MotoGP: Buenos Aires került a Balaton Park Circuit helyére

A menetrendben két új város szerepel, Buenos Aires a Balaton Park Cirucit helyét veszi át, míg az Ausztrál Nagydíjat Adelaide-ben rendezik meg Phillip Island helyett.

A március elejétől november végéig tartó sorozatban 22 versenyhétvégére kerül sor 19 országban, a szezon Thaiföldön kezdődik és Valenciában ér véget.

A következő évben öt versenyhétvégét is egymást követően tartanak, míg októberben Ázsiában, sorrendben Japánban, Malajziában és Indonéziában triplázik a mezőny.

A MotoGP szervezői kedden erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a 2027-es versenynaptárban. Kiemelték ugyanakkor: a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét.

MOTOGP, A 2027-ES VERSENYNAPTÁR

Március 7.: Thaiföldi Nagydíj, Buriram

Március 14.: Katari Nagydíj, Loszail

Április 4.: Brazil Nagydíj, Goiania

Április 11.: Argentin Nagydíj, Buenos Aires

Április 25.: Amerikai Nagydíj, Austin

Május 9.: Spanyol Nagydíj, Jerez

Május 16.: Francia Nagydíj, Le Mans

Május 30.: Olasz Nagydíj, Mugello

Június 13.: Katalán Nagydíj, Barcelona

Június 27.: Holland Nagydíj, Assen

Július 11.: Német Nagydíj, Sachsenrig

Július 18.: Cseh Nagydíj, Brno

Augusztus 15.: Brit Nagydíj, Silverstone

Augusztus 29.: Osztrák Nagydíj, Spielberg

Szeptember 12.: San Marinó-i Nagydíj, Misano

Szeptember 19.: Aragóniai Nagydíj, MotorLand Aragon

Október 3.: Portugál Nagydíj, Portimao

Október 17.: Japán Nagydíj, Motegi

Október 24.: Malajziai Nagydíj, Sepang

Október 31.: Indonéziai Nagydíj, Mandalika

November 14.: Ausztrál Nagydíj, Adelaide

November 28.: Valenciai Nagydíj, Valencia