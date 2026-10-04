Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: négy góllal kikaptak a norvégoktól az U17-esek

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2026.10.04. 10:56
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Az U17-es labdarúgó-válogatott 4–0-ra kikapott a norvégoktól az Istria Youth Cupon.

Az Istria Youth Cup első fordulójában a házigazda Horvátország ellen 3–2-es vereséget szenvedett az U17-es labdarúgó-válogatott, amely így csoportja harmadik helyéért lépett pályára Norvégia ellen.

Az MLSZ beszámolója szerint a találkozón mindkét csapat előtt adódtak kisebb és nagyobb lehetőségek is, ellenfelünk azonban sokkal jobban használta ki a helyzeteit, főként a találkozó hajrájában, ezért hiába volt a játék képe alapján kiegyensúlyozott a mérkőzés,

Norvégia fölényes, 4–0-s győzelmet aratott.

„Két ellentétes játékstílusú csapat találkozott egymással, a norvégok hosszú labdákkal játszottak, sok párharcra törekedtek, nagy hangsúlyt fektettek a pontrúgásokra, nekünk ezeket a helyzeteket kell levédekezni – nyilatkozta Horváth Dávid szövetségi edző az mlsz.hu-nak. – A norvégoknak és nekünk is voltak kifejezetten nagy helyzeteink, viszont a második félidő végén három gólt kaptunk, szögletből, tizenegyesből, és bár a találkozó képe nem utalt négygólos különbségre, vannak a játéknak olyan fázisai, amelyek javításra szorulnak. Az utolsó találkozón Dél-Korea ellen játszunk, a srácok sok munkát tesznek bele a meccsekbe és az edzésekre, megérdemelnék a jó eredményt. Az elmúlt öt meccsünkön négyszer is nálunk papíron jobb csapattal találkoztunk, ezek a mérkőzések jól szolgálják a felkészülésünket.”

A magyarok a hetedik helyért folytatják a tornát.

U17-es válogatott, Istria Youth Cup
Norvégia–Magyarország 4–0 (1–0)
Magyarország: Mácsik Marcell – Hermann Dávid (Pető Botond, 74.), Horváth-Garaba Botond, Piróth Edvin (Sinka Boldizsár, 82.), Szalma Zétény (Bucsák Mihály, a szünetben) – Homola-Vaskó Zalán (Szoják Botond, 82.), Horváth Áron – Orji Dávid (Ládonyi Bálint, 60.), Angyal Adrián (Bihari Edvin, 60.), Szegedi Botond (Hardon István, 74.) – Vasziljevics Andrej (Molnár-Bencze Zsombor, 82.)
Gólszerző: Bakkane (37.), Rajkovic (74.), Mellingen (82., 86.)

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)

 

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