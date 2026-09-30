A megsérülő Raphinha visszatért Barcelonába

Ahogy arról beszámoltunk, Brazília felkészülési mérkőzésen 4–2-re legyőzte Ausztráliát. A 45. percben tizenegyesből betaláló Raphinha izomfájdalmakra panaszkodott, a szünetben lecserélték.



A Mundo Deportivo arról ír, hogy a brazil támadó visszatért Barcelonába. A 29 éves támadó jobb combjában alakult ki ödéma. A Brazil Labdarúgó-szövetség (CBF) hivatalos közleményben jelentette be, hogy Raphinha óvintézkedésként tér vissza. Raphinha célja, hogy a lehető leghamarabb visszatérjen, és a katalánok orvosi stábjának kezelésébe kerüljön.



Az FC Barcelona hét fordulót követően hibátlan mérleggel vezeti a La Ligát. Raphinha hét meccsen 12 gólt szerzett és három gólpasszt is kiosztott. A válogatott szünet előtt egymást követő két mérkőzésen triplázott. A katalánok október 10-én a Getafét fogadják, majd három nappal később a Galatasaray vendégeként lépnek pályára a Bajnokok Ligájában. A klubnál reménykednek abban, hogy Raphinha már a Getafe ellen is pályára léphet.