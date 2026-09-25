Nemzeti Sportrádió

Bordeaux, Nantes: új tulajdonos ránthatja ki a gödörből a két francia bajnokcsapatot

K. Zs.K. Zs.
2026.09.25. 13:41
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Tavasszal forró hangulatban búcsúzott az élvonaltól a Nantes (Fotó: AFP)
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francia foci Nantes Bordeaux
Két nagy múltú, de az utóbbi években gyengélkedő francia labdarúgóklub története is fordulóponthoz közeledik: a napokban megjelent hírek szerint az országos bajnokságokból kizárt Girondins Bordeaux esetleg mégis túléli a csődközeli helyzetet, és az élvonalból tavasszal kieső FC Nantes is új tulajdonosra találhat.

A hatszoros bajnok Girondins Bordeaux a legutóbbi idényt a negyedik vonalban töltötte, de – mint arról többször beszámoltunk – rendezetlen pénzügyei miatt nyáron már ott sem fogadták el a nevezését, és jelen pillanatban gyakorlatilag a semmiben lebeg. A Sud-Ouest regionális lap tudomása szerint a napokban annyi változás történt, hogy az érdekelt felek a kereskedelmi bíróságon hivatalosan bejelentették: megszületett az egyezség, a brit Park Bench szimbolikus összegért, egy euróért megvásárolja a klubot Gérard Lopeztől, és esély mutatkozik a nyolc számjegyű adósság átütemezésére, egy részének elengedésére.

Még nem tudni, hogy ha tényleg sikerül elkerülnie a felszámolást, végül melyik bajnoki osztályban köt ki a klub; hivatalos mérkőzést mindenesetre már játszott, 21 éves és fiatalabb játékosokkal felállva 4–0-ra verte a szintén amatőr státuszú Saintes-et a Francia Kupa harmadik fordulójában.

A nyolcszoros francia aranyérmes Nantes jobb bőrben van: bár az élvonalból kiesett tavasszal – és hét forduló után csupán 15. a másodosztályban –, adóssága nincs, így a befektetők számára vonzóbb portéka. Waldemar Kita, a helyi drukkerek által kevéssé kedvelt jelenlegi tulajdonos a napokban három jelentős vételi ajánlatról számolt be, és a L'Équipe szerint közülük egyről már előrehaladott egyeztetések folynak: állítólag a francia és portugál befektetők nevében egy korábbi játékosügynök, Paulo Tavares tárgyal, aki az utóbbi években a Saint-Étienne és a Valenciennes tulajdonosváltása körüli mozgolódásban is részt vett – ott nem járt sikerrel.

A Kita család – amely nem siet az ügylet tető alá hozásával – 100 millió eurót szeretne kapni a 2007-ben tizedannyiért megvásárolt klubért, és noha a potenciális befektető ajánlata még jócskán elmarad ettől, a tárgyalásokra rálátó felek szerint van esély a megállapodásra.

 

francia foci Nantes Bordeaux
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