NL: hatszáztizenegy klub között több mint harmincegymillió eurót osztott szét az UEFA

A szervezet honlapjának tájékoztatása alapján a héten folyósított kifizetés az első része annak a 104 millió eurónak, amelyet majd a most zajló NL-idény, valamint a 2028-as Európa-bajnokság selejtezősorozata után juttatnak az érintett egyesületeknek. Hozzátették: az elosztási mechanizmus megegyezik a korábbival, amelynek értelmében a klubok a meccskeretbe jelölt játékosok után mérkőzésenként 3845 euró kompenzációt kapnak. Az Eb-n majd naponkénti elszámolás történik, erre 140 millió eurót különítettek el.

Kiemelték: a programban az UEFA összes tagszövetségét tekintve 611 klub érintett, köztük több amatőr csapat. A legtöbb pénzt – a Willi Orbán személyében immár csak egy magyar válogatottat foglalkoztató – német RB Leipzig kapta, amely 16 játékosa után 353 000 euró plusz bevételhez jut.