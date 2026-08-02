Pintér helyére állt be a visszatérő Messi; Pécsi bravúrokkal mutatkozott be Ausztriában

Az Inter Miamiban a kezdőcsapat tagjaként lépett pályára a Columbus Crew-ban Pintér Dániel, akinek ez volt a kilencedik bajnoki meccse az idényben, kezdőként a második. A szélső az első félidőben eljutott egy helyzetig, amit blokkoltak a vendégek, majd az 53. percben az ő helyére állt be Lionel Messi, az argentin klasszis a világbajnokság után most lépett pályára először a Miamiban.

Lionel Messi has checked in for Inter Miami pic.twitter.com/MkVPqMrtjs — Aidan Gallardo (@aidangallard0) August 2, 2026

A hazaiak az első félidőben egy kapus hibát kihasználva szerezték meg a vezetést, Luis Suárez a kezdőkör közeléből emelt a kapuba. Ezt követően viszont Gazdag Dánieltől indult az az akció, aminek a végén egy jobb oldali beadásból a Manchester Unitedből nyáron igazolt Casemiro becsúszva a saját kapujába talált. A folytatásban mindkét csapat szerzett még egy-egy gólt: előbb Suárez passzából Noah allen, majd a 2–2-es végeredményt az a Brais Mendoza állította be a 84. percben, aki a 62. percben Gazdag Dániel helyére állt be.

Az osztrák élvonalban, a Hartbergben szombaton a Red Bull Salzburg otthonában 1–0-ra elveszített meccsen mutatkozott be a Liverpooltól kölcsönvett Pécsi Ármin, akinek hat védése is volt a meccsen –nem egy bravúrt is bemutatott – és 4.11-es várható gólmutató mellett (xG) sikerült egy gólon tartania a hazaiakat, akiknél a szintén magyar válogatott Redzic Damir végigjátszotta a meccset.

AZ ÉLVONALBAN ÉS MÁSODOSZTÁLYBAN SZEREPLŐ MAGYAR LÉGIÓSOK SZOMBATI SZEREPLÉSE

AUSZTRIA

Bundesliga

Red Bull Salzburg–Hartberg 1–0

Salzburg: Jánó Zétény sérülés miatt nem a keret tagja, Redzic Damir végigjátszotta a mérkőzést.

Hartberg: Pécsi Ármin végigjátosztta a mérkőzést.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, alapszakasz

Inter Miami–Columbus Crew 2–2

Miami: Pintér Dániel kezdett, az 53. percben lecserélték.

Columbus: Gazdag Dániel kezdett, a 62. percben lecserélték.

HORVÁTORSZÁG

SuperSport HNL

Gorica–NK Osijek 0–2

Osijek: Bakti Balázs nem volt a keret tagja.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Resita–ASA Marosvásárhely 2–1

Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Kocsis Bence az 57. percben állt be.

FC Bihor–Unirea Slobozia 1–1

Unirea Slobozia: Bobál Gergely az 58. percben állt be, a 83. percben ő szerezte csapata gólját.