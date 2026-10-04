Bor Barna: Nem bravúr, hanem bravúrok kellenek a cselgáncs vb-n

Ha minden rendben megy, akkor 12 magyar dzsúdós indul az év versenyén, a vasárnap kezdődő baki cselgáncs-világbajnokságon. Az egyéni küzdelmekben az utolsó versenynapot kivéve mindennap szurkolhatunk honfitársunknak, először két 60 kilósnak, Feczkó Csanádnak és Andrási Mártonnak.

„Még Vég Zsombor orvosától várunk végleges visszajelzést az ujja állapotáról, de egyelőre úgy néz ki, mindenki egészséges, készen áll a világbajnokságra. Nincs közel Azerbajdzsán, a 60 kilósok és a szakmai stáb már csütörtökön útnak indult, a következő súlycsoportok versenyzői pedig egy-egy nap eltolódással jönnek utánunk” – magyarázta Bor Barna, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Nemzeti Sportnak.

A legutóbbi world tour versenyen, a budapesti Grand Slamen legjobbjaink közül többen nem vettek részt, Vég Zsombor ujja, Pupp Réka kézfeje volt törött, Özbas Szofi hosszú rehabilitációjának közepén van keresztszalag-szakadását követően, Gyertyás Róza pedig formaidőzítés miatt kényszerült kihagyni a viadalt.

„A felkészülést befolyásolta, hogy sok sérültünk volt, de ugyanúgy hangolódtunk a vébére, mint máskor szoktunk, hazai és külföldi edzőtáborokkal, versenyekkel – avatott be Bor. – Persze akik nem tudtak teljes értékű munkát végezni, azok saját program szerint dolgoztak. Pupp Réka a szkopjei Európa-kupán tért vissza a tatamira szeptemberben, utána már jött velünk a táborokba. Vég Zsombor viszont végig külön edzett, de mindenki más rendben van.”

A legtöbb dzsudokát elkíséri edzője, Bor Barna szövetségi kapitányként viszont az egész magyar csapatért felel, az ő dolga, hogy a sportolóknak valóban csak azzal kelljen foglalkozniuk, amiben a legjobbak, a dzsúdóval.

„Azért, mert jönnek a fiúk, lányok edzői, szövetségi kapitányként nekem is sok dolgom van. Az akkreditációkat, az összetartásokat, a közös mozgásokat én szervezem, a termeket én foglalom le, a versenynapon mindent én koordinálok, a rengeteg operatív teendő mind-mind az én felelősségem. Az a feladatom, hogy minden a lehető leginkább gördülékenyen menjen. A verseny előtti este általában megbeszéljük a fontosabb dolgokat, de vannak olyan sportolók is, akik nem nézik meg előre a sorsolásukat, mert attól csak jobban izgulnának – nekik az edzőikkel szoktunk konzultálni, haditervet készíteni. Ezt tiszteletben tartjuk, akik viszont kíváncsiak az águkra, ellenfeleikre, azokkal együtt készülünk fel a várható következő napi kihívásokra.”

Elképesztően erős mezőny jött össze a világbajnokságon, nem elég, hogy a házigazdák 24 versenyzőt is nevezhetnek (akik közül kettő, Hidayat Heydarov és Zelym Kotsoiev regnáló olimpiai bajnok), a japánok is 18 dzsudokával érkeznek a vébére. Nem is csoda, hiszen a 2026-os versenynaptárban nincs még egy verseny, ami annyi kvalifikációs ponttal kecsegtetne, mint a világbajnokság, amin a győzteseknek 2000 egység jut. A szövetségi kapitányt arról is kérdeztük, milyen esélyekkel vágnak neki a mieink a versenynek ilyen bivalyerős mezőnyben.

„Gyertyás Róza lesz az egyedüli magyar kiemelt, ami nem hátrány, de messzemenő következtetéseket még nem lehet levonni belőle. Több mint 600 versenyző lesz ott Bakiban. Volt itt már vébé korábban, elképesztően népszerű Azerbajdzsánban a dzsúdó, a legutóbbi párizsi olimpián is két olimpiai aranyérmet vittek el az azeriek, 73 és 100 kilóban a férfiaknál. Tőlünk talán túlzó elvárás az egy érem és egy pontszerző hely jelenleg, reálisabb a két pontszerző elérése. Ezzel természetesen nem a versenyzők képességeit akarom lebecsülni, de át kell lépniük a gátjaikon, és elérni a tőlük telhető legjobb eredményt, már csak az olimpiai kvalifikációs pontok miatt is. Van esély a jó szereplésre, de ahhoz nem bravúr, hanem bravúrok kellenek. Egy vb-éremig vezető úton rengeteg a buktató. Nem egyszerű odáig eljutni, de képesek lehetnek rá, nem kérdés!” – magyarázta Bor Barna.

A MAGYAR CSELGÁNCSVÁLOGATOTT KERETE A VILÁGBAJNOKSÁGRA

Férfiak

60 kg: Andrási Márton (Mogyi-Bajai JC), Feczkó Csanád (Nippon Sport JC)

66 kg: Pongrácz Bence (VS Dunakeszi)

73 kg: Gábor Áron (MTK Budapest), Szabó Áron (Ippon Judo Tatabánya)

90 kg: Nerpel Gergely (TFSE), Sáfrány Péter (Miskolci VSC)

100 kg: Vég Zsombor (Ceglédi VSE)

Nők

52 kg: Gyertyás Róza (BHSE), Pupp Réka (Atomerőmű SE)

57 kg: Vég Luca (Ceglédi VSE)

63 kg: Kriza Anna (BHSE)

A VB PROGRAMJA

Október 4., vasárnap. Férfiak. 60 kg. Andrási Márton, Feczkó Csanád. Nők. 48 kg. Selejtezők, 9.30. A 3. helyért, döntők, 16 (tv: M4 Sport)

Október 5., hétfő. Férfiak. 66 kg. Pongrácz Bence. Nők. 52 kg. Gyertyás Róza, Pupp Réka. Selejtezők, 9. A 3. helyért, döntők, 16 (tv: M4 Sport)

Október 6., kedd. Férfiak. 73 kg. Gábor Áron, Szabó Áron. Nők. 57 kg. Vég Luca. Selejtezők, 9.30. A 3. helyért, döntők, 16 (tv: M4 Sport)

Október 7., szerda. Férfiak. 81 kg. Nők. 63 kg. Kriza Anna. Selejtezők, 9. A 3. helyért, döntők, 16 (tv: M4 Sport)

Október 8., csütörtök. Férfiak. 90 kg. Nerpel Gergely, Sáfrány Péter. Nők. 70 kg. Selejtezők, 9.30. A 3. helyért, döntők, 16 (tv: M4 Sport)

Október 9., péntek. Férfiak. 100 kg. Vég Zsombor. Nők. 78 kg. Selejtezők, 9.30. A 3. helyért, döntők, 16

Október 10., szombat. Férfiak. +100 kg. Nők. +78 kg. Selejtezők, 10. A 3. helyért, döntők, 16

Október 11., vasárnap. Vegyescsapat-világbajnokság. Selejtezők, 8. A 3. helyért, döntő, 16