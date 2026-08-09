Emil Nielsen: A csapat célja, hogy bejusson a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe
A kétszeres Bajnokok Ligája-győztes, olimpiai, világ- és Európa-bajnok Emil Nielsen tudja, mi kell a sikerhez: rengeteg kemény munka! A One Veszprém nyáron igazolt kapusa pénteken a Celje elleni felkészülési meccsen is mutatott valamit abból, miért is tartják őt jelenleg a világ legjobb kézilabdakapusának.
„Először is, kell hozzá egy kis szerencse. Szerencse nélkül nem lehet nyerni, ez fontos.– kezdte az NSO Tv azon kérdésére a választ Emil Nielsen, hogy mi a Bajnokok Ligája-győzelem titka. – De minőségre is szükség van, olyan játékosokra is, akik hajlandóak plusz erőfeszítéseket tenni. Mindent megteszünk, ami tőlünk telik, hogy idén nyerjünk. Én már kétszer is megcsináltam. Nincs receptem, de persze megteszek mindent, amit tudok.”
Legfrissebb hírek
Imre Bence: Különleges lesz a Ferencváros ellen játszani
Kézilabda
2026.08.07. 17:59
Bombaigazolás: a Costa testvérek a Bundesligában folytatják
Kézilabda
2026.08.03. 16:43
Az új Fradiban össze kell gyúrni a rutint és a fiatalságot
Kézilabda
2026.07.30. 13:20
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, ADATBANK, 2026–2027
Kézilabda
2026.07.28. 19:37
Gasper Marguctól búcsúmeccsel köszön el a Veszprém
Kézilabda
2026.07.28. 12:19