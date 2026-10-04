Nemzetek Ligája: Kleinheisler László korábbi edzőjével szárnyal a görög válogatott

Szenzációsan szerepelnek a Nemzetek Ligája A-ligájában a B-ből feljutó görögök, akik féltávnál vezetik a Németországot, Hollandiát és Szerbiát is felvonultató csoportot.

A szerbek elleni idegenbeli 2–1-gyel rajtoltak, ez még nem világszám. Németország legyőzése Augsburgban már annál inkább, Dimitriosz Kurbelisz góljával jött össze nekik. A harmadik meccsen aztán odahaza a hollandok ellen is vezettek a szünetben 2–0-ra, és bár a 89. percben a vendégek kiegyenlítettek, a három találkozón szerzett hét pont ebben a négyesben óriási fegyvertény. Nem vitás: a görög csapatnak jelenleg minden esélye megvan arra is, hogy megnyerje csoportját, arra pedig kiváltképpen, hogy ott legyen a negyeddöntőben, amely a csoportmásodikoknak is jár. A Football Meets Data 78.6 százalékos esélyt ad nekik rá.

Mostanában nem bűvölte el a világot a 2004-es Európa-bajnok válogatott, így sokakat izgató kérdés: minek köszönhetően indult be így a szerb Ivan Jovanovics (2023-ban a Panathinaikosznál Kleinheisler László edzője volt) szövetségi kapitány együttese?

„Hiszem, hogy a csapat magasabb szintre jutott, és bár továbbra is napról napra fejlődnünk kell, sokat teszünk is érte – fogalmazott a görög Gazzettában Fotisz Joannidisz, aki előbb gólt szerzett, majd gólpasszt adott Hollandia ellen. – Ki kell javítanunk a második félidőben elkövetett hibáinkat, és haladni tovább ezen az úton.”

A kapitány így fogalmazott az Alfa Tv-nek: „Az egy pont is nagyon jól jön céljaink eléréséhez. A lényeg, hogy folytassuk az utunkat és maradjunk szerények. Fontos, hogy továbbra is támogassuk ezeket a srácokat. Ők az új generáció képviselői, akik nehéz években nőttek fel. A görögök szeretik a futballt, de még jobban szeretik a jó eredményeket, ez logikus. Remélem, a sorozat végén boldogok lesznek szurkolóink.”

Görögország vasárnap Németországot fogadja Thesszalonikiben.

Forró hangulatú csatára készülnek a németek Senki sem vádolhatja azzal Jürgen Kloppot, a német válogatott újdonsült szövetségi kapitányát, hogy ne használná ki kísérletezésre, a jövő csapatának építésére a Nemzetek Ligája-meccseket, a hollandok (1–1), a görögök (0–1) és a szerbek (2–0) elleni három találkozón összesen tíz újoncot avatott. A kezdőcsapat pedig az első találkozót követően öt, a második után 11 (!) helyen változott. Persze van kikhez nyúlnia, hiszen 44 játékost hívott a keretbe erre a négy összecsapásra. Szerbia ellen már a szebbik arcát mutatta a Nationalelf, amely a csoportot vezető görögök vendége lesz vasárnap. „Elégedett vagyok a szerbek ellen mutatott dinamikával, mindenki koncentrált volt. A védelem agresszívan teljesített, ragyogó volt a letámadásunk, összességében kiválóan futballoztunk – idézte a görög Gazzetta a sajtótájékoztatóról Jürgen Kloppot, aki aztán kitért a vasárnapi ellenfélre. – Nagyszerű a görög csapat, sokoldalú támadói vannak, ezt meg is mutatták az elmúlt időszakban, a védelmét pedig nem tudtuk feltörni Németországban. Valószínűleg telt ház fogad minket a hétvégén, forró hangulatú, mozgalmas meccsre számítok."

NEMZETEK LIGÁJA, 4. FORDULÓ

A-LIGA, 2. CSOPORT

20.45: Hollandia–Szerbia, Eindhoven (Tv: Match4)

20.45: Görögország–Németország, Szaloniki (Tv: Spíler1)