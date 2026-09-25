MotoGP: Buenos Aires került a Balaton Park Circuit helyére
A menetrendben két új város szerepel, Buenos Aires a Balaton Park Cirucit helyét veszi át, míg az Ausztrál Nagydíjat Adelaide-ben rendezik meg Phillip Island helyett.
A március elejétől november végéig tartó sorozatban 22 versenyhétvégére kerül sor 19 országban, a szezon Thaiföldön kezdődik és Valenciában ér véget.
A következő évben öt versenyhétvégét is egymást követően tartanak, míg októberben Ázsiában, sorrendben Japánban, Malajziában és Indonéziában triplázik a mezőny.
A MotoGP szervezői kedden erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a 2027-es versenynaptárban. Kiemelték ugyanakkor: a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét.
MOTOGP, A 2027-ES VERSENYNAPTÁR
Március 7.: Thaiföldi Nagydíj, Buriram
Március 14.: Katari Nagydíj, Loszail
Április 4.: Brazil Nagydíj, Goiania
Április 11.: Argentin Nagydíj, Buenos Aires
Április 25.: Amerikai Nagydíj, Austin
Május 9.: Spanyol Nagydíj, Jerez
Május 16.: Francia Nagydíj, Le Mans
Május 30.: Olasz Nagydíj, Mugello
Június 13.: Katalán Nagydíj, Barcelona
Június 27.: Holland Nagydíj, Assen
Július 11.: Német Nagydíj, Sachsenrig
Július 18.: Cseh Nagydíj, Brno
Augusztus 15.: Brit Nagydíj, Silverstone
Augusztus 29.: Osztrák Nagydíj, Spielberg
Szeptember 12.: San Marinó-i Nagydíj, Misano
Szeptember 19.: Aragóniai Nagydíj, MotorLand Aragon
Október 3.: Portugál Nagydíj, Portimao
Október 17.: Japán Nagydíj, Motegi
Október 24.: Malajziai Nagydíj, Sepang
Október 31.: Indonéziai Nagydíj, Mandalika
November 14.: Ausztrál Nagydíj, Adelaide
November 28.: Valenciai Nagydíj, Valencia