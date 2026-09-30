Nemzeti Sportrádió

A megsérülő Raphinha visszatért Barcelonába

B. A. P.B. A. P.
2026.09.30. 10:55
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Az FC Barcelona reményei szerint Raphinha nem hagy ki klubmérkőzést (Fotó: Getty Images)
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Raphinha Brazília Barcelona spanyol labdarúgás La Liga
Sajtóhírek szerint Raphinha sérülés maitt elhagyta a brazil válogatottat és visszautazott Barcelonába.

Ahogy arról beszámoltunk, Brazília felkészülési mérkőzésen 4–2-re legyőzte Ausztráliát. A 45. percben tizenegyesből betaláló Raphinha izomfájdalmakra panaszkodott, a szünetben lecserélték.

A Mundo Deportivo arról ír, hogy a brazil támadó visszatért Barcelonába. A 29 éves támadó jobb combjában alakult ki ödéma. A Brazil Labdarúgó-szövetség (CBF) hivatalos közleményben jelentette be, hogy Raphinha óvintézkedésként tér vissza. Raphinha célja, hogy a lehető leghamarabb visszatérjen, és a katalánok orvosi stábjának kezelésébe kerüljön.

Az FC Barcelona hét fordulót követően hibátlan mérleggel vezeti a La Ligát. Raphinha hét meccsen 12 gólt szerzett és három gólpasszt is kiosztott. A válogatott szünet előtt egymást követő két mérkőzésen triplázott. A katalánok október 10-én a Getafét fogadják, majd három nappal később a Galatasaray vendégeként lépnek pályára a Bajnokok Ligájában. A klubnál reménykednek abban, hogy Raphinha már a Getafe ellen is pályára léphet.

 

Raphinha Brazília Barcelona spanyol labdarúgás La Liga
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