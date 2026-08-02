Pintér helyére állt be a visszatérő Messi; Pécsi bravúrokkal mutatkozott be Ausztriában

Az Inter Miamiban a kezdőcsapat tagjaként lépett pályára a Columbus Crew-ban Pintér Dániel, akinek ez volt a kilencedik bajnoki meccse az idényben, kezdőként a második. A szélső az első félidőben eljutott egy helyzetig, amit blokkoltak a vendégek, majd az 53. percben az ő helyére állt be Lionel Messi, az argentin klasszis a világbajnokság után most lépett pályára először a Miamiban.
A hazaiak az első félidőben egy kapus hibát kihasználva szerezték meg a vezetést, Luis Suárez a kezdőkör közeléből emelt a kapuba. Ezt követően viszont Gazdag Dánieltől indult az az akció, aminek a végén egy jobb oldali beadásból a Manchester Unitedből nyáron igazolt Casemiro becsúszva a saját kapujába talált. A folytatásban mindkét csapat szerzett még egy-egy gólt: előbb Suárez passzából Noah allen, majd a 2–2-es végeredményt az a Brais Mendoza állította be a 84. percben, aki a 62. percben Gazdag Dániel helyére állt be.
Az osztrák élvonalban, a Hartbergben szombaton a Red Bull Salzburg otthonában 1–0-ra elveszített meccsen mutatkozott be a Liverpooltól kölcsönvett Pécsi Ármin, akinek hat védése is volt a meccsen –nem egy bravúrt is bemutatott – és 4.11-es várható gólmutató mellett (xG) sikerült egy gólon tartania a hazaiakat, akiknél a szintén magyar válogatott Redzic Damir végigjátszotta a meccset.
AZ ÉLVONALBAN ÉS MÁSODOSZTÁLYBAN SZEREPLŐ MAGYAR LÉGIÓSOK SZOMBATI SZEREPLÉSE
AUSZTRIA
Bundesliga
Red Bull Salzburg–Hartberg 1–0
Salzburg: Jánó Zétény sérülés miatt nem a keret tagja, Redzic Damir végigjátszotta a mérkőzést.
Hartberg: Pécsi Ármin végigjátosztta a mérkőzést.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Inter Miami–Columbus Crew 2–2
Miami: Pintér Dániel kezdett, az 53. percben lecserélték.
Columbus: Gazdag Dániel kezdett, a 62. percben lecserélték.
HORVÁTORSZÁG
SuperSport HNL
Gorica–NK Osijek 0–2
Osijek: Bakti Balázs nem volt a keret tagja.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Resita–ASA Marosvásárhely 2–1
Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Kocsis Bence az 57. percben állt be.
FC Bihor–Unirea Slobozia 1–1
Unirea Slobozia: Bobál Gergely az 58. percben állt be, a 83. percben ő szerezte csapata gólját.
SZERBIA
Prva Liga (II. osztály)
Topolyai SC–Vrsac 1–0
TSC: Mezei Szabolcs nem volt a keret tagja.
SZLOVÉNIA
Prva liga
Nafta Lendva–Mura 5–2
Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Németh Ervin kispados volt, Keresztes Noel nem volt a keret tagja.