli (egyiptomi)–Burgan (kuvaiti) (Tv: Sport1)

Az állás: 1. Veszprém 4 pont (2 mérkőzés), 2. Füchse Berlin 2 (2), 3. Al-Ahli 0 (1, 23–31), 4. Burgan 0 (1, 18–38)