Nemzeti Sportrádió

Jövőre októberben lesz a Hungarian Darts Trophy

I. SZ.I. SZ.
2026.09.25. 13:04
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Fotó: Dömötör Csaba
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darts PDC European Tour Hungarian Darts Trophy
A PDC dartsszervezet közzétette 2027-es versenynaptárát. A 15 versenyes European Tour-sorozatban újfent szerepel a budapesti Hungarian Darts Trophy, amelyre október 8. és 10. között kerül sor a széria utolsó előtti állomásaként.

Az ideihez hasonlóan jövőre is 15 állomásból áll a European Tour, de két belgiumi verseny helyett egy lesz, és első alkalommal Franciaországba is ellátogat a mezőny. Ezzel a hat németországi viadal mellett további kilenc ország ad otthont a versenyeknek, köztük hetedszer Magyarország. A Hungarian Darts Trophyra ezúttal októberben kerül sor a World Grand Prix után, a 14. állomás lesz a European Tour-sorozatban, három héttel a dortmundi Európa-bajnokság előtt, amelyre az ET-ranglista legjobb 32 versenyzője szerez kvótát.

A 2027-es PDC-versenynaptár új eleme a salzburgi European Open, az ausztriai kiemelt tornát júniusban, egy héttel a frankfurti páros-vb, a World Cup of Darts után rendeznek meg. 

A menetrendből hiányoznak a World Series eseményei, az elmúlt években Bahreint, az Egyesült Államokat, Ausztráliát és Új-Zélandot is érintő, bemutató jellegű sorozat megreformálását már megígérte a PDC vezetősége, de a 2027-es naptárban csak a szeptemberi amszterdami döntő látható.

A PDC EUROPEAN TOUR 2027-ES ÁLLOMÁSAI
Február 12–14.: Kiel (Németország)
Február 19–21.: Krakkó (Lengyelország)
Február 26–28.: Riesa (Németország)
Március 19–21.: Liévin (Franciaország)
Március 27–29.: München (Németország)
Április 2–4.: Sindelfingen (Németország)
Április 16–18.: Göttingen (Németország)
Május 7–9.: Graz (Ausztria)
Május 21–23.: Prága (Csehország)
Július 9–11.: Leverkusen (Németország)
Augusztus 27–29.: Pozsony (Szlovákia)
Szeptember 3–5.: Gent (Belgium)
Szeptember 10–12.: Bázel (Svájc)
Október 8–10.: BUDAPEST
Október 15–17.: Maastricht (Hollandia)

Október 26–31.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)

 

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