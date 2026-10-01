Nemzeti Sportrádió

Újabb magyar játékvezető vezet a Nemzetek Ligájában

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.01. 15:09
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Berke Balázs (Fotó: Czinege Melinda)
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Nemzetek Ligája játékvezetés Berke Balázs
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy Berke Balázs vezeti a szombati Izland–Bulgária mérkőzést a Nemzetek Ligája C-ligájában.

A szombaton 18 órakor kezdődő meccsen Berke Balázs munkáját Tóth II Vencel és Szert Balázs segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezető Káprály Mihály lesz, aki kedden a San Marino–Albánia meccset vezette az NL-ben. A videobírói feladatokat Bognár Tamás látja el, segítője Kulcsár Katalin lesz. Munkájukat az albán Albano Janku ellenőrzi.

A 42 éves Berke másodszor vezet a Nemzetek Ligájában, az előző sorozatban az Azerbajdzsán–Svédország (1–3) meccs volt az övé, szintén a C-ligában.

Nemzetek Ligája játékvezetés Berke Balázs
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