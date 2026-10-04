Nemzeti Sportrádió

MotoGP: Marc Márquez nyert Motegiben és két pontra csökkent a hátránya

2026.10.04. 08:58
Marc Márquez (Fotó: Getty Images)
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Marc Márquez MotoGP Japán Nagydíj
A címvédő és a kategóriában hétszeres világbajnok Marc Márquez, a Ducati spanyol versenyzője nyerte a gyorsaságimotoros-vb Motegiben rendezett Japán Nagydíját vasárnap, ezzel két pontra csökkentette a hátrányát az összetettben az éllovas Jorge Martínnal szemben.

Az Aprilia szintén spanyol motorosa a pole pozícióból rajtolva megőrizte az első helyet és az első nyolc körben magabiztosan tartotta maga mögött honfitársát, aki türelmesen várt az előzési lehetőségre. Az esély a 11. körben jött el, ekkor Martín hagyott némi helyet maga mellett a belső íven, ezt pedig Márquez kihasználta és átvette a vezetést. A 33 éves címvédő innentől kézben tartotta a verseny irányítását és győzött, mögötte Martín ért célba másodikként. A dobogó alsó fokára a másik Apriliával az olasz Marco Bezzecchi állhatott fel. A vb következő fordulóját a jövő hétvégén rendezik Indonéziában.

MotoGP, Japán Nagydíj
MotoGP (24 kör, 115,224 km, a dobogósok):
1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 41:31.467 perc
2. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 1.363 másodperc hátrány
3. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 2.252 mp h.
A vb állása 16 futam után (még 6 van hátra): 1. Martín 333 pont, 2. M. Márquez 331, 3. Bezzecchi 284

Moto2 (19 kör, 91,219 km, a dobogósok):
1. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 34:14.675 perc
2. Tony Arbolino (olasz, Kalex) 0.419 másodperc hátrány
3. Filip Salac (cseh, Kalex) 1.057 mp h.
Az állás: 1. Manuel González (spanyol, Kalex) 245,5 pont, 2. Guevara 235, 3. Ivan Ortola (spanyol, Kalex) 181,5

Moto3 (17 kör, 81,617 km, a dobogósok):
1. David Almansa (spanyol, KTM) 32:45.544 perc
2. Máximo Quiles (spanyol, KTM) 0.046 másodperc hátrány
3. Álvaro Carpe (spanyol, KTM) 2.738 mp h.
Az állás: 1. Quiles 326 pont, 2. Almansa 199, 3. Carpe 191

Marc Márquez MotoGP Japán Nagydíj
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