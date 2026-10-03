Ismerős horvát bíró vezeti az ukrán–magyar Nemzetek Ligája-mérkőzést

Igor Pajac munkáját az oldalvonalnál két honfitársa, Bojan Zobenica és Ivan Mihalj segíti majd partjelzőként. A negyedik játékvezető Dario Bel lesz, a VAR-szobában pedig Mario Zebec mellett Tihomir Pejin működik közre segítőként – ők is valamennyien horvátok.

A 41 éves Pajac nem ismeretlen a magyar szurkolók számára, hiszen ő dirigált az augusztusi Trabzonspor–Ferencváros Európa-liga-selejtező első mérkőzésén (0–1) is – ami után után a török sajtó és a szurkolók meglehetősen elégedetlenek voltan a ténykedésével.

Az Ukrajna–Magyarország meccs hétfőn, 20.45-től kezdődik Nagyszombatban.