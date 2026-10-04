Pupp Réka: Bízom benne, hogy a versenynapon összeáll a kép

Hogy van a kézfeje, teljesen rendbe jött?

Mostanra közel vagyok hozzá, hogy azt mondhassam, teljesen meggyógyult. Még minimális hiányosságai vannak, de nem hátráltat a dzsúdóban, a fogásom is olyan erős, mint a sérülésem előtt volt, visszajött minden erő és mozdulat – mondta lapunknak Pupp Réka.

Mi volt pontosan a baj, hogyan sérült meg?

A négyes kézközépcsontom eltört, meg is kellett műteni, majd összecsavarozni.

Olyan sérülésnek hangzik, ami után hosszú a rehabilitáció.

Igen, az első hat héten még rögzítő és gipsz is volt rajta három-három hétig, akkor leginkább kondiedzéseket végeztem a testem alsó felére, hiszen fogni nem tudtam. Az orvosok külön felhívták a figyelmemet, hogy a hat hét pihentetés valóban annyi legyen. Amint az letelt, gyógytornásszal folyamatosan kezdtük visszaerősíteni és építettük bele a kezet érintő gyakorlatokat a kondiba is, hogy egyre nehezebb súlyokkal egyre összetettebb feladatokat tudjak csinálni, és ezzel párhuzamosan a dzsúdó is folyamatosan került vissza az edzéstervbe.

A budapesti Grand Slamen még nem, a szkopjei Európa-kupán viszont már versenyzett, sőt meg is nyerte. Jó visszaigazolása volt a győzelem az előtte elvégzett munkának és a kötelező pihenésnek?

Inkább az volt a lényeg azon a viadalon, hogy ki tudtam próbálni, hogyan működik a kezem. Nem éreztem hiányosságot, nem féltem használni, ami nagyon fontos. Budapesten éppen ezért nem mertem indulni. Sokáig nem volt biztos, hogy kimarad a Grand Slam, de előtte egy héttel még nagyon féltettem a kezem, úgy nem lett volna jó, még akkor sem, ha nagyon szerettem volna hazai közönség előtt küzdeni. Utólag viszont azt mondom, épp az az egy-másfél hét kellett ahhoz, hogy elhiggyem, jól működik, és a fogáserőm is olyan legyen, ami a dzsúdóhoz kell.

A világbajnoki szereplés miatt meg kellett hoznia az áldozatot, és kihagyta a GS-t. Az év versenyén barátnőjével, Gyertyás Rózával indulnak 52 kilogrammban. Mennyire vitatják meg ilyenkor az aktuális dolgaikat a vébével kapcsolatban?

A versenyről egyáltalán nem beszélgetünk, hiszen egyébként is rengeteg inger ér minket, ha még ezt is szóba hoznánk, szerintem inkább negatívan hatna ránk. Az együtt töltött időben ilyenkor egymást segítjük a fogyasztásban, ha egyikünknek van egy kis hullámvölgye, a másikunk átsegíti. Évek óta együtt utazunk a versenyekre, megvan már az összhang köztünk az ilyen helyzetekben, tudjuk, kinek mire van éppen szüksége. A szakmai témákról az edzőinkkel beszélünk, de mostanra már mindketten annyira ismerjük a mezőnyt, hogy ez nem is mindig feltétlenül szükséges.