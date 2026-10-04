Cselgáncs-vb: Feczkó Csanád az első, Andrási Márton a második fordulóban búcsúzott

Két honfitársunk közül Feczkó a világranglista 28., Andrási a 37. helyéről kezdte a viadalt, előbbinek spanyol ellenfelet szánt a sors, utóbbi salvadorit kapott. Feczkónak egyébként friss élményei vannak Luis Barrosóról, hiszen a legutóbbi world tour versenyen, a budapesti Grand Slamen hosszabbításban egy jukóval legyőzte a riválist. Ezúttal viszont a spanyolnak állt a zászló: ismét elmentek az aranypontig, és megint egyetlen jukó döntött, ami Feczkó Csanád korai búcsúját eredményezte. A Nippon Sport JC dzsudokája érthetően csalódottan nyilatkozott a kiesést követően:

„Belülről máshogy érzi az ember, mi volt pontot érő akció, és mi nem. Én úgy éreztem, kaphattam volna pontot, de lehet, hogyha utólag megnézem videón, akkor már máshogy fogom gondolni. Nehéz ilyenkor tovább folytatni a küzdelmet, amikor az ember már elhiszi, hogy vége. Felkészültem, tudtam, hogy mit kéne csinálni, hiszen az előző versenyen is küzdöttem a spanyollal, akkor sikerült is legyőzni, most viszont sajnos revansot vett. Arra törekedtem, hogy kihozzam a saját dzsúdómból a legtöbbet. Most muszáj reflektálni a történtekre, aztán menni tovább” – fogalmazott Feczkó Csanád.

Pillanatokkal később Andrási Márton is tatamira lépett, párharca nagyrészt a földön zajlott, ő volt az aktívabb, és ezt a bírók is látták. Meccsét két másodperccel a rendes játékidő lejárta előtt zárta le, Jairo Moreno megkapta a harmadik intését, így hanszoku makéval ért véget a küzdelem. Andrásira a 32 között a francia vr-6., vb-ezüstérmes Romain Valadier-Picard várt.

Az esélyesebb rivális elképesztő tempót diktált, folyamatosan indítással próbálkozott, szinte levegőt venni sem hagyta a magyart. Pontot érő akciót ugyan nem hajtott végre, de aktivitása – pontosabban Andrási ebből fakadó passzivitása – miatt két sidót is kapott a bajai dzsudoka, így – a szabálytalan befordulásért járóval együtt – intésekkel kikapott a Valadier-Picard-tól.

„Edzőtáborból már ismertem a salvadori srácot, akivel az első fordulóban harcoltam, de hivatalos meccsünk még nem volt korábban. Voltak jegyzeteim arról, mit érdemes ellene csinálni, és azt gondolom, stabil dzsúdóval hoztam le azt a párharcot, megcsináltam a kötelezőt. Nem becsültem le természetesen, mert nagyon ügyes, de örülök, hogy rajta túljutottam. A francia ellen aztán próbáltam felvenni a nekem kedvező fogásokat, de folyton megelőzött, beleindított, ezt a későbbiekben mindenképp ki kell javítanom. Ezen is ment el a meccs, az inaktivitást – főleg világbajnokságon – büntetik. Talán ha fogásfelvételt váltok, azzal összezavarhattam volna. Ennek ellenére nem gondolom, hogy rossz taktikával készültünk a mesteremmel, de most az ellenfél volt a jobb. Sokkal tartozom neki, mert tétmeccsen még nem vertem meg” – értékelt kiesése után Andrási Márton.