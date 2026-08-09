Mogyoródi motorhome-mustra – a Formula–1 háttere

Hol vannak már azok az idők, amikor az F1-es csapatok a kamionjukról kihúzott ponyvák alá hajigált strandszékeken látták vendégül munkatársaikat és meghívottjaikat?! Hiába forognak nagyon régóta elképesztő pénzek ebben a közegben, a helyszíni vendéglátás a paddockban (a garázsok mögötti nagy terület) még az 1990-es évek elején is kifejezetten fapadosnak számított a nagydíjakon. A csapattagok és a meghívottak kiszolgálása az ezredforduló környékén kapott lendületet, amikor az istállóvezetők rájöttek, ha két kamion közé karbon- és üvegpaneleket állítanak, az már egy saját kis otthonnal ér fel – innen is az angol motorhome kifejezés.

Ezekbe már lehetett saját bútorokat, elektromos hálózatot, egyéb kényelmi eszközöket telepíteni, majd 2005-ben valósággal elszabadult a pokol, amikor a Red Bull megjelent saját kétemeletes palotájával, az Energy Stationként elnevezett mobil építményével. Ez akkoriban valódi monstrumnak számított, és különösen a tíz évvel azelőtti helyzethez képest volt ordító a kontraszt, hiszen nem sokkal korábban tényleg csupán egy sátorszerű ponyva jelentette a csapatok „intim szféráját”. Viszont az energiaitalos brigád új szintre emelte az F1-es motorhome fogalmát, onnantól pedig nem volt megállás – a topcsapatok egymásra licitálva építettek egyre nagyobb és impozánsabb mobil otthonokat az európai helyszíneken.

Érdekesség, hogy ezeket az építményeket a többi kontinensen rendezett nagydíjakra nem viszik magukkal, így idén például hiába csak kilenc pályán élvezik a kényelmüket, mégsem mondanának le róluk semmi pénzért. A méreteket illetően az istállók nem alkalmaznának önkontrollt, ezért manapság már központilag 17x15 méterben limitálják az alapterületet, az alapszint fölé pedig jellemzően egy emeletet, majd arra egy teraszegységet húznak fel (ez alól a Red Bull kivételt élvez, mert mindkét csapatát egyetlen hatalmas építményben szállásolja el).

Szinte hihetetlen, de ezeket a gigantikus, összkomfortos motorhome-okat akár két nap alatt fel tudják építeni, és ugyanennyi idő alatt le is bontani, ami emberfeletti munkát igényel az illetékesektől. Amikor két egymást követő hétvégén rendeznek nagydíjat, szükség is van a megfeszített tempóra – kivéve a Red Bullnak, a Mercedesnek, az F1-nek és az FIA-nak, mert nekik két teljes mobil otthonuk van, amelyeket a logisztikai kihívás függvényé­ben váltogatnak.

Az építkezéshez az adott helyszínen bérelnek hatalmas darukat és egyéb munkagépeket, de már ezen a fronton is egyre inkább teret hódítanak a modern technológiák. A McLaren például idén vadonatúj motorhome-mal rukkolt ki, amelyet két külön, erre a célra megalkotott géppel húznak fel, így nem szükséges más eszközt igénybe venni. A wokingiak palotája egyébként egészen egyedi, mert egy hatalmas lépcsősor vezet az első szintre, felette a tetőteraszt pedig üvegpanelek határolják, így az egész építménybe árad a fény, amitől még tágasabbnak tűnik.

Kevés szerencsésnek adatik meg, hogy a motorhome-ok belsejében is körbevezessék: ilyen lakályos az Alpine otthona

Na nem mintha ne lenne elegendő hely 255 négyzetméter alapterületen egy többemeletes mobilpalotában. Az exkluzív belsőépítészeti megoldásokkal díszített épületekben aztán tényleg megtalálható minden az ipari konyhától kezdve a zuhanyzókon át a masszázsággyal és egyéb kényelmi funkciókkal ellátott versenyzői szobákig – nem beszélve a különböző irodákról és vendéglátóterekről (a Cadillacnél még kandalló is található…). A tökéletesen közművesített és komfortosított épület műszaki rendszere annyira összetett, hogy egy külön motorhome-menedzsernek kell folyamatosan felügyelnie és biztosítania a megfelelő működést (az elektromosságot benzines aggregátorok adják). Erre szükség is van, hiszen a konyhatűztől kezdve a beázáson át a dugulásig már rengeteg problémát el kellett hárítani, de éppen ezért utaznak a helyszínekre a megfelelő szakemberek.

A McLaren motorhome-jának részeit 22 kamion szállítja a különböző nagydíjakra, és ugyanennyi ember rakja össze, ám annak ellenére, hogy kényelmesen el lehetne tölteni benne az egész hétvégét, a versenyzők nem élnek ezzel a lehetőséggel. Ennek elsősorban az az oka, hogy a pályán a betétprogramok miatt hamar elkezdődik az akció, ráadásul a konyhán is korán beindul az élet, így a hangzavar miatt inkább hotelben vagy saját luxuslakóbuszukban szállnak meg. Merthogy ilyenből is van bőven, Max Verstappenről például köztudott, hogy ahol csak lehetséges, a pályától néhány kilométerre, biztonsági szolgálattal őrzött, elzárt területen parkol le mozgó otthonával, és ott tölti a szabad óráit.

A csapatok motorhome-jai mérettől, felszereltségtől, technológiától függően eltérő árkategóriában mozognak, de nagyjából az öt- és a nyolcmillió euró közötti tartományba lehet belőni őket – nem számolva a jelentős üzemeltetési költséget. Adódhat a kérdés: vajon tényleg szükség van erre a felhajtásra évi mindössze kilenc európai futam kedvéért? Ám annak ellenére, hogy az istállók a többi helyszínen a pályák által biztosított vendéglátóegységekre sem szoktak panaszkodni, az öreg kontinensen mégis ragaszkodnak a saját mobil luxusépítményeikhez is, amelyek láttán aztán évről évre leesik az állunk.

Ha a Hungaroring paddockjában a hátsó bejárattól haladunk, előbb a Cadillac, az Alpine…

…majd az Audi és a Haas motorhome-ja mellett a DHL főhadiszállása található…

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…a Williams mellett álló Ferrari piros palotája távolról is jól látszik, igazodási pontot jelentve…

…a Red Bull területe a legnagyobb: a Red Bull és a Racing Bulls csapatát is vendégül látja…

…a paddock másik végéhez közeledve pedig eljutunk a Mercedes hatalmas motorhome-jáig…

…hogy a világbajnoknak járó utolsó területhez érjünk: a McLaren vadonatúj, külön e célra megalkotott, „belső daruval” felhúzott, csupa üveg luxuspalotájáig (Fotó: AFP)

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. augusztus 8-i lapszámában jelent meg.)