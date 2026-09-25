Fegyverhasználat utánzása miatt állították ki az izraeli csatárt

Az észak-amerikai profi ligában (MLS) szereplő Colorado Rapids húszéves támadója az 55. percben fejjel egyenlített (1–1), s utána gólját ünnepelve puskaként használta a szögletzászlót.

A bolgár játékvezető négy perccel korábban már adott neki egy sárga lapot, majd a sportszerűtlennek minősített gólöröm miatt felmutatta a másodikat is, vagyis kiállította Farhit.

Az izraeli média és a válogatott szövetségi kapitánya a meccs másnapján ugyanakkor hangsúlyozta: a játékos minden alkalommal így ünnepli, ha gólt szerez, s eddig még egyszer sem kapott ezért figyelmeztetést. A szakvezető, Ran Ben-Shimon úgy nyilatkozott: talán az ő hibája, hogy nem mondta neki, fejezze be az ilyen jellegű gólörömöt.

Az Israel Hajom című újság szerint a kapitány azt is világossá tette, hogy a mozdulat nem fegyverekkel kapcsolatos. A Channel 12 tudósítása szerint Szaíd Abu Farhi utólag elnézést kért, ezzel együtt jelezte, hogy mindig így ünnepel, ha gólt szerez, akkor is így tett, amikor még a Makkabi Tel-Aviv futballistája volt. Egy tavaszi Instagram-bejegyzésben maga a játékos a gesztust a biliárd egyik változata, a sznúker előtti tisztelgésként jellemezte.

Az izraeliek vasárnap és jövő csütörtökön Debrecenben játszanak, előbb Írországot, majd Koszovót fogadják a Nagyerdei Stadionban.