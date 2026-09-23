Nemzeti Sportrádió

A játékvezetői testület szerint jogtalan volt a Sunderland Arsenal elleni tizenegyese

2026.09.23. 14:50
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Enzri Konsa nem volt szabálytalan (Fotó: Getty Images)
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Arsenal Sunderland Premier League játékvezető
Az angol labdarúgó-bajnokság független felülvizsgálati bizottsága megállapította, hogy a hónap elején játszott Sunderland–Arsenal bajnokin a játékvezetőnek nem lett volna szabad megítélnie a büntetőt a hazai csapatnak.

Az eset gól nélküli állásnál történt az 55. percben, a tizenegyest Enzo Le Fée végezte el, de a kapus, David Raya védett. Bár az Arsenal 2–0-ra győzött, Mikel Arteta vezetőedző a mérkőzés után elfogadhatatlannak nevezte a büntető megítélését. A spanyol szakember véleményét támasztja alá a liga öttagú, a mérkőzések kulcsfontosságú eseteit vizsgáló testületének egyhangú döntése.

„Bár meglehetősen rendezetlen volt a szituáció, amelyben Ezri Konsa, az Arsenal védője kezdetben átkarolta Daniel Ballardot, a hazaiak játékosát, maga Ballard is olyan visszahúzó mozdulatot tett, amellyel magára rántotta Konsát, így végül mindketten a földre kerültek” – áll a testület jelentésében, amelyben viszont 3:2 arányban helyes döntésként szerepel, hogy a VAR nem javasolta a játékvezetőnek az eset visszanézését.

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„27 éve vagyok a futballban, és ez semmilyen esetben, semmilyen körülmények között, semmilyen szinten és egyik ligában sem tizenegyes…”

„A többség úgy vélte, a pályán hozott döntés nem minősült egyértelmű és nyilvánvaló hibának, tekintettel mindkét játékos együttes mozdulataira” – olvasható a döntésben.

Öt forduló után a címvédő Arsenal a második helyen áll, a Sunderland a 14. a húszcsapatos mezőnyben.

 

 

 

Arsenal Sunderland Premier League játékvezető
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