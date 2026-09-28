Kosárlabda: Takács-Kiss Virág megnyerte a spanyol Szuperkupát a Valenciával

A világbajnoki negyeddöntős magyar válogatott csapatkapitánya júniusban szerződött a valenciai együtteshez, amely a Szuperkupa négyes döntőjében játszotta első tétmeccseit a szezonban. A hétvégén jól látható volt, hogy a magyar centernek komoly szerepet szánnak az együttesnél, Takács-Kiss Virág ugyanis a szombati elődöntőben a 21 és fél percet, míg a vasárnapi fináléban 22 percet játszott.

A Valencia szombaton a hozzá hasonlóan az Euroligában is szereplő Zaragozát 84–73-ra győzte le, a döntőben pedig a Leganest múlta felül 76–64-re. Takács-Kiss Virág az első mérkőzést nyolc ponttal és hat gólpasszal, a vasárnapit pedig kilenc ponttal, hét lepattanóval és egy gólpasszal fejezte be.