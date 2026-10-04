Bruno Fernandes: Akármi történik, Cristiano Ronaldo a legnagyobb szimbólumunk marad

NINCSENEK KÖNNYŰ NAPJAI mostanság Jorge Jesusnak, a portugál válogatott szövetségi kapitányának. A 72 éves szakember finoman szólva is felkavarta az állóvizet azzal, hogy kihagyta Cristiano Ronaldót a Norvégia elleni NL-mérkőzésről, mert mint utólag kiderült, a csapatkapitány valamit nagyon zokon vett a meccs miatt – egyelőre csak feltételezések szintjén azt, hogy Jesus elküldte melegíteni, de nem állította be, majd nem követte meg nyilvánosan a Dánia elleni mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón –, és se szó, se beszéd elhagyta a nemzeti csapat összetartását.

A portugál (sport/futball)közvélemény azóta kettévált: a nagyobbnak tűnő halmaz üdvözli Ronaldo távozását, a hangosabb fél viszont elsősorban Jesust gyalázza. Pénteken Lisszabonban, szombaton pedig már a Norvégia elleni meccsnek otthon adó Portóban is megjelent olyan óriásplakát, amely a csapatkapitányt magasztalja, a szövetségi kapitányt pedig a földbe gyalulja, igaz, ez utóbbin van egy apró különbség. A Jorge Jesus számlájára írt hibáknál és bűnöknél ugyanis egy fekete szalaggal letakarták azt, amely a szövetségi kapitány „túlfűtött egójára” utalt (a „CR7-tel szembeni érzékenység hiánya”, valamint „a csapatkapitánnyal való rossz bánásmód” megmaradt.) A plakát készítőjét természetesen azonnal megtalálta a helyi média, Fernando Maia magánszemély azonban úgy nyilatkozott, nem ismeri a labdarúgót, és saját akaratából költött mintegy kétezer eurót a kampányra.

„Most kizárólag a Norvégia elleni mérkőzés számít. Cristiano Ronaldo a válogatott és Portugália jelképe, a vasárnapi meccset követően lesz időnk beszélni erről” – válaszolta Jorge Jesus arra a kérdésre, készen áll-e a békülésre, de azt nem árulta el, hogy az elmúlt napokban beszélt-e Ronaldóval. Felvetődött, ezek voltak-e pályafutása legnehezebb napjai, amire Jesus a következőket mondta: „Egy edzőnek a sportszakmai problémák megoldása a legnehezebb, és az, hogy amikor nem nyer, megtalálja a módját annak, hogy ismét sikeres legyen. De bármennyire is büszkeséggel töltött el a Dániában aratott győzelem, lehettem volna boldogabb is.”

Az új csapatkapitány, Bruno Fernandes válaszolt a kérdésekre, és kisebb monológgal kezdett.

„Nem kell beszélnem a csapattársakkal, mindannyian tudjuk, hogyan kezeljük a helyzetet. Van egy szituáció a válogatottnál, aminek semmi köze a játékosokhoz, és a legfontosabb, hogy eredményeket produkáljunk a pályán és hogy ne keltsünk feszültséget. Ez egységes, összetartó csapat, és ez így is marad a kívülről jövő zajok ellenére is. Minden háznak zárt ajtók mögött kell intéznie az ügyeit, és úgy gondolom, a válogatottnál is így kell működnie. Azt kérem, az ország ne szakadjon ketté, ne válasszon oldalt, tisztelje mindkét felet” – szögezte le a vasárnapi mérkőzés előtt Bruno Fernandes.

„Bármi is történik, Cristiano Ronaldo továbbra is az országunk, a válogatottunk és a futballunk legnagyobb szimbóluma marad. Azért, amit nemcsak Portugáliában, de az egész világon tett. Ezt neki is elmondtam. A legfontosabb, hogy ez a helyzet mindenki számára jól végződjön.”

A vendég norvégok sem tudták kikerülni, hogy ne Cristiano Ronaldo legyen a vezető téma a meccset megelőző sajtótájékoztatón. Staale Solbakken szövetségi kapitányt mindenekelőtt arról kérdezték, Portugália veszélyesebb-e a 41 éves támadó nélkül.

„Szerintem kijelenthető, hogy vele és nélküle is erős a portugál nemzeti csapat. Amikor játszik, nyilvánvalóan ő a kulcs­ember. Amikor nem játszik, a gólszerzés felelőssége több játékos között oszlik meg – adott gyorselemzést Solbakken, aki elmondta azt is, hogy csak a hírekből értesült a történtekről. – Nem követtem szorosan az eseményeket, de úgy vélem, függetlenül attól, mi történt, sem én, sem ön, sem bárki más a világon nem fogja őt elfelejteni. Feltételezem, hiányában Portugália néhány változtatást eszközöl. Jorge Jesusnak szuper játékosai vannak, és mindannyian játszani akarnak. Mindazonáltal az NL-ben ellenük nyújtottuk a legjobb teljesítményt, különösen az első órában. Nagy tisztelettel tekintek Portugáliára, ez a válogatott jelenleg Európa három legjobbja közé tartozik.”

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20.45: Portugália–Norvégia, Porto (Tv: Spíler2)

20.45: Wales–Dánia, Cardiff