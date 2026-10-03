Nemzeti Sportrádió

Ismerős horvát bíró vezeti az ukrán–magyar Nemzetek Ligája-mérkőzést

T. Z.T. Z.
2026.10.03. 10:38
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Igor Pajac (jobbra) nemrég a Ferencváros El-selejtezőjében működött közre (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája Igor Pajac Ukrajna UEFA magyar labdarúgó-válogatott
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szombat délelőtt nyilvánosságra hozta, hogy a horvát Igor Pajac vezeti a hétfői Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést.

Igor Pajac munkáját az oldalvonalnál két honfitársa, Bojan Zobenica és Ivan Mihalj segíti majd partjelzőként. A negyedik játékvezető Dario Bel lesz, a VAR-szobában pedig Mario Zebec mellett Tihomir Pejin működik közre segítőként – ők is valamennyien horvátok.

A 41 éves Pajac nem ismeretlen a magyar szurkolók számára, hiszen ő dirigált az augusztusi Trabzonspor–Ferencváros Európa-liga-selejtező első mérkőzésén (0–1) is – ami után után a török sajtó és a szurkolók meglehetősen elégedetlenek voltan a ténykedésével.

Az Ukrajna–Magyarország meccs hétfőn, 20.45-től kezdődik Nagyszombatban. 

 

Nemzetek Ligája Igor Pajac Ukrajna UEFA magyar labdarúgó-válogatott
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