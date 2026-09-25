Nemzeti Sportrádió

Hárommal kevesebben – Marco Rossi szűkítette keretét az ukránok elleni NL-nyitányra

K. Zs.K. Zs.
2026.09.25. 12:51
null
Marco Rossi a csütörtöki sajtótájékoztatón Telkiben (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Magyarország Ukrajna magyar válogatott Marco Rossi
Marco Rossi szövetségi kapitány szűkítette a magyar labdarúgó-válogatott keretét a péntek esti Nemzetek Ligája-mérkőzésre: Doktorics Áron, Szalai József és Várkonyi Bence nem lesz bevethető Ukrajna ellen.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) holnapján a mérkőzések reggelén közlik az aktuális friss csapatlistát; az ukránok ellen benevezett magyar játékosok névsora ide kattintva böngészhető!

Mint ismert, Marco Rossi kényszerűségből már módosított 26 tagú kerete a négy szeptemberi-októberi Nemzetek Ligája-mérkőzésre szól, azaz a folytatásban Doktorics Áron, Szalai József és Várkonyi Bence még lehetőséghez juthat.

NEMZETEK LIGÁJA
1. FORDULÓ, B-LIGA
2. CSOPORT – a pénteki program
18.00: Grúzia–Észak-Írország, Tbiliszi (Tv: Spíler2)
20.45: MAGYARORSZÁG–Ukrajna, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A MIEINK TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEI
Szeptember 28.
20.45: Észak-Írország–Magyarország – élőben az NSO-n!
Október 2.
20.45: Magyarország–Grúzia – élőben az NSO-n!
Október 5.
20.45: Ukrajna–Magyarország – élőben az NSO-n!
November 14.
18.00: Grúzia–Magyarország
November 17.
20.45: Magyarország–Észak-Írország 

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE A 4 NL-MÉRKŐZÉSRE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Tóth Milán (Vasas FC), Szalai József (Paksi FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

Kapcsolódó tartalom

Olvasóinknál Lukács kezdene elöl, Tóth Alex a középpályán, Csinger a védelemben

A legtöbb voksot Szoboszlai Dominik kapta – hárommal többet, mint Willi Orbán, de Kerkez Milos is 90 százalék fölött zárt.

A legutóbbi két meccset megnyertük, amikor Sallai és Varga egyszerre hiányzott

Kilenc év után újra két Vasas-játékos a válogatott keretben ♦ Willi Orbán az északírek ellen beérheti az örökranglistán Nyilasi Tibort és Kiprich Józsefet.

Marco Rossi: Nem ígérem, hogy győzünk, de mindent megteszünk érte!

Ukrajna ellen kezdi meg Nemzetek Ligája-szereplését a magyar válogatott.

Andrea Maldera nem jósol, de bízik a kemény srácokban

„Ezek az utazások, még az is, hogy Budapestre is eljussunk a játékosokkal, tele vannak kalandokkal, önmagukban is elképesztő történetek, de a srácok kemények.”

 

 

Magyarország Ukrajna magyar válogatott Marco Rossi
Legfrissebb hírek

A legutóbbi két meccset megnyertük, amikor Sallai és Varga egyszerre hiányzott

Magyar válogatott
3 órája

Címlapsztori – Somogyi Zsolt jegyzete

Magyar válogatott
14 órája

Marco Rossi: Nem ígérem, hogy győzünk, de mindent megteszünk érte; William Gallas: Zinédine Zidane varázsló!

E-újság
14 órája

Dupla Tízes: sérülésektől sújtva – ki lép fel Szoboszlai mellé a válogatottban?

Magyar válogatott
16 órája

Andrea Maldera nem jósol, de bízik a kemény srácokban

Minden más foci
18 órája

Szoboszlai Dominik: Nagyon fontos a jó kapcsolat a sportolók és az újságírók között

Magyar válogatott
20 órája

Marco Rossi: Nem ígérem, hogy győzünk, de mindent megteszünk érte!

Magyar válogatott
20 órája

NL-rajt új kapitányokkal és egy jelentős változással, ami a magyar válogatottat is érintheti

Minden más foci
23 órája