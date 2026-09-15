NHL: Szongoth Dománnal elégedett volt a Sabres

„A fiatalok tábora után közölték velem, hogy elégedettek a teljesítményemmel, a hozzáállásommal, a munkamorállal. Az edzőktől sok jégidőt kaptam, gólt lőttem, gólpasszt adtam, emberelőnyben és emberhátrányban is számítottak rám, sokat beszéltek hozzám” – mondta az MTI-nek a buffalóiak által a nyáron draftolt Szongoth, aki a hétfő estét már Torontóban töltötte, és onnan repül ma Sault Ste. Marie városába, vissza a junior klubjához.

„Mondták, hogy nem a teljesítményem miatt kerülök most vissza az OHL-es csapatomhoz, hanem azért, mert a megváltozott szabályok miatt egy csapatnak csak legfeljebb négy felkészülési mérkőzése lehet, és így nincs elegendő hely a fiataloknak. Most megyek vissza a Greyhoundshoz, és ott folytatódik a szezon” – tette hozzá a 18 éves válogatott csatár. A Soo csapata magyar idő szerint szombaton hajnalban kezdi a 2026–27-es idényt az OHL-ben a Saginaw Spirit ellen.

Szongoth elmondta azt is, hogy a szezon alatt a Sabres egyik fejlesztőedzőjével, Jarkko Ruutuval folyamatosan tartja a kapcsolatot, vele és segítőivel elemzik majd a játékát.

„Azt kérték, hogy a mostanihoz hasonló odaadással, munkamorállal játsszak, eddzek minden nap és akkor jó lesz” – jegyezte meg a magyar csatár.

Az NHL-esekre most felkészülési találkozók várnak a jövő héten. Hétfőn a Pittsburgh Penguins, csütörtökön a Detroit Red Wings otthonában lép jégre a Sabres, míg kedden a Columbus Blue Jackets, szombaton pedig a Pittsburgh látogat Buffalóba. A klubnak az NHL-es idény október elsején rajtol Columbusban.

Szongoth Domán – Gröschl Tamás (1999), Szuper Levente (2000) és Vas János (2002) mellett – a negyedik magyar hokis, akit NHL-es csapat kiválasztott, közülük Szuper és Vas játszhatott felkészülési meccsen, de már ennek is 21 éve.