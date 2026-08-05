Nemzeti Sportrádió

Változás a ferencvárosi El-keretben: védő helyett csatár került be

H. Á.H. Á.
2026.08.05. 10:47
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Kodro több mint két éve nem játszott hivatalos tétmeccsen a Ferencvárosnál (Fotó: Török Attila)
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Górnik Zabrze Botka Endre Kenan Kodro Ferencváros
A Ferencváros labdarúgócsapata hivatalos oldalán szerdán kora délelőtt változást jelentett be a Górnik Zabrze elleni Európa-liga-selejtezőre készülő keretében: kikerült a lengyelek ellen készülő keretből a védő Botka Endre, helyette Kenan Kodrónak szavazott bizalmat Borbély Balázs vezetőedző.

Kodro 2024 januárjában került Fehérvárról a Ferencvároshoz, és a tavaszi szezonban 14 bajnokin szerepelve két gólt szerzett. A 2024–2025 ös idényt a török élvonalbeli Gaziantepnél töltötte kölcsönben, majd az előző szezonban a spanyol másodosztályú Real Zaragozánál szerepelt – szintén kölcsönben. A spanyoloknál 34 mérkőzésen nyolcszor volt eredményes.

Az utolsó pillanatos változtatás okáról a Ferencváros honlapja nem számolt be bővebben.

A Górnik egyébként szintén nem tétlenkedett a mérkőzést megelőzően a kerete megerősítése kapcsán: a lengyelek kedd este bejelentett érkezőjéről bővebben itt olvashatnak.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
20.15: Ferencváros–Górnik Zabrze (lengyel) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

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