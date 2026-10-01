Nemzeti Sportrádió

Ronaldo után máris új gazdája van a 7-es meznek

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.01. 11:50
null
Rafael Leao (jobbra) lett a „szerencsés”... (Fotó: Getty Images)
Címkék
Cristiano Ronaldo Nemzetek Ligája portugál labdarúgó-válogatott 7-es mez UEFA Rafael Leao Jorge Jesus
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) honlapja szerint a Dánia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen Rafael Leao viseli a 7-es mezt a portugál válogatottban, miután Cristiano Ronaldo elhagyta a keretet.

Mint arról beszámoltunk, Cristiano Ronaldo és a szövetségi kapitány, Jorge Jesus között nézeteltérés alakult ki, ezért az ötszörös aranylabdás játékos elhagyta a portugál válogatott koppenhágai összetartását.

Minden más foci
4 órája

Ronaldo úgy érezte, elárulták a portugál válogatottnál, itt a magyarázat

„Jorge Jesus ígéretet tett neki. Aztán elment a sajtótájékoztatóra, és olyan dolgokat mondott, amelyekről senki sem hiszi el, hogy igazak...”

Az O Jogo szerdán este arról írt, hogy a helyzet visszafordíthatatlan, Ronaldo pedig soha többé nem lép pályára nemzeti színekben.

Egy erre utaló jel lehet az, hogy a portugál keretben máris új tulajdonosa van a 7-es meznek, mégpedig a klubszinten Sallai Roland csapattársaként futballozó Rafael Leao személyében.

Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy az UEFA-nál egy 23 fős keretben kötelezően 1-től 23-ig kell megszámozni a játékosokat, így a portugáloknak nem volt más választásuk, valakinek mindenképp meg kellett kapnia a 7-est – persze adhatták volna valaki olyannak is, akinek pályára lépésére kevés az esély, például a harmadik számú kapusnak. Összességében ez az egész szimbolikusan azt is jelentheti a portugál szövetség részéről, hogy Ronaldo után is van élet...

NEMZETEK LIGÁJA
3. FORDULÓ
A-LIGA, 4. CSOPORT
Október 1., csütörtök
20.45: Dánia–Portugália, Koppenhága (Tv: Spíler1)

 

Cristiano Ronaldo Nemzetek Ligája portugál labdarúgó-válogatott 7-es mez UEFA Rafael Leao Jorge Jesus
Legfrissebb hírek

„Magyarország az otthonom lett, de Grúziért harcolok” – interjú Ilia Beriasvilivel

Képes Sport
1 órája

Hvicsa Kvarachelia szerepétől a középpályáig: a Burnley szakembere elemezte a grúz válogatottat

Minden más foci
1 órája

Nem C. Ronaldo az első, aki Koppenhágában borította ki a bilit – Gera esete Koemannal

Magyar válogatott
2 órája

Baj van, ha a kapus a legjobb – góllövő csatár kerestetik!

Magyar válogatott
2 órája

Esterházy Márton két csatárra, Tököli Attila több beadásra, Priskin Tamás Szalai Józsefre vár

Magyar válogatott
3 órája

Ronaldo úgy érezte, elárulták a portugál válogatottnál, itt a magyarázat

Minden más foci
4 órája

Cristiano Ronaldo soha többé nem játszik a portugál válogatottban – sajtóhír

Minden más foci
15 órája

„Amikor eljön az ideje, elmondom az igazságot” – elhagyta a portugál válogatottat Cristiano Ronaldo

Minden más foci
16 órája