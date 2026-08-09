Szita Donát sérülései miatt a visszavonulás mellett döntött

A sérülések megannyi ígéretes pályafutást húztak már át, Szita Donát esetében is ez történt. A fehérvári nevelésű játékos végigjárta a szamárlétrát a Volán háza táján, több idényt lehúzott az osztrák központú hokiligában, ám a sérülések jó néhányszor megakasztották a fejlődését. Tizenhét éves kora óta talán egy idénye lehetett, amelyet végig tudott játszani, sérülések miatt műtétek során esett át, két térde úszta meg csupán a jégkorong megpróbáltatásait. Az előző évadban Debrecenben nem teljesített rosszul, 26 mérkőzésen 19 pontot szerzett az Erste Ligában, de végül a visszavonulás mellett döntött.

„Hosszú folyamat után jutottam el odáig, hogy visszavonulok, egy ideje már lógott a levegőben, de nehéz volt elengednem a pályafutásomat – mondta a Nemzeti Sportnak Szita Donát. – Teljesen tönkrementem fizikailag, az elmúlt években két teljes idényem kimaradt sérülések miatt. Debrecenben szerettem volna még egy esélyt adni a pályafutásomnak, de végül úgy éreztem, ez volt az utolsó idényem. Bármennyire is szeretem ezt a játékot, racionálisan kellett néznem a helyzetet, és úgy dönteni, ahogy nekem és a családomnak is a legjobb.”

Szita az ICEHL-ben töltött idények után külföldre igazolt, játszott Dániában, Franciaországban és Lengyelországban is. Hazatérését követően a BJA, majd a FEHA19 mezét viselte. A fehérváriaknál sérülés miatt szintén ki kellett hagynia szinte egy teljes idényt.

„Elképesztően hálás vagyok a fehérvári akadémiának, hogy akkor lehetőséget kaptam a visszatérésre, mindig, mindenben mellettem álltak. Sajnos lágyék- és gerincsérvem lett, előbbit meg is műtötték. Később örültem a debreceni lehetőségnek is, szerettem volna olyan együttesben szerepelni, ahol van esélyem nyerni, de ebben az évadban még a felkelés is fájdalmas volt időnként, be kellett látnom, nem tudok már egészségesen végigjátszani egy idényt. Ha visszatekintek a pályafutásomra, akkor az alapvető álmaimat sikerült elérnem, hiszen játszhattam a Volán felnőttcsapatában, a válogatottban, valamint kipróbálhattam magamat külföldön is. Azt talán így utólag megbántam, hogy eljöttem Fehérvárról, türelmesebbnek kellett volna lennem.”

Ami a folytatást illeti, Szita korántsem biztos, hogy a diplomái ellenére a sport világában marad, bár a játékosügynöki feladatok terén vannak elképzelései.