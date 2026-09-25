Hárommal kevesebben – Marco Rossi szűkítette keretét az ukránok elleni NL-nyitányra

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) holnapján a mérkőzések reggelén közlik az aktuális friss csapatlistát; az ukránok ellen benevezett magyar játékosok névsora ide kattintva böngészhető!

Mint ismert, Marco Rossi kényszerűségből már módosított 26 tagú kerete a négy szeptemberi-októberi Nemzetek Ligája-mérkőzésre szól, azaz a folytatásban Doktorics Áron, Szalai József és Várkonyi Bence még lehetőséghez juthat.

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ, B-LIGA

2. CSOPORT – a pénteki program

18.00: Grúzia–Észak-Írország, Tbiliszi (Tv: Spíler2)

20.45: MAGYARORSZÁG–Ukrajna, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A MIEINK TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEI

Szeptember 28.

20.45: Észak-Írország–Magyarország – élőben az NSO-n!

Október 2.

20.45: Magyarország–Grúzia – élőben az NSO-n!

Október 5.

20.45: Ukrajna–Magyarország – élőben az NSO-n!

November 14.

18.00: Grúzia–Magyarország

November 17.

20.45: Magyarország–Észak-Írország

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE A 4 NL-MÉRKŐZÉSRE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Tóth Milán (Vasas FC), Szalai József (Paksi FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)