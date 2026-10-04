Pupp Réka: Bízom benne, hogy a versenynapon összeáll a kép
Hogy van a kézfeje, teljesen rendbe jött?
Mostanra közel vagyok hozzá, hogy azt mondhassam, teljesen meggyógyult. Még minimális hiányosságai vannak, de nem hátráltat a dzsúdóban, a fogásom is olyan erős, mint a sérülésem előtt volt, visszajött minden erő és mozdulat – mondta lapunknak Pupp Réka.
Mi volt pontosan a baj, hogyan sérült meg?
A négyes kézközépcsontom eltört, meg is kellett műteni, majd összecsavarozni.
Olyan sérülésnek hangzik, ami után hosszú a rehabilitáció.
Igen, az első hat héten még rögzítő és gipsz is volt rajta három-három hétig, akkor leginkább kondiedzéseket végeztem a testem alsó felére, hiszen fogni nem tudtam. Az orvosok külön felhívták a figyelmemet, hogy a hat hét pihentetés valóban annyi legyen. Amint az letelt, gyógytornásszal folyamatosan kezdtük visszaerősíteni és építettük bele a kezet érintő gyakorlatokat a kondiba is, hogy egyre nehezebb súlyokkal egyre összetettebb feladatokat tudjak csinálni, és ezzel párhuzamosan a dzsúdó is folyamatosan került vissza az edzéstervbe.
A budapesti Grand Slamen még nem, a szkopjei Európa-kupán viszont már versenyzett, sőt meg is nyerte. Jó visszaigazolása volt a győzelem az előtte elvégzett munkának és a kötelező pihenésnek?
Inkább az volt a lényeg azon a viadalon, hogy ki tudtam próbálni, hogyan működik a kezem. Nem éreztem hiányosságot, nem féltem használni, ami nagyon fontos. Budapesten éppen ezért nem mertem indulni. Sokáig nem volt biztos, hogy kimarad a Grand Slam, de előtte egy héttel még nagyon féltettem a kezem, úgy nem lett volna jó, még akkor sem, ha nagyon szerettem volna hazai közönség előtt küzdeni. Utólag viszont azt mondom, épp az az egy-másfél hét kellett ahhoz, hogy elhiggyem, jól működik, és a fogáserőm is olyan legyen, ami a dzsúdóhoz kell.
A világbajnoki szereplés miatt meg kellett hoznia az áldozatot, és kihagyta a GS-t. Az év versenyén barátnőjével, Gyertyás Rózával indulnak 52 kilogrammban. Mennyire vitatják meg ilyenkor az aktuális dolgaikat a vébével kapcsolatban?
A versenyről egyáltalán nem beszélgetünk, hiszen egyébként is rengeteg inger ér minket, ha még ezt is szóba hoznánk, szerintem inkább negatívan hatna ránk. Az együtt töltött időben ilyenkor egymást segítjük a fogyasztásban, ha egyikünknek van egy kis hullámvölgye, a másikunk átsegíti. Évek óta együtt utazunk a versenyekre, megvan már az összhang köztünk az ilyen helyzetekben, tudjuk, kinek mire van éppen szüksége. A szakmai témákról az edzőinkkel beszélünk, de mostanra már mindketten annyira ismerjük a mezőnyt, hogy ez nem is mindig feltétlenül szükséges.
Van személyes vagy akár páros rituáléjuk, rutinjuk versenyek előtt?
Mindkettőnknek van saját rutinja, de a kettő összeforrott, tudjuk, mikor kell csendben maradni, hátrébb húzódni, és mikor kell odafigyelni a másikra.
Mennyire szokta megviselni a fogyasztás?
Sosem esik jól, egy-két kilót leadni sem kellemes érzés, pláne nem a vége felé, de általában jól megy le rólam a súly. Nem panaszkodom, ez egy szükséges rossz.
Szokott azon gondolkodni, kivel lenne jó küzdeni?
Igazából senkivel, annyira erős a mezőny… De a viccet félretéve, így persze nem lehet nekimenni egy vébének. Nem szoktam azon morfondírozni, ki jöhet, mikor jöhet, kiemelt leszek-e, egyszerűen bízom abban, hogy az adott napon összeáll a kép, és akkor senkitől sem fogok megijedni.
Edzője, Braun Ákos elkíséri Azerbajdzsánba?
A szövetségi kapitány, Bor Barna lesz a kísérőm.
Edzője adott valami útravalót a versenyre?
Persze, utazás előtt, illetve amikor már kint vagyok, akkor is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot egymással, még az adott meccsek előtt is. Általában leírja, mit gondol az ellenfeleimről, én is megírom, aztán összevetjük a gondolatainkat. Így majdnem olyan, mintha ott lenne velem.
A MAGYAR CSELGÁNCSVÁLOGATOTT KERETE A VILÁGBAJNOKSÁGRA
Férfiak
60 kg: Andrási Márton (Mogyi-Bajai JC), Feczkó Csanád (Nippon Sport JC)
66 kg: Pongrácz Bence (VS Dunakeszi)
73 kg: Gábor Áron (MTK Budapest), Szabó Áron (Ippon Judo Tatabánya)
90 kg: Nerpel Gergely (TFSE), Sáfrány Péter (Miskolci VSC)
100 kg: Vég Zsombor (Ceglédi VSE)
Nők
52 kg: Gyertyás Róza (BHSE), Pupp Réka (Atomerőmű SE)
57 kg: Vég Luca (Ceglédi VSE)
63 kg: Kriza Anna (BHSE)
A VB PROGRAMJA
Október 4., vasárnap. Férfiak. 60 kg. Andrási Márton, Feczkó Csanád. Nők. 48 kg. Selejtezők, 9.30. A 3. helyért, döntők, 16 (tv: M4 Sport)
Október 5., hétfő. Férfiak. 66 kg. Pongrácz Bence. Nők. 52 kg. Gyertyás Róza, Pupp Réka. Selejtezők, 9. A 3. helyért, döntők, 16 (tv: M4 Sport)
Október 6., kedd. Férfiak. 73 kg. Gábor Áron, Szabó Áron. Nők. 57 kg. Vég Luca. Selejtezők, 9.30. A 3. helyért, döntők, 16 (tv: M4 Sport)
Október 7., szerda. Férfiak. 81 kg. Nők. 63 kg. Kriza Anna. Selejtezők, 9. A 3. helyért, döntők, 16 (tv: M4 Sport)
Október 8., csütörtök. Férfiak. 90 kg. Nerpel Gergely, Sáfrány Péter. Nők. 70 kg. Selejtezők, 9.30. A 3. helyért, döntők, 16 (tv: M4 Sport)
Október 9., péntek. Férfiak. 100 kg. Vég Zsombor. Nők. 78 kg. Selejtezők, 9.30. A 3. helyért, döntők, 16
Október 10., szombat. Férfiak. +100 kg. Nők. +78 kg. Selejtezők, 10. A 3. helyért, döntők, 16
Október 11., vasárnap. Vegyescsapat-világbajnokság. Selejtezők, 8. A 3. helyért, döntő, 16