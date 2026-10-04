Megyeri Károly sohasem feledi a gólt megelőző beadását

Az idő mindent megszépít! De itt még arra sem volt szükség, hiszen alig több mint négy évtizeddel ezelőtt a Pécsi MSC az UEFA-kupában Újmecsekalján 1–0-ra legyőzte a holland Feyenoordot, Garami József mesteredző irányításával.

Az emlékezetes összecsapásra 1986. szeptember 17-én került sor. Egyes források szerint 14 000 néző zsúfolódott össze a pécsi stadionban, ami ma eléggé hihetetlennek tűnik, bár a létesítmény – sajnos – hasonlóan néz ki, mint akkoriban. Erről a korábbi remek labdarúgók is meggyőződhettek, akik a szombat délutáni Pécsi MFC–Budafok NB III-as mérkőzés szünetében emlékplakettet vehettek át a jogutód sportklub mostani irányítóitól, Győri János ügyvezetőtől, illetve Dragóner Attila sportigazgatótól.

„Mai napig felvillan az a kép, hogy a jobb oldalról, az ötös magasságából adom be a labdát, amelyet Mészáros Ferenc fejel a vendégek hálójába – idézte vissza az egyik sorsdöntő pillanatot Megyeri Károly, a piros-feketék technikás középpályása. – Nekünk és a drukkereinknek is hatalmas élményt jelentett az a siker. Az 1986-os bajnoki ezüstérem jutalmául léphettünk ki a nemzetközi porondra. Erre emlékezve jöttünk össze néhányan abból a gárdából. Abban az idényben rendben volt az önbizalmunk, rettegnünk senkitől sem kellett igazán. Ez nem nagyképűséget jelentett, egyszerűen tudtuk, mit érünk abban a mezőnyben. Ahogy elbúcsúztunk, úgy le lehet lépni a kupaporondról, mégis bosszantó epizódként éltük meg a történteket. Most mentem nyugdíjba, korábban hosszú ideig az utánpótlásban dolgoztam. Minden gyereknek csak azt tudtam mesélni, az ilyen élményekért megérte felhúzni a stoplist. Tessék minket követni, ha többre viszik, akkor boldogabbak, elégedettebbek lehetünk mindannyian, akik a futball örökös bűvöletében élünk. Még napjainkban is megtapsolnak minket azért, amit mutatni tudtunk azoknak, akik miattunk jártak ki a stadionba. Ma már talán nincsen olyan hátrányuk a nem fővárosi együtteseknek, mint amit egykoron mi átéltünk. Bár, ha akadt vidéki érzésünk, az is tudott minket serkenteni. Én nemcsak Pécset, de szülővárosomat, Mohácsot is képviseltem, amikor felhúztam a piros-fekete felszerelést.”

Mészáros Ferenc Feyenoord elleni gólöröme (Fotó: Laufer László)

Egy Budapesttől távoli klubnak abban az érában hatalmas lehetőséget jelentett egy külföldi találkozó. Ne feledjük, a válogatott hátvédet, Róth Antalt akkor fedezték fel maguknak a hollandok, majd le is igazolták. Fizettek is érte olyan, ma sem teljesen nyilvános összeget, amiről addig csak számtanérettségin hallottak a baranyai futballisták. A pécsiek közül Turi Zsolt a hazai meccsen kihagyott egy tizenegyest, a visszavágón pedig 2–0-ra nyert a Feyenoord, így a PMFC 1–2-es összesítéssel kiesett a sorozat első körében. De úgy, hogy a párharc döntő gólja a 85. percben esett.