Nemzeti Sportrádió

Kerkez Milos elhagyta a válogatott edzőtáborát

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.04. 11:09
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Kerkez (jobbra) visszatért klubcsapatához (Fotó: Kovács Péter)
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Magyarország Nemzetek Ligája Ukrajna magyar válogatott Kerkez Milos
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a hivatalos X-oldalán számolt be róla, hogy a sárga lapok miatt eltiltott Kerkez Milos elhagyta a válogatott edzőtáborát.

Pénteken eldőlt, hogy Kerkez Milos nem léphet pályára hétfőn este az ukránok elleni nagyszombati mérkőzésen, miután a grúzok ellen megkapta a második sárga lapját a sorozatban.

A Liverpool szárnyvédője mindkét hazai mérkőzésen (Ukrajna és Grúzia ellen) besárgult, így a szabályok szerint egy mérkőzést ki kell hagynia.

Kerkez el is hagyta az edzőtábort, klubjával a hétvégén fontos meccse lesz, a Liverpool a Manchester Cityt fogadja vasárnap a Premier League-ben.

Az ukránoknak két hiányzójuk lesz: a Budapesten is sárga lapot kapó Mikola Matvijenko és Danilo Szikan is eltiltás miatt hagyja ki a meccset, utóbbi szerezte a mieink ellen a győztes gólt.

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 4.FORDULÓ
Hétfő, 20.45: Ukrajna–Magyarország
Nagyszombat, vezeti: Pajac (horvát)

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Milán (Vasas FC), Szalai József (Paksi FC) 

 AZ UKRÁN VÁLOGATOTT KERETE A MIEINK ELLEN 
Kapusok: Anatolij Trubin (Benfica – Portugália), Dmitro Riznik (Sahtar Doneck), Heorhij Jermakov (Harkiv)
Védők: Illja Zabarnij (Paris Saint-Germain – Franciaország), Valerij Bondar (Sahtar Doneck), Eduard Szarapij (Polisszja Zsitomir), Vitalij Mikolenko (Everton – Anglia), Illja Krupszkij (Harkiv), Olekszandr Drambajev (LNZ Cserkaszi), Tarasz Mihavko (Dinamo Kijev), 
Középpályások: Oleh Ocseretyko, Jehor Nazarina (mindkettő Sahtar Doneck), Volodimir Brazsko, Andrij Jarmolenko (mindkettő Dinamo Kijev), Olekszandr Nazarenko (Polisszja Zsitomir), Heorhij Szudakov (Benfica – Portugália), Makszim Hlany (Górnik Zabrze – Lengyelország), Olekszandr Zubkov (AEK Athén – Görögország), Viktor Cihankov (Ajax – Hollandia), Mikola Saparenko (Dinamo Kijev), Ivan Varfolomejev (Lincoln City – Anglia)
Támadók: Matvij Ponomarenko (Dinamo Kijev), Vladiszlav Vanat (Girona – Spanyolország), Ihor Krasznopir (Polisszja Zsitomir)
Szövetségi kapitány: Andrea Maldera (olasz)

 

Magyarország Nemzetek Ligája Ukrajna magyar válogatott Kerkez Milos
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