A játékvezetői testület szerint jogtalan volt a Sunderland Arsenal elleni tizenegyese

Az eset gól nélküli állásnál történt az 55. percben, a tizenegyest Enzo Le Fée végezte el, de a kapus, David Raya védett. Bár az Arsenal 2–0-ra győzött, Mikel Arteta vezetőedző a mérkőzés után elfogadhatatlannak nevezte a büntető megítélését. A spanyol szakember véleményét támasztja alá a liga öttagú, a mérkőzések kulcsfontosságú eseteit vizsgáló testületének egyhangú döntése.

„Bár meglehetősen rendezetlen volt a szituáció, amelyben Ezri Konsa, az Arsenal védője kezdetben átkarolta Daniel Ballardot, a hazaiak játékosát, maga Ballard is olyan visszahúzó mozdulatot tett, amellyel magára rántotta Konsát, így végül mindketten a földre kerültek” – áll a testület jelentésében, amelyben viszont 3:2 arányban helyes döntésként szerepel, hogy a VAR nem javasolta a játékvezetőnek az eset visszanézését.