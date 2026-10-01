Nemzeti Sportrádió

NL: hatszáztizenegy klub között több mint harmincegymillió eurót osztott szét az UEFA

2026.10.01. 15:29
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Fotó: Getty Images
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Nemzetek Ligája válogatott futball RB Leipzig kompenzáció UEFA
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a héten körülbelül 31.5 millió eurót (11.6 milliárd forintot) oszt szét a 2024–25-ös Nemzetek Ligájában meccskeretbe jelölt labdarúgók után a játékosokat foglalkoztató kluboknak.

A szervezet honlapjának tájékoztatása alapján a héten folyósított kifizetés az első része annak a 104 millió eurónak, amelyet majd a most zajló NL-idény, valamint a 2028-as Európa-bajnokság selejtezősorozata után juttatnak az érintett egyesületeknek. Hozzátették: az elosztási mechanizmus megegyezik a korábbival, amelynek értelmében a klubok a meccskeretbe jelölt játékosok után mérkőzésenként 3845 euró kompenzációt kapnak. Az Eb-n majd naponkénti elszámolás történik, erre 140 millió eurót különítettek el.

Kiemelték: a programban az UEFA összes tagszövetségét tekintve 611 klub érintett, köztük több amatőr csapat. A legtöbb pénzt – a Willi Orbán személyében immár csak egy magyar válogatottat foglalkoztató – német RB Leipzig kapta, amely 16 játékosa után 353 000 euró plusz bevételhez jut.

 

Nemzetek Ligája válogatott futball RB Leipzig kompenzáció UEFA
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