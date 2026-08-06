Lékóval és Rapporttal áll fel a magyar válogatott a sakkolimpián
A nyílt torna bombaerős mezőnyében az Egyesült Államok az első kiemelt, őket a címvédő India és a házigazda Üzbegisztán követi. A mieink elé rangsorolták még Kínát, Németországot, Hollandiát és Azerbajdzsánt.
Érdekesség, hogy a már 15 éve világelső Magnus Carlsen nem vállalta a játékot a norvég válogatottban, és a világranglistán harmadik Hikaru Nakamura sem játszik az amerikaiaknál.
A nőknél szintén India a címvédő, és az első helyre rangsorolták az értékszámok szerint.
A férfitorna csapat ide kattintva nézhetők meg.
A női torna csapatai ide kattinva nézhetők meg.
46. SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND
A MAGYAR CSAPATOK
Nyílt torna: Rapport Richárd (2729), Lékó Péter (2676), Gledura Benjámin (2628), Bánusz Tamás (2598), Dudin Gleb (2573). Szövetségi kapitány: Balogh Csaba
Nők: Gaál Zsóka (2369), Nomin-Erdene Davaademberel (2326), Lázárné Vajda Szidónia (2289), Papp Petra (2283), Karácsonyi Kata (2137). Szövetségi kapitány: Galyas Miklós