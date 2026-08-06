Nemzeti Sportrádió

Lékóval és Rapporttal áll fel a magyar válogatott a sakkolimpián

R. P.R. P.
2026.08.06. 08:45
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Rapport Richárd és Lékó Péter ismét egy csapatban (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
sakk Nomin-Erdene Davaademberel Gaál Zsóka Vajda Szidónia Rapport Richárd Lékó Péter
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) kihirdette a csapatokat a szeptemberi sakkolimpiára, amit az üzbegisztáni Szamarkandban rendeznek meg szeptember 16. és 27. között. A nyílt tornán a mieinknél Rapport Richárd és Lékó Péter is tagja a keretnek, így a Balogh Csaba irányította válogatottat a nyolcadik helyen emelték ki. A nőknél Galyas Miklós együttese a 18. a rangsorban.

A nyílt torna bombaerős mezőnyében az Egyesült Államok az első kiemelt, őket a címvédő India és a házigazda Üzbegisztán követi. A mieink elé rangsorolták még Kínát, Németországot, Hollandiát és Azerbajdzsánt.

Érdekesség, hogy a már 15 éve világelső Magnus Carlsen nem vállalta a játékot a norvég válogatottban, és a világranglistán harmadik Hikaru Nakamura sem játszik az amerikaiaknál.

A nőknél szintén India a címvédő, és az első helyre rangsorolták az értékszámok szerint.

A férfitorna csapat ide kattintva nézhetők meg.

A női torna csapatai ide kattinva nézhetők meg.

46. SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND
A MAGYAR CSAPATOK
Nyílt torna: Rapport Richárd (2729), Lékó Péter (2676), Gledura Benjámin (2628), Bánusz Tamás (2598), Dudin Gleb (2573). Szövetségi kapitány: Balogh Csaba
Nők: Gaál Zsóka (2369), Nomin-Erdene Davaademberel (2326), Lázárné Vajda Szidónia (2289), Papp Petra (2283), Karácsonyi Kata (2137). Szövetségi kapitány: Galyas Miklós

 

sakk Nomin-Erdene Davaademberel Gaál Zsóka Vajda Szidónia Rapport Richárd Lékó Péter
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