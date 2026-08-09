Nemzeti Sportrádió

Emil Nielsen: A csapat célja, hogy bejusson a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.08.09. 12:28
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Emil Nielsen sikerre éhesen érkezett Veszpréme (Fotó: Szabó Miklós)
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férfi kézilabda One Veszprém HC Emil Nielsen
A kétszeres Bajnokok Ligája-győztes, olimpiai, világ- és Európa-bajnok Emil Nielsen tudja, mi kell a sikerhez: rengeteg kemény munka! A One Veszprém nyáron igazolt kapusa pénteken a Celje elleni felkészülési meccsen is mutatott valamit abból, miért is tartják őt jelenleg a világ legjobb kézilabdakapusának.

 

„Először is, kell hozzá egy kis szerencse. Szerencse nélkül nem lehet nyerni, ez fontos.– kezdte az NSO Tv azon kérdésére a választ Emil Nielsen, hogy mi a Bajnokok Ligája-győzelem titka. – De minőségre is szükség van, olyan játékosokra is, akik hajlandóak plusz erőfeszítéseket tenni. Mindent megteszünk, ami tőlünk telik, hogy idén nyerjünk. Én már kétszer is megcsináltam. Nincs receptem, de persze megteszek mindent, amit tudok.”

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férfi kézilabda One Veszprém HC Emil Nielsen
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