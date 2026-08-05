Változás a ferencvárosi El-keretben: védő helyett csatár került be

Kodro 2024 januárjában került Fehérvárról a Ferencvároshoz, és a tavaszi szezonban 14 bajnokin szerepelve két gólt szerzett. A 2024–2025 ös idényt a török élvonalbeli Gaziantepnél töltötte kölcsönben, majd az előző szezonban a spanyol másodosztályú Real Zaragozánál szerepelt – szintén kölcsönben. A spanyoloknál 34 mérkőzésen nyolcszor volt eredményes.

Az utolsó pillanatos változtatás okáról a Ferencváros honlapja nem számolt be bővebben.

A Górnik egyébként szintén nem tétlenkedett a mérkőzést megelőzően a kerete megerősítése kapcsán: a lengyelek kedd este bejelentett érkezőjéről bővebben itt olvashatnak.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

20.15: Ferencváros–Górnik Zabrze (lengyel) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!