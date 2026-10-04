Nemzeti Sportrádió

„A hátba csapás jobban fájt” – a lébényi ujjvisszarakás története

2026.10.04. 10:14
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Proceller Krisztián és Hécz Alex barátságát az eset csak tovább erősítette (Fotó: NSO Tv)
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Lébény Magyar Kupa riport
Meghökkentő videó járta be néhány héttel ezelőtt a hazai sajtót, illetve a közösségi médiát: a labdarúgó Mol Magyar Kupa 3. fordulójában lejátszott Lébény–ESMTK (1–7) mérkőzésen a hazaiak játékosa, Hécz Alex ujja kificamodott, amelyet csapattársa, Proceller Krisztián rakott vissza a helyére. Ellátogattunk hozzájuk Lébénybe, hogy együtt idézzük fel az esetet, közben pedig bepillantást nyertünk a megyei első osztályban szereplő mosoni klub életébe.

Láttam, hogy fekszik, és senki nem mer odamenni hozzá” – mesélte a Nemzeti Sportnak a Lébény játékosa, Proceller Krisztián. Csapattársa és egyben jóbarátja, Hécz Alex bajba került: egy rossz esés miatt kificamodott az ujja.

A természetellenes látványt nem csoda, hogy sokak gyomra nem fogadta be szívesen: mint az esetről készült videóból is kiderül, a mérkőzést vezető Pázsi Máté Imre is elhűlt tekintettel nézett a megsérülő játékosra.

„Gondoltam, odamegyek, nagy gáz nem lehet belőle…” – folytatta a történetet Proceller Krisztián, aki segített feltápászkodni barátjának, majd arra kérte, szorítsa össze a fogát és a helyére igazította a kiugrott ujjat.

„Azóta nem tudom mozgatni az ujjamat” – szúrt közbe Hécz Alex viccelődve. – Szerencsére barátom nem sokat szokott gondolkozni, hamar visszarakta az ujjamat a helyére. Azt még fontosnak tartom elmondani, hogy a videón is látszik, hogy az esetetet követően két-háromszor hátbacsapott. Nos, az sokkal jobban fájt, mint az ujjam” – zrikálta barátját.

Az esetről készült videó bejárta az internetet, ez pedig mindkettejüket népszerűvé tette.

„Rengetegen írtak nekem. Idegenek jelöltek be a Facebookon, a munkahelyemen a barátaim pedig azt mondták, hogy egy médiasztárral dolgoznak együtt” – mesélte a Nemzeti Sportnak a futballon kívüli életében az építőiparban dolgozó Proceller Krisztián, hozzátéve: jólesik neki a felhajtás, és hálás is érte, bár némileg túlzásnak is tartja.

Hécz Alexnek jól jött a népszerűség: nemrégiben alapított egy fizioterápiával foglalkozó céget Mosonmagyaróváron, amely a történteknek köszönhetően kapott több figyelmet. 

„Megdicsértem a srácokat. Nem mindenki meri bevállalni ezt: helyére tette, megveregette a vállát, majd mindketten folytatták a mérkőzést” – mondta lapunknak Hegedűs Attila vezetőedző, aki immár hat éve a lébényi klub elnökeként is tevékenykedik.

„Az elmúlt öt évben a megyei másodosztályban próbáltuk összeszedni magunkat. Ez most sikerült, pont akkor, amikor 100 éves lett az egyesület” – mesélte a megye I-ben öt mérkőzés után egyelőre veretlen klub vezetője a gyönyörű környezetben fekvő, fasoroktól körülölelt, szépen rendben tartott sporttelepen.

A centenáriumi évben a csapat az osztályváltás mellett még egy nagy eredménynek örvendhetett: tizenhét év után jutott a Mol Magyar Kupa főtáblájára, ahol három fordulón át menetelt: a megye I-es Tatai AC (3–0) és a megye II-es Bőny SE (2–0) legyőzése után az NB III-as ESMTK (1–7) állította meg. 

„Ezt szép teljesítménynek tartom. Amikor a megye II-ben 5-6. helyen álltunk, átlagosan 77 néző járt a meccseinkre, most viszont már 250. Lehet itt beszélni bármiről, az eredmény vonzza a tömeget. A csapattagjaim is érzik a sikert, az utánpótlás is, csillogó szemekkel jönnek edzésre a srácok.” 

Az utánpótlás szinten U7-től az U21-es korosztályig mintegy 150 játékost foglalkoztató klub elnöke arról is beszélt lapunknak, mi jelenti számára a legnagyobb kihívást a Lébény SE élén.

„Sok gyermek nem teszi már bele azt a munkát a sportba, mint amit az idősebbek betettek. Az egészséges életmódnak a sport az alapja. Meg kell szerettetni ezt a gyermekekkel, és valamilyen módon itt kell tartani őket, hogy járjanak rendszeresen sportolni, függetlenül attól, hogy ez futball, kézilabda, vagy bármilyen más sportág” – fogalmazott lapunknak Hegedűs Attila, majd megtartotta a Lébény SE felnőttcsapatának esti edzését, a pályán többek között Hécz Alexszel és Proceller Krisztiánnal.

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Meccs közben rakta helyre csapattársa kificamodott ujját a Lébény játékosa – videó

A Magyar Kupa-mérkőzésen Proceller Krisztián nyújtott szakszerű segítséget Hécz Alexnek.

 

 

Lébény Magyar Kupa riport
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