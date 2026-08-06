Efraín Juárez családként harcoló együttest akar látni a Riga FC ellen

– Milyenek a megérzései a csütörtök esti mérkőzés előtt?

– A remek vasárnapi teljesítménnyel bizonyítottuk, hogy versenyképesek vagyunk – válaszolta lapunknak a rigai út előtti utolsó edzést követően Efraín Juárez vezetőedző. – A csütörtöki mérkőzés rendkívül fontos a klubnak. A Riga FC kerete jó képességű játékosokból áll, rengeteget futnak, ezért tudjuk, hogy nehéz dolgunk lesz. A legfontosabb szempont, hogy szervezettek legyünk, a labdával pedig bátran és gyorsan kell játszanunk. Azt akarom látni a futballistáktól, amit vasárnap mutattak: egységet, elhivatottságot, kimagasló hozzáállást, mindent, amit az ETO megtestesít.

– A vasárnapi meccs előtt hét sérültje volt az alapemberek közül, majd kidőlt Daniel Stefulj is, Nfansu Njie pedig sántikálva hagyta el a pályát. Hogy lehet kezelni ezt a helyzetet?

– Őszintén szólva elég kevesen vagyunk, néhány labdarúgóról csak a mérkőzés előtt derül ki, játszhat-e… Akadnak izomsérülések, gyulladások, amelyekről nehéz eldönteni, mennyire súlyosak, mennyire lehet velük játszani. Ha nem, arra is fel vagyunk készülve. A bajnokcsapat kezdőjéből heten-nyolcan hiányoznak, egészen más helyzetben készítjük fel az együttest. Reméljük, az elérhető játékosokkal és a vasárnap keletkező hangulattal, hozzáállással, családként harcolunk egymásért. Ha kicseleznek egy zöld mezest, álljanak szemben egy újabb zöld mezessel a lettek. Nem tudok játékstílusról nyilatkozni ennyi hiányzóval, viszont az alapelveket szem előtt tartva haladhatunk tovább.

– Hasonlóan a reykjavíki BL-selejtezőhöz, célfutballal készül, a védekezésre koncentrál ezzel a megfiatalodott kerettel?

– A támadást és a védekezést illetően is lehet beszélni letámadásról, fontos a szervezettség, a felállás, a labdakihozatal, a labdajáratás. Nem ugyanolyan az ellenfél, máshogy is játszik, nem ugyanúgy kell megállítani és próbára tenni a védelmét. Rengeteget elemeztük a Rigát, ugyanennyit tervezgettük, milyen elképzeléssel megyünk ki a pályára. Stabilnak, egyben eredményesnek kell lennünk. Az izlandi meccs óta folyamatosan alakítunk ki helyzeteket és szerzünk gólokat. Mondhatja, hogy védekező felfogással futballozunk, de közben meccsenként több mint két várható gólnyi lehetőséget teremtünk. A futballban minden a látvány és annak észlelése körül forog: három belső védő? Ők védekeznek! Miközben két csatárral támadunk. Az egyensúly fontosabb ennél, nem lehetsz szupertámadó vagy ultravédekező felfogású, semmilyen körülmények között. Minden csapat ellen tudnunk kell támadni és védekezni is.

A Riga FC vezetőedzőjének, Adrián Gulának hevesebben vert a szíve, amikor kiderült, hogy csapata az ETO FC-vel találkozik a Konferencialiga 3. selejtező­körében. „Nagyon közel áll hozzám a győri klub” – mondta a Nemzeti Sportnak napjaink egyik legjobb szlovák trénere, aki négy évvel ezelőtt lett a DAC vezetőedzője, amikor már Világi Oszkár nemcsak a dunaszerdahelyi klub, hanem az ETO FC tulajdonosa is volt. – Kitűnő ötlet volt összekötni a két klubot. A két város nagyon közel fekszik egymáshoz, az együttműködés mindkét fél javát szolgálta.” Az 51 éves szlovák szakember 2022-ben érkezett Dunaszerdahelyre, az egyik legfontosabb kérése az volt, hogy egy helyi kötődésű tréner legyen a pályaedzője. ,,Borbély Balázsra gondoltam. Nagyszerű volt vele együtt dolgozni.” A Riga FC a győriekhez hasonlóan a Bajnokok Ligája első selejtezőkörében búcsúzott, az Ararat Jereván ejtette ki 3–2-es összesítéssel, majd a Konferencialiga második selejtezőkörében a Vardar Szkopjén jutott túl (3–2 idegenben, 5–2 hosszabbításban hazai pályán). ,,Az ETO nagyon jó csapat. Ez is bizonyítja, hogy a kupasorozatnak ebben a szakaszában már csak minőségi ellenfelek maradnak. Ismerem, hogyan épül fel a klub, ahogyan az ott dolgozó embereket is. A játékosok közül Samuel Petrás, Vitális Milán, Zseljko Gavrics, Csinger Márk és a vasárnap gólt szerző Urblík Norbert is ismerős nekem Dunaszerdahelyről. Várom az ETO elleni párharcot. Igaz, a nyári változások után a csapat játéka is megváltozott, több új labdarúgó érkezett Győrbe. Az én feladatom, hogy az eddigi mérkőzések alapján a lehető legalaposabban feltérképezzem az ellenfelet.” A látottak alapján Gula kellemetlen stílusú ellenfélre számít. ,,Fiatal, sokat mozgó, dinamikus csapatról van szó. Két magas színvonalú mérkőzésre számítok, amelyeket apró részletek dönthetnek el. Talán az ETO az esélyesebb, de nekünk is megvannak a céljaink. A játékosaim magabiztosak, mert egyre több tapasztalatot szereznek a nemzetközi kupaporondon. Tavaly eljutottunk a rájátszásig, és idén is erről álmodunk. Ha ezt sikerül elérnünk, akkor beszélhetünk a folytatásról.” D. T. Adrián Gula: Örültem, amikor a győrieket sorsolták nekünk

– A tinédzser játékosai, úgy tűnik, tűzbe mennek önért, aki ilyen sok lehetőséget ad nekik. Ők húzzák magukkal az idősebb játékosokat a múlt hét óta?

– Jó kérdés, mert ahogy a pályán egyensúlyra van szüksége egy csapatnak, az öltözőben nemkülönben. A tapasztalt futballistáknak terelgetniük kell a fiatalokat, de nem ugyanaz terelgetni, mint vezetni. Anton, Bumba, Megyeri, Stefulj és még rajtuk kívül három-négy ember nemcsak terelgeti, hanem vezeti is őket, példaképek. Én nem adok lehetőséget olyanoknak, akik nem érdemlik meg! Máskülönben a gyerekemet, a testvéremet meg az unokabátyámat látnák az ETO-ban. Miért teljesítenek jól a fiatalok? Egyértelmű, mit kell tenniük a pályán, mert érthetően elmondjuk nekik, s ha a terv megvan, a 18 évestől a 35 évesig mindenki tudja, mi az elvárás. Nem az a lényeges, hogy ha egy játékos jól cselez, akkor cselezzen ki három embert. Mert mi van, ha valamiért még sincs eredménye a cseleinek? Akkor kezdenek el jól teljesíteni a futballisták, ha azt teszik, amit kér tőlük a stáb, mert nem arra koncentrálnak, hogy legyen meg öt beadás, négy csel, hat lövés. Meglesznek ezek a számok, önmaguktól jönnek, ha magabiztosan teljesíti, amit kell. A tapasztalattal lehet még tovább bővíteni a kéréseket, mindez része a fejlődésnek. Azért jók az ETO fiataljai, mert tudják, mit várunk tőlük. Az energia, az éhség, a harapósság, az álmodozás és reménykedés pedig magától értetődő ebben a korban. Az idősebbek megmutatják, mikor kell az edzésre érni, hogy kell viselkedni. Olyan vagy a pályán, mint azon kívül. Ha későn érsz edzésre, későn érsz oda a labdához, és gól helyett a védő felszabadít. Szeretek fiatal játékosokkal dolgozni, korábban is elit ligákba kerültek olyanok, akiket edzettem. A győriekből válogatottak lehetnek, nagy csapatokban futballozhatnak, a klub pedig büszke lesz rájuk.

Jelentős tapasztalattal rendelkező középső védő érkezett az ETO FC-hez, tájékoztatott a klub honlapja szerda este. A 38 éves nigériai-német játékos, Leon Balogun pályafutása során a Hannover, a Werder Bremen és a Mainz színeiben összesen 75 Bundesliga-mérkőzésen lépett pályára, majd futballozott a Premier League-ben szereplő Brightonban is (a nigériai válogatottban pedig csapata mindhárom meccsén végig pályán volt a 2018-as vb-n – a szerk.). Legnagyobb klubsikereit a skót Rangersszel érte el, a glasgow-i alakulatban 2021 és 2025 között bajnoki címet szerzett, kupagyőztes lett és megnyerte a Ligakupát is. A 2025–2026-os idényben az Arisz Limassolt erősítette, a ciprusi élvonalban 26 találkozón pályára lépve két gólt és egy gólpasszt jegyzett. Leon Balogun az ETO új igazolása

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Bajnoki ág

19.00: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–Flora Tallinn (észt)

19.00: Riga FC (lett)–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.30: Borac Banja Luka (boszniai)–Vityebszk (fehérorosz)

21.00: Tre Fiori (San Marinó-i)–Drita (koszovói)