Araújo úton Liverpoolba, Cancelo visszatérne, újabb ajánlat Rodriért – Barca-percek Romanóval

A friss világbajnok Rodri transzferével kapcsolatban azt írja, hogy a klub új ajánlattal készül a Manchester Citynek, miután az első, 45-50 millió körüli ajánlatot az angolok visszadobták. A játékos ezzel együtt közölte klubjával, hogy a katalán klubnál szeretné folytatni pályafutását, így Romano szerint az üzlet továbbra is összejöhet.

Eközben harmadszor is kiköthet Barcelonában Joao Cancelo. A portugál jobbhátvéd korábban a Manchester City és az Al-Hilal kölcsönjátékosaként szerepelt a katalánoknál, s ugyan most visszatért a szaúdiakhoz, a háttérben ismét elindultak a tárgyalások. Cancelo ezúttal (tekintve, hogy szerződése 2027 nyaráig érvényes) végleg Barcelonába teheti át a székhelyét – írja Romano.

Végül, de nem utolsósorban Ronald Araújo már úton van Liverpoolba, hogy átessen a kötelező orvosi vizsgálatokon. Az uruguayi bekk kölcsönben érkezik a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató „vörösökhöz”, akik 55 millió eurós kivásárlási opcióval is rendelkeznek majd.