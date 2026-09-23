„Ha megnyerem, még legalább ötöt akarok” – Lamine Yamal az Aranylabdáról

Lamine Yamal a francia lapnak nyilatkozva felhozta a tavalyi díjátadót, amelyre egyik esélyesként érkezett meg, de végül korábbi csapatársa, Ousmane Dembélé nyerte meg a díjat. „Nincs sok olyan 18 éves, aki úgy vehet részt az Aranylabda-díjátadón, hogy még azt is gondolhatja, hogy azt ő fogja megnyerni.”

Ahelyett, hogy frusztrálta volna Dembélé győzelme, Yamal csak a pozitívumot látta második helyezésében: „Sikernek tekintem. Tizennyolc évesen a második lettem.”

Yamal ezt követően arról beszélt, szerinte mit képvisel a díj: „Az év legjobb játékosának szóló díj – ez egy különleges játékosé, akit jó nézni, akiben megvan a varázs, aki mosolyra fakaszt, aki miatt nézni akarod a futballt.”

Azt is megindokolta, miért indul ismét hatalmas esélyekkel. „Úgy gondolom, a játékstílusom a legnagyobb értékem. Ez az, ami különlegessé tesz. Legyél bármennyire jó játékos, fontos, hogy együtt tudj működni a csapattal a győzelemért. Persze az is hatalmas pluszt jelent, hogy idén megnyertük a világbajnokságot.”

Ezenkívül tisztelettel tekint a vetélytársaira. „Ha valaki azt mondja, hogy Messi vagy Rodri érdemli meg, az természetesen tisztelendő.”

Azt is elárulta, hogyan kezeli a nyomást, és hogyan birkózik meg a versenyhelyzettel. Szerinte nincs olyan szituáció, amelyben ne gondolhatná azt, hogy nem nyerhet, ezt pedig egy példával is kísérte: még ha Michael Phelpsszel kellene versenyt úsznia, is találna arra módot, hogy ő nyerjen, bármennyire is lehetetlennek tűnik. Ugyanez a logika érvényesül az Aranylabdánál is: „Ha nem kapom meg most az Aranylabdát, a következőt meg kell nyernem. Ha pedig megnyerem, még legalább ötöt akarok” – jelentette ki.

„A jövőben, amikor már a gyerekeimmel ülök otthon, szeretném nekik azt mondani, hogy eljött a ti időtök; én már rengeteget tettem. Győzni, győzni, győzni, mindig, és amennyiben nem, jövőre újra megpróbálni.” Yamal egyik legnagyobb célja, hogy a futball „nagyjai” között emlegessék őt is. „Azért futballozom, hogy történelmet írjak, hogy harminc év múlva azt mondják a fiatalok, hogy ő is nagyon jó játékos volt. Nem akarom magam senkihez hasonlítani, én Lamine Yamal akarok lenni, azt akarom, hogy Lamine Yamalként emlékezzenek rám.”

Végezetül szó esett a Bajnokok Ligájáról is. Az elmúlt évek teljesítményére fókuszálva a 2025-ös Internazionale elleni elődöntőt vette például, hogy illusztrálja a csapat hiányosságait. „Fiatal csapat vagyunk, vannak olyan helyzetek, amikor pillanatok alatt kell döntést hozni. Ezekről teljesen máshogy döntesz húsz- és harmincévesen.”

Dembélé PSG-vel elért sikerei csak még jobban motiválták. „Itt az ideje, hogy mi is felemeljük azt a trófeát. A csapatból mindenki eltökélt, hogy ott legyen a madridi döntőben.”