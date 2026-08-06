Elek Gábor: Félek, hogy nem minden csapat tudja majd befejezni az idényt

– Eltelt már két hónap a legutóbbi tétmérkőzésük óta. Hogyan csapódott le önben az előző idény?

– Életszerű volt, nehéz a sérülések miatt – válaszolta a bajnoki negyedik Esztergom női kézilabdacsapatának edzője, Elek Gábor. – Az idény elején kiesett Kisfaludy Anett, Szucsánszki Zita sem volt az első félévben, majd Szöllősi-Zácsik Szandra is kidőlt, éppen a három rutinos kerettagunk közül hiányzott valaki folyamatosan, talán együtt nem is voltak fent a pályán. Nehezen indult az előző idény, a mostani kicsit könnyebbnek néz ki, mert kevesebb volt a változás a keretben, de Szucsánszki Zita pótlása nem lesz egyszerű feladat, a sorsdöntő pillanatokra gondolok, amelyekben a tapasztalatával és a tudásával segített, „átrugdosott” minket. Ez lesz a legfontosabb az új idényben, hogy valaki ezt az űrt betöltse. Bízom a fiatalokban, akik egy évvel idősebbek lettek és Szöllősi-Zácsik Szandra is visszatér a sérüléséből, nyolc hónap után már meccset is játszott – nyilván nem lett agyonterhelve, de látszott rajta, hogy élvezi a játékot.

– Szucsánszki Zitával milyen a munka az új szerepkörében, erőnléti edzőként?

– Reggeltől estig itt van, és a komplett utánpótlással is foglalkozik. Megbeszéltük, milyen irányba megyünk, megvan erre a kialakult munkamódszerem, azt követjük. A felnőttkeret fiataljaival napi kapcsolatban van, tudnak vele a kézilabdáról is beszélgetni.

– Említette ön is, hogy nem volt nagy mozgás a játékoskeretben. Milyen lesz a csapatkohézió?

– Sokkal könnyebb így, éppen mostanában összegeztük a segítőmmel, Vida Gergővel, hol tartottunk egy éve, és most hol tartunk – most jóval előrébb. Tavaly a nulláról kellett kezdeni, míg ezen a nyáron nem onnan indultunk. Tervszerűbben is halad a munka, tavaly sokat kellett változtatnom az elképzeltekhez képest, mert láttam, hogy még nincs értelme továbblépni, most viszont abban az ütemben tudunk menni, ahogy terveztem, teljesen a program szerint alakul minden. Nyilván a külső tényezőkre nincs hatásunk, a vízállásra, az energiaproblémákra, a „Ne klímázz, ne világíts, ne éljél!” jelszavakra gondolok, de a csapataim abban azért általában erősek, hogy alkalmazkodnak és teszik a dolgukat.

Szucsánszki Zita immár erőnléti edzőként segíti Elek Gábor munkáját (Fotó: Dömötör Csaba)

– Miben lesz más az Esztergom játéka az ősztől?

– Egyértelműen azon a vonalon maradunk, amelyet eddig is követtünk. Rutinos embereket veszítettünk, Szucsánszki Zita mellett Hajtai Vanesszát is, de akik jöttek, szépen beleállnak a munkába, nagyon akarnak, remélem, jól érzik magukat, a viselkedésük alapján úgy látom, így van. Jelentős változás nem lesz, bízom benne, hogy mindenki kissé tapasztaltabb lesz.

– Ez mire lehet elég a következő bajnoki kiírásban?

– Nem tudom megmondani, mert nem tudom, hol tartanak az ellenfelek. A Mosonmagyaróvárral nemrég az ötvenkettedik percig szoros meccset játszottunk, utána csináltunk egy hét nullás sorozatot. De nincs értelme még arról beszélni, mi történhet az ősztől, dolgozni kell ilyenkor, nem esélyt latolgatni.

– A nemzetközi porondon mennyit segíthet a legutóbbi Európa-liga-menetelés?

– Remélem, segít. Semmire sem garancia az előző idény, mert a riválisokat látva nehezebbnek ítélem meg az újabb kiírást az Európa-ligában, erősödött a mezőny, főleg, ha azt vesszük, hogy a Bajnokok Ligájára csak tizenheten neveztek, ebből tizenhat csapat el is indulhat. De nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk, az első feladat, hogy bejussunk a csoportkörbe. Annyival nehezedett a helyzet, hogy míg tavaly tudtuk, hogy a selejtezőben melyik párharcból kapunk ellenfelet, ez most csak október végén derül ki, ami felgyorsítja és sűríti az adatgyűjtést.

– Sok minden változott az elmúlt hetekben, hónapokban a honi kézilabdázásban is. Az Esztergom anyagilag milyen helyzetben van?

– Teljesen stabilak vagyunk, semmit sem éreztünk meg. Azzal kezdődött az újabb év, hogy Ligeti András ügyvezető úr közölte, teljes biztonsággal megy végig az idényünk. Csak a munkával kell foglalkoznunk, hála istennek, mert látva, olvasva és hallva a különböző híreket, ez nagy kiváltság.

– Az anyagi változások hogyan érinthetik az NB I-es mezőnyt? Mennyire lesz bizonytalan a következő kiírás?

– Szerintem sok minden bizonytalan lehet, nagyon félek tőle, hogy ami legutóbb a kieső Dunaújvárossal történt, nem egyedi eset. Nyilván nem ezt várom, és nagyon szurkolok, hogy ne így legyen, de félek, nem minden csapat tudja majd befejezni az idényt, aminek jelentős következményei lehetnek. A sportág érdeke és a sportbaráti kapcsolatok is azt mondatják, hogy úgy fejezzük be, ahogyan elkezdjük.

Az esztergomiak már túl vannak két felkészülési mérkőzésen: kétszer fogadták az ugyancsak NB I-es Mosonmagyaróvárt, s 43–33-ra, majd 36–28-ra győztek. Mindkét mérkőzésen pályára lépett a térdsérülés miatt nyolc hónapot kihagyó Szöllősi-Zácsik Szandra, aki az utóbbi találkozón kétszer talált be. „Már az első edzéstől kezdve itt vagyok a lányokkal, nagyon jó érzés volt újra közöttük lenni. Csapatjátékosnak tartom magam, úgyhogy a hét és fél hónap, amit egyedül kellett végigcsinálnom, nagyon nehéz volt. Jó érzés, hogy visszavártak, minden apró sikernek együtt örülnek velem, és minden jó dologért megdicsérnek” – mondta Szöllősi-Zácsik Szandra a klubhonlapon a közelmúltban megjelent interjúban. A 36 éves, korábbi válogatott átlövő az összes előírt edzést végigcsinálta, erőnlétileg nincs problémája, inkább mentálisan kell még dolgoznia, mert bizonyos kontakthelyzetekben van benne egy kis félsz. „Éppen erre jó ez az időszak. Szükségem lesz olyan helyzetre, amikor egyszer csak átkapcsol az agyam, és azt mondom magamnak: ettől már nem kell félni, minden rendben van. Nyolc hónap telt el a sérülésem óta, már az is nagy szó, hogy pályára léphetek. Lépésről lépésre kell haladnom, de érzem a fejlődést. Három hete edzek újra a csapattal, és már most érzem, hogy az első héthez képest mennyivel több hasznos elemet tudok hozzátenni az edzésekhez.” Az Esztergom pénteken és szombaton a Bajnokok Ligája-résztvevő román Gloria Bistritát látja vendégül, majd jövő csütörtökön az FTC csarnokában tesztel Budapesten. Elek Gábor együttese augusztus 19-én Vácon, két nappal később Dunaszerdahelyen lép pályára, és tervben van még egy balatonboglári meccs is a NEKA ellen augusztus utolsó napjaiban. Szöllősi-Zácsik Szandra már érzi a fejlődést

MOL ESZTERGOM 2026–2027

Érkezett: Agócs Alexandra (jobbátlövő, Kisvárda), Bohner Zsanett (átlövő, Kozármisleny), Faragó Luca (beálló; Thüringer HC, német), Vártok Tamara (jobbszélső, Budaörs)

Távozott: Hajtai Vanessza (balszélső, visszavonult), Majoros Klaudia (beálló, ?), Mlinkó Zsófia (irányító, Kisvárda), Szucsánszki Zita (irányító, visszavonult), Teplán Korina (jobbszélső, Eger)