Tenisz: ezüstérem és negyedik hely az utánpótlás csapat Eb-ken

Befejeződtek az U18-as és U16-os tenisz csapat Európa-bajnokságok nyolcas döntői, amelyek közül kettőben is szurkolhattunk magyar válogatottnak, ráadásul mindkettő igencsak jól szerepelt.

A Gulyás István vezette, Beviz Lujza, Kálmán Luca és Mihálka Anna alkotta U18-as leányegyüttes azok után, hogy a negyeddöntőben 3–0-ra verte a románokat, a döntőbe jutásért 2–1-re a svédeket is felülmúlta, így szerda délután a finálában a szerbekkel kerültek szembe a mieink a franciaországi Granville-ban. Az aranycsata első egyes meccsén Kálmán Luca 1:6, 6:4, 1:6-ra kikapott Lana Vircstől, majd a második mérkőzésen Beviz Lujza 7:6 (7–5), 1:6, 0:6-ra szenvedett vereséget Anasztazija Cvetkovicstól, így a párosnak már nem volt tétje, nem is játszották le, és a szerbek 2–0-ra megnyerték a párharcot, míg a magyar lányok ezzel ezüstérmet szereztek a nyolcas döntőben,

amely egyébként sportágtörténeti teljesítmény, ugyanis az U18-as leányválogatott először játszhatott döntőt a korosztályos szabadtéri csapat Eb-k 1975 óta íródó történetében.

Az Eb-ezüstérmes U18-as leányválogatott tagjai. Balról: Beviz Lujza, Mihálka Anna, Kálmán Luca és Gulyás István szövetségi edző Forrás: MTSZ

Mindeközben az U16-os fiúk – Mokán István Damján, Fazekas Vencel, Jóny Márk összeállításban – szintén Franciaországban, Le Touquet-ban szerepeltek a csapat Eb-jük nyolcas döntőjében.

Az első napon, a negyeddöntőben a Nagy Zoltán irányította alakulat nagy csatában, 2–1-re felülmúlta az olaszokat, majd másnap nem bírt a későbbi Európa-bajnok spanyolokkal, és 0–3-s vereség lett a vége az elődöntőben, így a mieink szerdán a harmadik helyért léphettek pályára. A bronzpárharcban elsőként Fazekas Vencel 7:6 (7–5), 6:2-re legyőzte Pablo Pradat-t, aztán a folytatásban viszont Jóny Márk 6:1, 7:5-re vereséget szenvedett Benoit Geldoftól. Ezután a páros döntött az érem sorsáról, a Fazekas, Mokán kettős azonban 6:4, 6:4-re kikapott a Pradat, Geldof duótól,

a magyar válogatottnak pedig be kellett érnie a negyedik hellyel.

Önmagában egyébként a negyedik helyezés is dicséretes eredmény, ám

annak az értékét jócskán növeli, hogy a fiúk a négy közé jutással kivívták a helyüket a kairói világdöntőben,

tehát kvalifikálták magukat a Junior Davis-kupa őszi elittornájára is.

Fazekas Vencel (előtérben) és Mokán István Damján vezérletével negyedik lett az U16-os fiúválogatott a csapat Eb-n Forrás: MTSZ/Tennis Europe

(A nemzetközi szövetség friss bejelentése alapján a 2026-os Junior Billie Jean King-kupa és Junior Davis-kupa fináléjának az egyiptomi Kairó ad otthont november 2-8. között. Ez történelmi pillanat a sportág életében, hiszen a legmagasabb szintű utánpótlás nemzeti csapatverseny döntőjét most először rendezik meg az afrikai kontinensen. A világdöntőt a Smash Sporting Clubban tartják, amely 2023 óta a rangos J500-as kairói World Tennis Tour Junior torna helyszíne is.)

Ugyanakkor az U18-asok és az U16-os kiemelt eseményével az idei korosztályos csapat Eb-k még nem értek véget, mivel csütörtöktől az U12-es fiúk nyolcas döntője – a magyar gárdával is a legjobbak között – következik a szintén franciaországi Strasbourgban. A Kisantal Péter vezette válogatottat Bagdi Barnabás, Almai Sámuel és Nemes Mirkó alkotja.

Az egyéni U16-os Eb-t majd szeptember 20-26. között az olaszországi Parmában, míg az U18-asok kontinensviadalát szeptember 14-20. között az ausztriai Oberpullendorban rendezik.

(Kiemelt képen: Beviz Lujza és Gulyás István szövetségi edző Forrás: MTSZ/Tennis Europe)