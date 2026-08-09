Nem sikerült legyőzni Kínát, vb-nyolcadik az U18-as magyar női kézilabda-válogatott

A Kun Attila vezette magyar válogatott a középdöntő második fordulójában is találkozott Kínával. Az akkor még két veretlen csapat csatájából mi jöttünk ki jobban, az egygólos félidei előny a meccs végére ötre nőtt, a magyar válogatott 41–36-ra nyert.

Sou-jen Csang azon a meccsen is és a hetedik helyért zajló párharcban is kilenc gólt szerzett, de ezúttal ez már győzelmet ért a kínaiaknak. Akik már tíz perc játék után 7–2-re elhúztak, ez az ötgólos különbség pedig a félidőre is megmaradt. A második játékrészt jól kezdte a magyar válogatott, és visszajött egy gólra. Sőt! Bő három perccel a mérkőzés vége előtt Szigeti Blanka révén egyenlítettek a mieink (27–27). Azonban ez volt az utolsó magyar gól a mérkőzésen. Jüfan Csu négy góljából hármat az utolsó három percben szerzett, így a 30–27-es végeredmény után Kína lett a hetedik, Magyarország pedig a nyolcadik. A magyar válogatott legeredményesebbjei Takács Maja és Litschauer Nikol voltak, mindketten hat gólig jutottak.

KÉZILABDA

U18-AS LEÁNY VILÁGBAJNOKSÁG, ROMÁNIA

A 7. helyért

Kína–Magyarország 30–27 (18–13)

Pitesti. Vezette: Alenezi, Alnaseem (kuvaitiak)

MAGYARORSZÁG: Körmendi, Radics, Tábit (kapusok), Bajnok, Kollár, Kozma 2, Kányai 2, Litschauer 6 (3), Léránt 4, Nagy, Nagy-Hajdu 1, Somogyi 1, Szigeti 2, Szinay 3, Takács 6. Szövetségi kapitány: Kun Attila

Kiállítások: 10, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 5/3

A magyar válogatott vb-kerete

Kapusok: Körmendi Lara (Győri ETO), Tábit Vivien (DVSC), Radics Noémi (Kecskeméti NKSE)

Jobbszélső: Keller Petra (DVSC)

Jobbátlövők: Takács Maja (Győri ETO), Somogyi Lilla (Győri ETO)

Irányítók: Szigeti Blanka (FTC), Kozma Liza (FTC)

Beállók: Kollár Kata (NEKA), Szinay Sarolta (DVSC), Bajnok Szófia (FTC)

Balátlövők: Nagy Bianka (Győri ETO), Kányai Villő (Győri ETO), Kis Réka (DVSC), Léránt Eszter (Győri ETO), Litschauer Nikol (DVSC)

Balszélsők: Zákányi Janka (Győri ETO), Nagy-Hajdú Fanni (NEKA)

Szövetségi edző: Kun Attila

Edző: Márián Blanka

Kapusedző: Bakos István