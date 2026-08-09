Emil Nielsen: A csapat célja, hogy bejusson a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe

„Először is, kell hozzá egy kis szerencse. Szerencse nélkül nem lehet nyerni, ez fontos.– kezdte az NSO Tv azon kérdésére a választ Emil Nielsen, hogy mi a Bajnokok Ligája-győzelem titka. – De minőségre is szükség van, olyan játékosokra is, akik hajlandóak plusz erőfeszítéseket tenni. Mindent megteszünk, ami tőlünk telik, hogy idén nyerjünk. Én már kétszer is megcsináltam. Nincs receptem, de persze megteszek mindent, amit tudok.”