Ronaldo után máris új gazdája van a 7-es meznek

Az O Jogo szerdán este arról írt, hogy a helyzet visszafordíthatatlan, Ronaldo pedig soha többé nem lép pályára nemzeti színekben.

Egy erre utaló jel lehet az, hogy a portugál keretben máris új tulajdonosa van a 7-es meznek, mégpedig a klubszinten Sallai Roland csapattársaként futballozó Rafael Leao személyében.

Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy az UEFA-nál egy 23 fős keretben kötelezően 1-től 23-ig kell megszámozni a játékosokat, így a portugáloknak nem volt más választásuk, valakinek mindenképp meg kellett kapnia a 7-est – persze adhatták volna valaki olyannak is, akinek pályára lépésére kevés az esély, például a harmadik számú kapusnak. Összességében ez az egész szimbolikusan azt is jelentheti a portugál szövetség részéről, hogy Ronaldo után is van élet...

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20.45: Dánia–Portugália, Koppenhága (Tv: Spíler1)