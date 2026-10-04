Triatlon-vk: a legjobb tízben a magyar mixváltó Rómában

Horváth Karolina volt a magyar mixváltó első embere vasárnap reggel Rómában. Az úszásban szerzett minimális hátrányát kerékpáron könnyedén visszahozta, végül alig 15 másodperccel lemaradva pacsizott Hóbor Zalánnal az éllovas olaszokhoz képest.

A szombati férfi egyéni futamban karrierje eddigi vk-eredményét bemutatva ötödikként végző fiatal már úszásban kitett magáért, és feljött a 4. pozícióba. Bringán is ott tudott maradni az élcsoportban, majd a 3. helyen zárta a futást. A hátrányunk alig öt másodperc volt Nagy-Britanniával szemben féltávnál.

Harmadikként Peszleg Dominika következett, akinek a mezőny egyik legjobb úszója, Bianca Seregni és a kiemelkedő kerékpáros képességekkel bíró Kate Waugh is az ellenfelei között volt. Pont ez a két klasszis volt az, aki szétszedte a mezőnyt, tevékenységüknek köszönhetően komoly különbségek alakultak ki. Waugh óriási, 44 másodperces előnyt adott Alex Yee-nek, az olimpiai címvédő köszönte szépen és könnyedén behozta a briteket az első helyen.

Peszleg hátránya egy percre nőtt a bringa végére, de a bronzérmes helyen haladó svájci alig 14 másodpercre volt tőle. Dobi Gergő – Yee-hez képest – 1:18-cal később, a 8. helyen ugorhatott be a vízbe, a legjobb tízbe jutás még mindig reális célnak tűnt. Dobi 12 másodperccel gyorsabban úszott, mint a brit szupersztár, majd jól kerékpározott, és a futásban is magabiztosan tartotta meg a top tízes pozíciónkat.

A magyar csapat a 8. helyen végzett Rómában, a 2027-es mixváltó-világbajnokság helyszínén.

Triatlon-világkupa, Róma

Vegyes váltó: 1. Nagy-Britannia (Olivia Mathias, Connor Bentley, Kate Waugh, Alex Yee) 1:17:23 óra, 2. Olaszország (Paola Sacchi, Nicola Azzano, Bianca Seregni, Euan De Nigro) 57 másodperc hátrány, 3. Portugália (Maria Tomé, Joan Nuno Batista, Mariana Vargem, Miguel Tiago Silva) 1:11 perc h., …8. Magyarország (Horváth Karolina, Hóbor Zalán, Peszleg Dominika, Dobi Gergő) +1:56 p h.