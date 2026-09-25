Erste Liga: orosz csatárt szerződtetett a DEAC

A hajdúsági klub pénteken a honlapján számolt be a 31 éves Pavel Varfolomejev érkezéséről, aki erre a szezonra szóló szerződést írt alá.

Varfolomejev 2014 és 2024 között 324 alapszakasz-mérkőzésen szerepelt a KHL-ben, ezeken a találkozókon 68 gólt szerzett és 66 gólpasszt adott, azaz 134 pontot gyűjtött. Megfordult többek között a Jugra Hanti-Manszijszk, a Metallurg Magnyitogorszk, a Torpedo Nyizsnyij Novgorod, a Vityaz és a Dinamo Minszk csapatában. A 2017–2018-as idényben különösen eredményes volt: a Jugra játékosaként 51 KHL-meccsen 25 pontot (13 gólt és 12 gólpassz) termelt, ennek köszönhetően a KHL All Star-gáláján is részt vehetett. Az elmúlt időszakban Fehéroroszországban, legutóbb pedig az Arab Emírségekben játszott a gólerős orosz szélső.