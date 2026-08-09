Nemzeti Sportrádió

Araújo úton Liverpoolba, Cancelo visszatérne, újabb ajánlat Rodriért – Barca-percek Romanóval

M. B.M. B.
2026.08.09. 14:01
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Fotók: Getty Images
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Rodri Barcelona Joao Cancelo Ronald Araújo
Az elmúlt órákban a spanyol élvonalban (La Liga) érdekelt Barcelona átigazolásaival foglalkozott az olasz transzferguru, Fabrizio Romano.

A friss világbajnok Rodri transzferével kapcsolatban azt írja, hogy a klub új ajánlattal készül a Manchester Citynek, miután az első, 45-50 millió körüli ajánlatot az angolok visszadobták. A játékos ezzel együtt közölte klubjával, hogy a katalán klubnál szeretné folytatni pályafutását, így Romano szerint az üzlet továbbra is összejöhet.

Eközben harmadszor is kiköthet Barcelonában Joao Cancelo. A portugál jobbhátvéd korábban a Manchester City és az Al-Hilal kölcsönjátékosaként szerepelt a katalánoknál, s ugyan most visszatért a szaúdiakhoz, a háttérben ismét elindultak a tárgyalások. Cancelo ezúttal (tekintve, hogy szerződése 2027 nyaráig érvényes) végleg Barcelonába teheti át a székhelyét – írja Romano.

Végül, de nem utolsósorban Ronald Araújo már úton van Liverpoolba, hogy átessen a kötelező orvosi vizsgálatokon. Az uruguayi bekk kölcsönben érkezik a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató „vörösökhöz”, akik 55 millió eurós kivásárlási opcióval is rendelkeznek majd.

 

Rodri Barcelona Joao Cancelo Ronald Araújo
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