Jövőre októberben lesz a Hungarian Darts Trophy

Az ideihez hasonlóan jövőre is 15 állomásból áll a European Tour, de két belgiumi verseny helyett egy lesz, és első alkalommal Franciaországba is ellátogat a mezőny. Ezzel a hat németországi viadal mellett további kilenc ország ad otthont a versenyeknek, köztük hetedszer Magyarország. A Hungarian Darts Trophyra ezúttal októberben kerül sor a World Grand Prix után, a 14. állomás lesz a European Tour-sorozatban, három héttel a dortmundi Európa-bajnokság előtt, amelyre az ET-ranglista legjobb 32 versenyzője szerez kvótát.

A 2027-es PDC-versenynaptár új eleme a salzburgi European Open, az ausztriai kiemelt tornát júniusban, egy héttel a frankfurti páros-vb, a World Cup of Darts után rendeznek meg.

A menetrendből hiányoznak a World Series eseményei, az elmúlt években Bahreint, az Egyesült Államokat, Ausztráliát és Új-Zélandot is érintő, bemutató jellegű sorozat megreformálását már megígérte a PDC vezetősége, de a 2027-es naptárban csak a szeptemberi amszterdami döntő látható.

A PDC EUROPEAN TOUR 2027-ES ÁLLOMÁSAI

Február 12–14.: Kiel (Németország)

Február 19–21.: Krakkó (Lengyelország)

Február 26–28.: Riesa (Németország)

Március 19–21.: Liévin (Franciaország)

Március 27–29.: München (Németország)

Április 2–4.: Sindelfingen (Németország)

Április 16–18.: Göttingen (Németország)

Május 7–9.: Graz (Ausztria)

Május 21–23.: Prága (Csehország)

Július 9–11.: Leverkusen (Németország)

Augusztus 27–29.: Pozsony (Szlovákia)

Szeptember 3–5.: Gent (Belgium)

Szeptember 10–12.: Bázel (Svájc)

Október 8–10.: BUDAPEST

Október 15–17.: Maastricht (Hollandia)

Október 26–31.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)